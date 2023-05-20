Чемпионат России. «Локо» победил «Факел», «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Торпедо» – «Динамо»

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«Локомотив» победил «Факел» в 28-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Зенит» играет в гостях с «Оренбургом».

В воскресенье «Спартак» сразится в дерби с ЦСКА, «Краснодар» встретится дома с «Ростовом».

Завершится тур в понедельник матчем «Пари НН» – Сочи».

Чемпионат России

28-й тур

Локомотив – Факел 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
20 мая, 14.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 87 Миранчук.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Кузьмичев, Погостнов, Тикнизян (Митай, 58), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 71), Карпукас, Камано (Раков, 58), Глушенков (Пиняев, 88), Изидор (Игнатьев, 70).
ФакелСвинов, Божин, Калинин, Морозов, Альшин, Акбашев (Максимов, 88), Мендель (Магаль, 89), Якимов (Квеквескири, 56), Браими (Черов, 63), Аппаев, Гонгадзе (Рабеи, 64).
Предупреждения:
Баринов (25), Погостнов (46), Тикнизян (50), Кузьмичев (61), Глушенков (80).

 

Торпедо – Динамо
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Лужники»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ТорпедоБабурин, Шляков, Роганович, Енин, Прошкин, Орехов, Чурич, Рейна, Караев, Стефанович, Турищев.
ДинамоЛещук, Паршивлюк, Маричаль, Норманн, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Захарян, Смолов, Тюкавин, Гладышев.

 

Оренбург – Зенит
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ОренбургСысуев, Гойкович, Перес, Печенин, Аюпов, Капленко, Вера, Эктов, Флорентин, Мансилья, Обухов.
ЗенитВасютин, Круговой, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.

 

Ахмат – Химки
Дата проведения
20 мая, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Урал
Дата проведения
21 мая, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – ЦСКА
Дата проведения
21 мая, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Ростов
Дата проведения
21 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Сочи
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

194 комментария

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Счастье жить
в понедельник заголовок должен выглядеть так

Чемпионат России. ЦСКА разгромил «Спартак» и другие матчи

бгг
+49
-20
+29
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angry horse
Удачи ЦСКА в логове любителей чая с судьями😎 Пусть четвёртые будут пятыми☝️
+43
-21
+22
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Игорь Пичугин
Опять перед Федотовым будет прыгать, скакать что то маленькое!
+26
-10
+16
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HRYNDEL
По пожарным частям приказ вышел , завтра все резервы пожарных машин подтянуть в Тушино к 17:00 !!! Видимо что-то будет!!!
+17
-2
+15
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Колбаскер тут
Завтра вся страна за Ростов и ЦСКА
+19
-7
+12
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angry horse
Настолько один розовый коллектив достал всех своим нытьём и беспределом, что завтра все желают удачи ЦСКА😎👍
+15
-5
+10
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Дед Щукарь порожняк не гонит
ничесе! завтра с детства за коней штоле? 🙃🤦‍♂️
+12
-3
+9
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Любовь Мелехова
Ответ Колбаскер тут
Завтра вся страна за Ростов и ЦСКА
За Быков и Коней! 🍺🍺
+9
-3
+6
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Kira625
Удачи коникам завтра ;)
+9
-3
+6
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Кеша
Динамо не обосраться с Торпедо. Дожили - не победы желаю , а не обосраться . Может у игроков проснется чувство собственного достоинства , может вспомните , что вы спортсмены. Такую игру какую вы показываете можно на школьном дворе играть без тренера . Где ваше мастерство , куда все делось ? Ужас .
+7
-2
+5
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Oleg Kolesnikov
Хорош сегодня Факел был, не реализовали свои моменты, но в итоге пропустили с единственного в матче момента Локо. Следующий матч - главный в сезоне.
+6
-1
+5
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Артем Гладских
Удачи Ростову в южном дерби!
+7
-2
+5
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Артем Гладских
Ответ Verhovn
Не в этом туре. Даже если Ахмат возьмёт три очка, а Спартак проиграет, одного очка будет Ахмату не хватать.
Ну да, я понимаю но в будущем хочу что б ахмат занял 4 место , а Спартак стал 5 ..
+6
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Артем Гладских
Ответ Alex Chernov
Ну да, но хочу чтоб Спартак стал пятым, а Ахмат!!! четвёртым.. М да. Эту сказку расскажи краснодарским "землякам", возможно поверят 🙃
Ну , что ? Поудаляли твои коменты Спортс? Доказывает что надо следить за базаром.
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+3
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Чутоы
Тоха четко попал!
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Дерзкий пеликан
Вперёд наш Факел! Мы с тобой!
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Дмитрий9779
Ответ Ритка
Великое дерби эль-газико. Зенит с барского плеча дарит 3 очка Оренбургу
Что это даст Оренбургу?
+5
-2
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Дерзкий пеликан
Ужасно обидно
+5
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Дед Щукарь порожняк не гонит
опять карась пургу метёт! ну что ты будешь делать!? 🤷‍♂️
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-2
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Артем Гладских
Ростов, зенит , ЦСКА победят ! А Спартак тем временем уступит 4 место ахмату...
+8
-5
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eugens
Ответ Максим Попов
Комментарий удален модератором
Понимаю, что твои кб-любимцы для тебя всегда чемпионы, но вряд ли выше третьего места на этот раз прыгнут, увы))
+4
-1
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Novak
Почему Камано раз за разом выходит в старте - одна из загадок. У него на одно удачное действие десять неудачных приходится.
+2
0
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justbored
ЦСКА - Спартак, Торпедо - Динамо - две ол’скульные радости.
+5
-3
+2
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Артем Гладских
Ответ Alex Chernov
Ну да, но хочу чтоб Спартак стал пятым, а Ахмат!!! четвёртым.. М да. Эту сказку расскажи краснодарским "землякам", возможно поверят 🙃
За языком следи) спартаковец)
+3
-1
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Дмитрий
удар получился хороший
+2
0
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