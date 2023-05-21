НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Лейкерс» примут «Денвер» в 3-м матче

Теги результаты Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в Лос-Анджелесе состоится третий матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвером» и «Лейкерс».

После двух матчей в Денвере «Наггетс» ведут в серии со счетом 2-0.

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Третий матч

Лейкерс – Денвер
Дата проведения
21 мая, 03.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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101 комментарий

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Ilovethisgame77
Денвер, 3:0…давайте, парни!
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Лёха выдыхай
Король должен пасть! Ему на смену пришел ОН. ТОТ САМЫЙ. Сербский БУГАГА. Франкенштейн. Разыгрывающий в теле центрового бросающий трешки. Чудовище из славянского фольклора. МАТЬ ЕГО НИКОЛА. Штампующий триплы жиробас играющий за НАГГЕТСЫ! ИТАКОПАСНЫЙ, но за него еще и есть кому впрячься! У него ДВА БРАТА УБИЦЫ. Наводящие ужас на Валахию и Трансильванию. Хозяева Албании и братьев Моррисов.

БЕРЕГИСЬ ГОРОД ГРЕХОВ. ТВОЕ ВРЕМЯ ПРИШЛО..
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Яма
Ответ leon01
если лейкерс выиграют обе домашние.то выйдут скорее всего в финал нба...если хоть одну проиграют дома...дэнвер
Если Денвер выиграет обе гостевые, то скорее всего выйдет в финал.
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Insamo217
За Йокича!
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Яма
Ответ Мурзин Ринат
Люди сколько болеют не за Йокича и Денвер сколько против Леброна)) странные вы, это же баскетбол, надо любить игру
А кто вам сказал, что болеющие за Денвер не любят игру?
Ох уж это озёрная корона, вокруг которой вращается баскетбол.
+24
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Мурзин Ринат
Люди сколько болеют не за Йокича и Денвер сколько против Леброна)) странные вы, это же баскетбол, надо любить игру
Не вижу ничего плохого в том, чтоб хотеть увидеть абсолютно новое противостояние в финале. И лично мне хотолось бы чтоб Йокич, которого прокатили с МВП, вышел в финал и взял МВП финала. Ничего не имею против Майями и Джимми в том числе, и боевой ровный финал с 4-3 счётом в серии чтоб вышел.
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Aleksey001
Притоплю за непутевого брата Неманьи и Страхиньи. Нет чтобы по-пацански отжимать ларьки, пошёл стучать мячиком. Теперь двум ровным балканским пацанам приходится чиллить в США, ходить на баскет, когда дома братва без них ни порешать, ни порешить не может. Но ничего, они готовы потерпеть, лишь бы у Толстого Красноноса получилось намотать на кулак все скальпы местных звёзд.
+11
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Стихоплет
Крупный уральский город. Вечер субботы (а точнее 1.31 воскресенье, местное время), совсем скоро , через 4 часа третий матч "Денвер - ЛАЛ". Иду в сторону дома, город живёт и погода радует.
Предыдущую ночь не выспался, встал в начале седьмого, чтобы посмотреть "Бостон -майами", успел на второй тайм. Матч был огненный, смотрел в смартфоне Realme 3c pro (покупался за 11490 в днс в марте 2020 года, старенький, но свои задачи выполняет). Чтобы никого не разбудить, смотрел через Bluetooth наушники qcy (брал так же в днс за 999 р. тоже в 2020). Наушники отличные за свои деньги. Возвращаясь с утреннему матчу - без лишних слов фантастика от Майами. Потом утром к 9.00 поехал на учёбу поставить ранее сданный экзамен, потом с дочкой к 10.00 поехали на центральную площадь города, там один зелёный банк проводил зелёный марафон (дети 300 метров, взрослые 4,2 км.). Мероприятие организовано отлично , особенно для детей , но сам марафон плохо (очень маленькая ширина трассы). Потом с семьёй поехали на лада Весте (2021 год покупки, у офф.дилера за 710 , механика, средней комплектации) на окраину города погулять по новому парку. По пути заправился у лукойла на 1000 р. 92м (цена 49/литр). Там же поели эклеров с Рикоттой за 75 ₽/штука и выпили кофе латте за 149 р.
По приезду домой поужинали гречневой кашей ядрица за 78₽/кг. с мясом , приготовленным в духовке (говядина, цену за кг. не знаю, у жены надо уточнить; запекалась в духовке форнелли с тройным жаропрочным стеклом и функцией гриля, покупалась в рбт за 19999 в 2015 году). Далее в ленте купил молока фермерского (90₽/литр по акции, творог 149₽/300 гр. 9%жирности, ну и сыр типа пармезан с 4 перцами (299р./200 гр .).
А далее по плану встреча с друзьями/подругами в одном тикет-баре в 20.30 вечера. Пил чай травяной за 450 р., А также коктейл драгон88 за 490 (на основе рома с апельсином, отлично зашёл). Но в голове был Денвер. Поэтому попрощался с друзьями и погнал домой, вздремнуть и в прямом эфире посмотреть легендарный матч, потому как Йокич, потому как Леброн. Смотреть буду на аанба или на стримеаст, и там и там только трафик и тот в тарифе Теле2(300 р. Льготный период на год).
Всем добра !
Ах да, забыл совсем сказать, домой иду в кроссовках пик за 1900, верх футболка села за 799, джинсы уже не помню откуда за 999 р.
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fridzon
бешеный настрой у ЛАЛ должен быть. С 0-2 они еще домой не приезжали. Очень интересно.
1-2 наверное счет станет.
1 из 2 игр Денвер будет шанс украсть, надеюсь.
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pachem xenon
Ответ Stivi M.D.
Леброн, родной, сделай подарок на др )
леброн в недоумении: он должен выиграть или проиграть? )
+6
-2
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malinin
Сходили с сыном в СПб на финал АСБ - народу было больше, чем на некоторых матчах Зенита, атмосфера - класс. На площадке было всё: трёшки, блок-шоты, красивые розыгрышы, баззер, данки, страсть, самоотверженность и главное - интрига.
Питерский Военмех, провалив 1 четверть, закамбэчил по ходу матча и довел игру до победы на радость местным болельщикам.

Молодцы АСБ, что двигают баскетбол в массы, главное - не останавливаться.

Сорри за офтоп. А так - за Николу сегодня.
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sanya_xl
Последний шанс для Лейкерс, домашние игры нужно выгрызать
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Лиллард унижатель!
Финикс против Наггетс оба домашних взял, ЛАЛ так-то не хуже.
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The Don Killuminati
Фрибет кселки на штрафные хозяев тотал больше 68.5
Кэф 100
+3
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badaboom
Ответ Мурзин Ринат
Люди сколько болеют не за Йокича и Денвер сколько против Леброна)) странные вы, это же баскетбол, надо любить игру
Проводишь сеансы массовой психологии?
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Ibra Meji
За Йокича и Леброна.
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Кирилл Павлюченко
Сегодня игра без права на ошибку! Король должен повести своё "Озёрное воинство" в бой.
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Додик Аксель
Для интриги и продолжения банкета хотелось бы, чтобы ЛАЛ выиграл дома.
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Сергей Пузанков
Ответ Aleksey001
Притоплю за непутевого брата Неманьи и Страхиньи. Нет чтобы по-пацански отжимать ларьки, пошёл стучать мячиком. Теперь двум ровным балканским пацанам приходится чиллить в США, ходить на баскет, когда дома братва без них ни порешать, ни порешить не может. Но ничего, они готовы потерпеть, лишь бы у Толстого Красноноса получилось намотать на кулак все скальпы местных звёзд.
Неманья и Страхинья хотя бы не притворяются баскетболистами как братва Янниса.
+3
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Рома Шторкин
Никола тащщщщщщииииии!3-0!!
+6
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The Don Killuminati
Ответ ВладиславМартынов
Вопрос: если Дед сегодня (и соответственно, и в серии) проигрывает - это всё, был последний шанс на титул, или ещё будет?
Будет конечно
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Сергей Пузанков
Ответ Лиллард унижатель!
Финикс против Наггетс оба домашних взял, ЛАЛ так-то не хуже.
Это не всегда так работает. В одном матче может случиться почти что угодно (как в хорошую сторону, так и в плохую). А если может случиться в одном, то и в двух и в трёх. По логике, конечно, ЛАЛ не заслужили быстрого вылета, боролись круто в Денвере, но баскетбол не всегда логичен.
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Сергей Пузанков
Ответ Xell
Денвер никогда не проходил Лейкерс,у него 0-7 в сериях.Это лузеры,которые ни на что не способны.
Никогда не понимал подобной статистики. Какая разница что там было когда-то если большинство участников сегодняшнего матча играли максимум в одно такой серии, и было это давно. Кто-то постарел, кто-то возмужал. Так что это совершенно мусорные цифры.
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nata shima
За братушку Страхинью! За молодца Неманью!! От Суботицы до Крагуеваца. От Чачака до Нови сада. За Джамалла по матери Мюрейя,по отцу Аль Кунашир ибн Игрик! За наших,за нашеньких!!! За праувед янг кокс фром Денвер почти что Даугавпилс штат Колораго,Эль Пасо!!! За ифдсипафапидсосю!!!!
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ɔculpa
Ответ Яма
Если Денвер выиграет обе гостевые, то скорее всего выйдет в финал.
Не очень понимаю, как у тебя это получилось. Ну вот смотри, в серии играют до четырёх побед, да? Да, идём дальше. Сыграли две игры, и Денвер выиграл первую, то есть повёл 1-0 получается, так, загибаем пальчик, а потом Денвер победил и во второй игре, загибаем другой пальчик, и 1+1 это у нас выходит 2, а у ЛА остаётся нолик, ок, далее, если Денвер выиграет две игры и в гостях, то есть это к двоечке мы плюсуем сначала ещё единичку, если я правильно всё понимаю, у нас получается троечка, то есть 3-0, но ты сказал про две гостевые победы, а значит мы и ещё один прибавляем, тут у нас получается 3+1, и выходит, а да, слушай, реально, реально выходит четыре, ты прав, Денверу достаточно двух гостевых побед!
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