Рим (WTA). Финал. Калинина снялась с матча с Рыбакиной
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.
Ангелина Калинина снялась по ходу второго сета.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
9 – 21 мая 2023
WTA 1000
Призовой фонд – 3 572 618 евро
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 21 мая, 00.05
Так вот, как же приятно вместе с человеком проходить путь от низов, до самого верха. Настоящее моральное удовлетворение. И не важно как сложится финал, ведь весь кайф в дороге к нему.
Таков путь)
Потому что заставляли теннисистов играть под дождем?
Потому что начали финал в 11 вечера?
Потому что корты ужасного качества?
Ну хз хз
А ну и все это еще на итальянском , какие-то крики на итальянском и в полпервого ночи аааааа
Рим: *подержите мое пиво*