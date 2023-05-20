Чемпионат России. «Локо» победил «Факел», «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Торпедо» – «Динамо»

«Локомотив» победил «Факел» в 28-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу « » играет в гостях с « ».

В воскресенье « » сразится в дерби с , « » встретится дома с «Ростовом».

Завершится тур в понедельник матчем «Пари НН» – Сочи».

Чемпионат России

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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