Казахстан лишился шансов на выход в четвертьфинал ЧМ-2023 после поражения от Латвии (0:7)

Сборная Казахстана потеряла шансы на попадание в 1/4 финала ЧМ по хоккею.

Команда под руководством Галыма Мамбеталиева крупно уступила сборной Латвии (0:7) в матче группового этапа.

Казахстан проиграл четыре из шести игр на турнире.

Поражение от латвийской команды лишило Казахстан шансов на выход в четвертьфинал чемпионата мира.

Латвия набрала 11 очков в 6 матчах и находится на четвертом месте в группе B.

У Казахстана 4 балла в 6 играх – сборная занимает шестую строчку в таблице. Команды проведут еще по одной игре в групповом этапе.

Следующий матч сборной Казахстана запланирован против команды Словении, у которой 0 баллов в 5 матчах.