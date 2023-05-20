Казахстан лишился шансов на выход в четвертьфинал ЧМ-2023 после поражения от Латвии (0:7)
Сборная Казахстана потеряла шансы на попадание в 1/4 финала ЧМ по хоккею.
Команда под руководством Галыма Мамбеталиева крупно уступила сборной Латвии (0:7) в матче группового этапа.
Казахстан проиграл четыре из шести игр на турнире.
Поражение от латвийской команды лишило Казахстан шансов на выход в четвертьфинал чемпионата мира.
Латвия набрала 11 очков в 6 матчах и находится на четвертом месте в группе B.
У Казахстана 4 балла в 6 играх – сборная занимает шестую строчку в таблице. Команды проведут еще по одной игре в групповом этапе.
Следующий матч сборной Казахстана запланирован против команды Словении, у которой 0 баллов в 5 матчах.
их же Р-25 спарринговала, или я ошибаюсь?
https://www.sports.ru/hockey/1115137229-rotenberg-o-turne-rossii-25-etot-turnir-samyj-slozhnyj-v-moej-zhizni-v.html
- Привет Маринка!
- Как там Казахи?
- Да всё отлично!
- Ты подготовил их?
- Очень прилично!
- И кубок их?
- Вручу им лично!