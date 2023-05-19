Первая лига. «Акрон» и «Алания» голов не забили, «Рубин» и «Балтика» сыграют в субботу

«Акрон» сыграла вничью с «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

В субботу « » дома сыграет с « », а « » встретится с « ».

« » примет «Кубань» в воскресенье.

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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