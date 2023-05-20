«Ман Сити» осталось выиграть два финала для требла

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» осталось одержать две победы, чтобы сделать требл.

Сегодня «Арсенал» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в матче 37-го тура Премьер-лиги. Лондонская команда лишилась шансов настичь «Манчестер Сити» в споре за чемпионский титул.

«Горожане» оформят требл под руководством тренера Пепа Гвардиолы, если одержат победы в двух финалах в конце текущего сезона.

Кубок Англии будет разыгран в матче с «Манчестер Юнайтед» 3 июня. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Соперником «Манчестер Сити» станет «Интер».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
Удачи Гвардиоле
Он заслужил этот требл
+156
-24
+132
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Benner
Величайшая команда в истории Англии
+132
-64
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
magentrumen
Ответ А. Мостовой
всего лишь 2 миллиарда потратили
какая разница, сколько, если игра топовая
+44
-4
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
надеюсь все карты сложатся и Сити возьмём этот требл
+40
-10
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Benner
Величайшая команда в истории Англии
Исторический момент может увидим
+31
-9
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молодой ствол
Теперь хоть на одну игру в чемпионате можно выпустить тех, у кого практики меньше и поберечь состав.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Logan Couture
Ответ Ivan Tsioply
Ты там бухой что-ли? Это новость не про МанЮнайтед 99 или 2008, а про Сити
Нынешний Сити вытер бы пол МЮ 2008
+25
-11
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VictorVallecano
Ответ Burel
пожалей болельщиков реала.. там ноль треблов за 120 лет
У тебя под каждой новостью в каждом сообщении упоминается Реал, будто над тобой сам Франко надругался :D
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ Benner
Величайшая команда в истории Англии
Величайшая это громко сказано. Далеко не один и тот же состав у Сити выигрывал 5 титулов АПЛ. Точнее так: Сити Гвардиолы одна из лучших команд в истории чемпионатов Англии. Ну и впереди еще 2 матча, по итогу которых эта конкретная команда может действительно войти в историю.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ученик Пепа
Как бы ни сложились эти финалы этот Сити и Пеп персонально уже легенды АПЛ. Очень трудно будет переплюнуть достижения этого Сити за последние 6 лет в ближайшие годы. Тем более в столь же доминирующей манере…
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MK
Осталось 2 шага, успехи Пепу. Ждем требла
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psa.1207
Не фанат Сити, но надеюсь, так и будет.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladzislav Zhurkevich
будет окончательное подтверждение гения Гвардиолы, как с Месси произошло на ЧМ в Катаре
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарасюк
Ответ Молодой ствол
Теперь хоть на одну игру в чемпионате можно выпустить тех, у кого практики меньше и поберечь состав.
Челси хоть ничейку вытянуть сможет 🙂
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Если и с МС Пеп возьмет требл, ему надо становиться тренером тренеров!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Bernabeu
Ответ Burel
пожалей болельщиков реала.. там ноль треблов за 120 лет
Новость вообще не о Реале , но вы и тут умудрились приплести Реал.Какие же у вас комплексы перед Реалом,даже слепой увидит.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Иванова
Все реально, но могут и остаться только с чемпионством. Финалы штука не предсказуемая!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Мохов
апл и английский язык-мертвы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Мадридскому автобусу осталось проехать 625 километров для того, чтобы увидеть требл)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yossarian23
Ответ Benner
Величайшая команда в истории Англии
Что за плюсодрочерство? Она даже не близка к этому!!!

Что только не напишешь, чтобы плюсиков собрать!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barbanera
Ответ Benner
Величайшая команда в истории Англии
МанЮ 98/99
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даши Будаев
Я, случайно, стал фанатом Сити в 2017 году, когда случайно увидел ролик на ютубе с розыгрышем гола при тотальном владении мячом на протяжении нескольких минут и завершающего, гениального паса КДБ. На протяжении всех дальнейших сезонов , я с удовольствием наблюдаю за прогрессом команды и достижением текущего уровня. Я вижу все плюсы и минусы команды, но тот уровень футбола, что демонстрирует Сити доставляет просто эстетическое наслаждение. Нынешнее достижение Сити, , также как и предстоящее, абсолютно закономерно и заслуженно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-= Masteryuga =-
Ответ Benner
Величайшая команда в истории Англии
Не величайшая, таковой она не воспринимается, МЮ и Ливер да, МС нет, Реал и Барса да, МС опять нет, Юве, Интер и Милан да, МС опять нет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кастро
Ответ А. Мостовой
всего лишь 2 миллиарда потратили
Да потратили но и можно назвать это не потратили а вложили, игра на высоте медийность тоже и они превращаются в бренд такого уровня как барса, реал. Они тратят по умному и за счёт этих вложений они там где они сейчас находятся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пользователь747
Ответ Ученик Пепа
Как бы ни сложились эти финалы этот Сити и Пеп персонально уже легенды АПЛ. Очень трудно будет переплюнуть достижения этого Сити за последние 6 лет в ближайшие годы. Тем более в столь же доминирующей манере…
Чемпионство конечно очень заслуженное. Но Сити взял АПЛ ни разу не проиграв?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий