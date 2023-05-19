Первая лига. «Акрон» и «Алания» голов не забили, «Рубин» и «Балтика» сыграют в субботу
«Акрон» сыграла вничью с «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.
В субботу «Енисей» дома сыграет с «Нефтехимиком», а «Балтика» встретится с «Рубином».
«Родина» примет «Кубань» в воскресенье.
32-й тур
- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
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Акрон –
Волков, Зуев, Ходжаниязов (Сагуткин, 34), Шакуро (Полубояринов, 71), Чудин, Савичев, Макаров, Мацукатов (Песегов, 59), Апеков (Килин, 59), Салтыков, Эльдарушев (Понсе, 59).
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Алания –
Солдатенко, Качмазов, Плиев, Бутаев (Хабалов, 78), Кочиев, Хосонов, Галоян (Машуков, 73), Цараев, Мазурин (Гурциев, 46), Тарба (Чочиев, 46), Гиоргобиани.
- Дата проведения
- 20 мая,
- Дата проведения
- 20 мая,
- Дата проведения
- 20 мая,
- Дата проведения
- 20 мая, 16.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 20 мая, 19.30, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
- Дата проведения
- 20 мая, 21.30, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 21 мая, 14.00, «Stadium Spartak»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Арсенал»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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