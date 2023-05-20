Чемпионат России. «Локо» победил «Факел», «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Торпедо» – «Динамо»
«Локомотив» победил «Факел» в 28-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Зенит» играет в гостях с «Оренбургом».
В воскресенье «Спартак» сразится в дерби с ЦСКА, «Краснодар» встретится дома с «Ростовом».
Завершится тур в понедельник матчем «Пари НН» – Сочи».
28-й тур
- Дата проведения
- 20 мая, 14.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 87 Миранчук.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Кузьмичев, Погостнов, Тикнизян (Митай, 58), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 71), Карпукас, Камано (Раков, 58), Глушенков (Пиняев, 88), Изидор (Игнатьев, 70).
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Факел –
Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Альшин, Акбашев (Максимов, 88), Мендель (Магаль, 89), Якимов (Квеквескири, 56), Браими (Черов, 63), Аппаев, Гонгадзе (Рабеи, 64).
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Лужники»
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Торпедо –
Бабурин, Шляков, Роганович, Енин, Прошкин, Орехов, Чурич, Рейна, Караев, Стефанович, Турищев.
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Газовик»
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Оренбург –
Сысуев, Гойкович, Перес, Печенин, Аюпов, Капленко, Вера, Эктов, Флорентин, Мансилья, Обухов.
- Дата проведения
- 20 мая, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 21 мая, 14.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 21 мая, 16.30, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 21 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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