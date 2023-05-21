НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Лейкерс» примут «Денвер» в 3-м матче
Сегодня в Лос-Анджелесе состоится третий матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвером» и «Лейкерс».
После двух матчей в Денвере «Наггетс» ведут в серии со счетом 2-0.
НБА
Финал Западной конференции
Третий матч
- Дата проведения
- 21 мая, 03.30, «Crypto.com Arena»
«Денвер» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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БЕРЕГИСЬ ГОРОД ГРЕХОВ. ТВОЕ ВРЕМЯ ПРИШЛО..
Ох уж это озёрная корона, вокруг которой вращается баскетбол.
Предыдущую ночь не выспался, встал в начале седьмого, чтобы посмотреть "Бостон -майами", успел на второй тайм. Матч был огненный, смотрел в смартфоне Realme 3c pro (покупался за 11490 в днс в марте 2020 года, старенький, но свои задачи выполняет). Чтобы никого не разбудить, смотрел через Bluetooth наушники qcy (брал так же в днс за 999 р. тоже в 2020). Наушники отличные за свои деньги. Возвращаясь с утреннему матчу - без лишних слов фантастика от Майами. Потом утром к 9.00 поехал на учёбу поставить ранее сданный экзамен, потом с дочкой к 10.00 поехали на центральную площадь города, там один зелёный банк проводил зелёный марафон (дети 300 метров, взрослые 4,2 км.). Мероприятие организовано отлично , особенно для детей , но сам марафон плохо (очень маленькая ширина трассы). Потом с семьёй поехали на лада Весте (2021 год покупки, у офф.дилера за 710 , механика, средней комплектации) на окраину города погулять по новому парку. По пути заправился у лукойла на 1000 р. 92м (цена 49/литр). Там же поели эклеров с Рикоттой за 75 ₽/штука и выпили кофе латте за 149 р.
По приезду домой поужинали гречневой кашей ядрица за 78₽/кг. с мясом , приготовленным в духовке (говядина, цену за кг. не знаю, у жены надо уточнить; запекалась в духовке форнелли с тройным жаропрочным стеклом и функцией гриля, покупалась в рбт за 19999 в 2015 году). Далее в ленте купил молока фермерского (90₽/литр по акции, творог 149₽/300 гр. 9%жирности, ну и сыр типа пармезан с 4 перцами (299р./200 гр .).
А далее по плану встреча с друзьями/подругами в одном тикет-баре в 20.30 вечера. Пил чай травяной за 450 р., А также коктейл драгон88 за 490 (на основе рома с апельсином, отлично зашёл). Но в голове был Денвер. Поэтому попрощался с друзьями и погнал домой, вздремнуть и в прямом эфире посмотреть легендарный матч, потому как Йокич, потому как Леброн. Смотреть буду на аанба или на стримеаст, и там и там только трафик и тот в тарифе Теле2(300 р. Льготный период на год).
Всем добра !
Ах да, забыл совсем сказать, домой иду в кроссовках пик за 1900, верх футболка села за 799, джинсы уже не помню откуда за 999 р.
1-2 наверное счет станет.
1 из 2 игр Денвер будет шанс украсть, надеюсь.
Питерский Военмех, провалив 1 четверть, закамбэчил по ходу матча и довел игру до победы на радость местным болельщикам.
Молодцы АСБ, что двигают баскетбол в массы, главное - не останавливаться.
Сорри за офтоп. А так - за Николу сегодня.
Кэф 100