Первая лига. «Акрон» и «Алания» голов не забили, «Рубин» и «Балтика» сыграют в субботу

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«Акрон» сыграла вничью с «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

В субботу «Енисей» дома сыграет с «Нефтехимиком», а «Балтика» встретится с «Рубином».

«Родина» примет «Кубань» в воскресенье.

Первая лига

32-й тур

Акрон – Алания 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча
АкронВолков, Зуев, Ходжаниязов (Сагуткин, 34), Шакуро (Полубояринов, 71), Чудин, Савичев, Макаров, Мацукатов (Песегов, 59), Апеков (Килин, 59), Салтыков, Эльдарушев (Понсе, 59).
АланияСолдатенко, Качмазов, Плиев, Бутаев (Хабалов, 78), Кочиев, Хосонов, Галоян (Машуков, 73), Цараев, Мазурин (Гурциев, 46), Тарба (Чочиев, 46), Гиоргобиани.
Предупреждения:
Шакуро (45), Савичев (64).

 

Уфа – КАМАЗ
Дата проведения
20 мая,
Онлайн матча

 

Енисей – Нефтехимик
Дата проведения
20 мая,
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Волгарь
Дата проведения
20 мая,
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Волга Ульяновск
Дата проведения
20 мая, 16.00, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

 

Краснодар-2 – Велес
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
Онлайн матча

 

Балтика – Рубин
Дата проведения
20 мая, 21.30, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

Родина – Кубань
Дата проведения
21 мая, 14.00, «Stadium Spartak»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Шинник
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

12 комментариев

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Сергей Кравец
В субботу уже в Калине. Так что вечером будет жарко, покутим. Балтика ни разу дома не побеждала в этом сезоне крупно. Но последний раз когда я был на трибуне был счёт 3:0! Это был матч с Чайкой. Сейчас вывеска куда серьёзнее, но мысли не меняются - Калининград забьёт больше двух мячей. Он должен был забирать игру ещё на выезде, но почему-то отошёл назад и тем самым позволил сравнять счёт. Однако дома при 33 000 этого точно не произойдёт.
+8
0
+8
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Эд..19
Алания - ничья. Стало быть Балтике поздравления с выходом в Премьер-лигу ! Одно очко в трёх матчах выведет на повышение и Рубин.
+8
0
+8
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Кирилл Голивец
Волков должен перейти минимум в клуб уровня Оренбурга. А вообще по совокупности качеств он сильнее любого вратаря Динамо
+5
0
+5
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Максим Романов
Алания скатала ничейку и тем самым, Балтика и как я понимаю и Рубин, официально в РПЛ уже. Осталось только узнать ,кто из них первым будет.
+5
0
+5
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блокад блокадыч
Балтика Рубин топ вывеска. Аншлаг на трибуне🔥
+4
0
+4
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Adel Khaniev
За красивый футбол ! Балтика уважаемый соперник, но победы Рубину!
+5
-1
+4
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Паша Деревянко
БАЛ-ТИ-КА 💙🤍
+5
-2
+3
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Кирилл Голивец
Против Родины. Надеюсь вместо стыков они получат скорую Небесную лигу. Не нужны искусственные московские клубы непонятно для кого.
+4
-1
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Андрей Попов
За красивый футбол.Вперед Балтийцы.
+4
-2
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Максим Романов
Ответ Кирилл Голивец
Против Родины. Надеюсь вместо стыков они получат скорую Небесную лигу. Не нужны искусственные московские клубы непонятно для кого.
Будут , как Химки. Зиро болельщиков, "непонятные" игры, странные трансферы, вылет, расформирование.
+3
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ljolik888
Балтика нужна победа , сохроним первое место , порадуем болельщиков - не зря весь стадион будет забит !
+3
-2
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BLAD
Ответ Сергей Кравец
В субботу уже в Калине. Так что вечером будет жарко, покутим. Балтика ни разу дома не побеждала в этом сезоне крупно. Но последний раз когда я был на трибуне был счёт 3:0! Это был матч с Чайкой. Сейчас вывеска куда серьёзнее, но мысли не меняются - Калининград забьёт больше двух мячей. Он должен был забирать игру ещё на выезде, но почему-то отошёл назад и тем самым позволил сравнять счёт. Однако дома при 33 000 этого точно не произойдёт.
Мечты, Рубин разнесёт всё и вся, это Казань))
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