«Ман Сити» осталось выиграть два финала для требла

«Манчестер Сити» осталось одержать две победы, чтобы сделать требл.

Сегодня «Арсенал» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) в матче 37-го тура Премьер-лиги. Лондонская команда лишилась шансов настичь «Манчестер Сити» в споре за чемпионский титул.

«Горожане» оформят требл под руководством тренера , если одержат победы в двух финалах в конце текущего сезона.

будет разыгран в матче с «Манчестер Юнайтед» 3 июня. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Соперником « » станет «Интер».

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