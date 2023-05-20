«Ман Сити» осталось выиграть два финала для требла
«Манчестер Сити» осталось одержать две победы, чтобы сделать требл.
Сегодня «Арсенал» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в матче 37-го тура Премьер-лиги. Лондонская команда лишилась шансов настичь «Манчестер Сити» в споре за чемпионский титул.
«Горожане» оформят требл под руководством тренера Пепа Гвардиолы, если одержат победы в двух финалах в конце текущего сезона.
Кубок Англии будет разыгран в матче с «Манчестер Юнайтед» 3 июня. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Соперником «Манчестер Сити» станет «Интер».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Он заслужил этот требл
Что только не напишешь, чтобы плюсиков собрать!