Рим (WTA). Финал. Калинина снялась с матча с Рыбакиной

Теги результаты WTA Открытый чемпионат Италии Ангелина Калинина Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.

Ангелина Калинина снялась по ходу второго сета.

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Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 21 мая 2023

WTA 1000

Призовой фонд – 3 572 618 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) Ангелина Калинина (Украина)
6:4|1:0
Дата проведения
21 мая, 00.05
Онлайн матча

141 комментарий

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Zumer
Лена жги!✊
+22
0
+22
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Dym86
Ответ Jefri AG
Никакой интриги, Рыбакина должна уверенно побеждать. Подфартило ей конкретно на этом турнире: два снятия по ходу матчей и откровенно проходная соперница в финале.
Когда-то ей должно было фартануть. У неё постоянно жесточайшие сетки.
+21
-1
+20
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Кливленд-2022
Ответ ecopromo
до сих бомбит что Рыбакина за Казахстан выступает, а не за Россию
это да, елки-моталки, топовая девочка выросла, но порадуемся за Казахстан ) алга, так сказать
+18
-1
+17
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Eugenie Nation
Я наверное один, уже несколько лет на сайте персонально болею за Ангелину. Еще когда стояла в конце сотни, и была обделена вниманием, 4-5 ракетка Украины, что ж поделать. Год назад, тут еще один персонаж смеялся с меня, типо вечно выбираешь неудачниц.
Так вот, как же приятно вместе с человеком проходить путь от низов, до самого верха. Настоящее моральное удовлетворение. И не важно как сложится финал, ведь весь кайф в дороге к нему.
Таков путь)
+31
-15
+16
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gring:0
Поздравляю Лену Рыбакину и Медведева, оба показали, что умеют играть на грунте.
+15
0
+15
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HI MARS
Победы казашке!
+18
-5
+13
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Даниил Александров
Ответ Кливленд-2022
Товарищи, кто понял, почему руководителей турнира освистали?
Потому что не сделали крышу за столько лет?
Потому что заставляли теннисистов играть под дождем?
Потому что начали финал в 11 вечера?
Потому что корты ужасного качества?
Ну хз хз
+12
0
+12
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antonanton_
Не понятно почему освистали как будто Рыбакину, но вроде как не ее, она в итоге растерялась, слова ей сказать не дали, команду не поблагодарила, какая-то дичь. Там уже Калинина подошла приобняла Лену. Такого дерьмового турнира я еще не видел.
А ну и все это еще на итальянском , какие-то крики на итальянском и в полпервого ночи аааааа
+11
0
+11
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kyckoba
Аааа, люди по 300 евро за этот «матч» заплатили🙈
+9
0
+9
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kyckoba
Ответ Кливленд-2022
Товарищи, кто понял, почему руководителей турнира освистали?
Как почему? За безобразную организацию и жадность
+9
0
+9
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Лысый из Реала
Думаю, если Рыбка первый сет возьмет, то Калина снимется
+10
-1
+9
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SPRKT
Ответ Раменки за Динамо
Позорное поведение, будем объективны. Зрители ждали игры.
в чем позор? человек снялся, а не берет тайм-ауты один за другим в надежде, что соперник потеряет ритм
+8
0
+8
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sedric
Ответ Dym86
Чего публика освистывают, в этот момент когда Калинина достигла высшего результата в карьере
Они нее ее освистывают, а оргов, которые про нее забыли, в итоге пришлось прерывать Рыбакину и начинать все сначала. Идиотизм.
+7
0
+7
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RealJon
удачи Рыбакину. она должна быть в 4ке для сетки РГ. Сабаленку, Швентек и Рыбакину ожидаем в полуфинале
+9
-2
+7
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Mobilis
Организаторы церемонии - это какой то дурдом. Такого колхоза ещё не видел
+7
0
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Typizza
В 23.00 начинать финал играть немного Крэйзи.
+6
0
+6
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Alla Tishkova
Почему так отвратительно себя ведет публика?! Почему так свистят??
+6
0
+6
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sedric
Ну а Рыбакину с крупным титулом на грунте. Она теперь официально самый универсальный игрок в туре. Именно она, а не Швентек, не умеющая играть на быстрых кортах.
+9
-3
+6
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Dym86
Ответ round15
Для Калининой будет задача, жать или не жать руку русской, но за Казахстан выступающей, Лене.
Они подруги
+5
0
+5
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sedric
Ответ kyckoba
Аааа, люди по 300 евро за этот «матч» заплатили🙈
В отношении жадных организаторов все пошло по классике: если что-то может пойти не так, то пойдет все. Они даже сейчас умудрились забыть про Калинину, и прервали Рыбакину, которая уже завела речь.
+5
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+5
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billy_pilgrim
Мадрид: хреново организует награждение в женских парах

Рим: *подержите мое пиво*
+5
0
+5
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Dym86
Ответ Eugenie Nation
Я наверное один, уже несколько лет на сайте персонально болею за Ангелину. Еще когда стояла в конце сотни, и была обделена вниманием, 4-5 ракетка Украины, что ж поделать. Год назад, тут еще один персонаж смеялся с меня, типо вечно выбираешь неудачниц. Так вот, как же приятно вместе с человеком проходить путь от низов, до самого верха. Настоящее моральное удовлетворение. И не важно как сложится финал, ведь весь кайф в дороге к нему. Таков путь)
Уважуха за верность своим идеалам.
+9
-4
+5
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Sit Simurg
Ответ Jefri AG
Никакой интриги, Рыбакина должна уверенно побеждать. Подфартило ей конкретно на этом турнире: два снятия по ходу матчей и откровенно проходная соперница в финале.
Они встречались один раз - и Калинина выиграла ! (в прошлом году, тоже на грунте )... Как что - интрига очень даже есть !
+5
-1
+4
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sedric
Ответ Alla Tishkova
Почему так отвратительно себя ведет публика?! Почему так свистят??
Это не к девочкам, а организаторам. Эти идиоты умудрились все смазать и испортить момент. Забыть про Калинину, которая должна была первой выходить.
+6
-2
+4
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Kaiki
Ответ antonanton_
Не понятно почему освистали как будто Рыбакину, но вроде как не ее, она в итоге растерялась, слова ей сказать не дали, команду не поблагодарила, какая-то дичь. Там уже Калинина подошла приобняла Лену. Такого дерьмового турнира я еще не видел. А ну и все это еще на итальянском , какие-то крики на итальянском и в полпервого ночи аааааа
Освистали организаторов турнира. Но выглядело ужасно конечно. Церемония награждения просто жесть была, организация уровня детского утренника.
+4
0
+4
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