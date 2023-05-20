Казахстан лишился шансов на выход в четвертьфинал ЧМ-2023 после поражения от Латвии (0:7)

Теги Сборная Казахстана по хоккею Сборная Латвии по хоккею Галым Мамбеталиев Барыс ЧМ по хоккею Sports.ru - Казахстан Хоккей

Сборная Казахстана потеряла шансы на попадание в 1/4 финала ЧМ по хоккею.

Команда под руководством Галыма Мамбеталиева крупно уступила сборной Латвии (0:7) в матче группового этапа.

Казахстан проиграл четыре из шести игр на турнире.

Поражение от латвийской команды лишило Казахстан шансов на выход в четвертьфинал чемпионата мира.

Латвия набрала 11 очков в 6 матчах и находится на четвертом месте в группе B.

У Казахстана 4 балла в 6 играх – сборная занимает шестую строчку в таблице. Команды проведут еще по одной игре в групповом этапе.

Следующий матч сборной Казахстана запланирован против команды Словении, у которой 0 баллов в 5 матчах.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
«Алло, алло , Роман Борисович ? Это сборная Казахстана из Латвии. Спасибо Вам за подготовку нашей сборной страны!»
+49
-4
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bold
Йозе трубку не снимал ? Что случилось ?
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guy from sport
Роман Борисович, ваш косяк. Неплохо бы ещё посмотреть 800 матчей
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
ну, это как-то совсем безвольно.
их же Р-25 спарринговала, или я ошибаюсь?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dm1959
"А ведь и казахстанцы – сильнейшая команда, мы видим это на чемпионате мира."

https://www.sports.ru/hockey/1115137229-rotenberg-o-turne-rossii-25-etot-turnir-samyj-slozhnyj-v-moej-zhizni-v.html
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хесус НаваС
Ответ Why always me?!
А Казахстан из группы на ЧМ когда-нибудь выходил?
никто не заставлял его чушь нести.К тому же на турнире венгры,словаки,словенцы и тд,вместо нас и белорусов
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
йозе не досмотрел конечно
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Satyr77
- Привет Ёжик!
- Привет Маринка!
- Как там Казахи?
- Да всё отлично!
- Ты подготовил их?
- Очень прилично!
- И кубок их?
- Вручу им лично!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
J-12
Маринке не забудьте позвонить, спасибо сказать
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimash Balatayev
Ответ АлкоЛоко
да ладно вам, они вчера победив словаков главную задачу выполнили, не вылетели. Игру не смотрел, но видимо отметили норм )
Нет ещё, шансы вылететь есть.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Мохов
Латыши что хотели делали с казахами.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SupoStats
Какие же мы конченые! Какого мы отношения хотим к себе???
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красно Белый
)))))) веселый счет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uriah Heep
Однако…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
Казахи уже имеют 4 очка и не стали тратить силы на игру с мотивированными хозяевами. Теперь Словакам надо брать 6 очков, чтобы опередить Латвию и попасть в плей-офф. То есть со Словенией они будут играть в полную силу. Если вдруг Словения совершит чудо и победит( или возьмёт очко) , то матч с Казахстаном станет матчем жизни(проигравший вылетает). Вот только казахи будут отдохнувшие а словенцы после зарубы со словаками.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий