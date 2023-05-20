Жозе Моуринью: «У «Ман Сити» на скамейке игроки за 40-70 млн евро, у «Ромы» травмированных заменяют подписанные бесплатно. Мы потратили 7 млн и вышли в финал ЛЕ – выдающийся результат»
Жозе Моуринью сравнил составы «Ромы» и «Манчестер Сити».
«От потери игроков не страдают только выдающиеся команды, у которых на скамейке футболисты за 40 или 70 млн евро.
Посмотрите, кого выпустил «Манчестер Сити» во втором тайме полуфинала [Лиги чемпионов]: Хулиана Альвареса, Фила Фодена, Рияда Мареза.
Если мы теряем 5-6 игроков, у нас возникают проблемы. Это естественно. У «Ромы» есть травмированные футболисты, и те, кого подписали бесплатно, должны их заменять.
Мы потратили 7 млн евро на трансферном рынке и вышли в финал [Лиги Европы]. Это выдающийся результат», – сказал главный тренер «Ромы» после победы над «Байером» (1:0, 0:0) по сумме матчей.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Рома -52 млн евро
Севилья +49
Никто, при этом не кричит и не рассказывает как тяжело выйти в финал Мендилибару и какой он крутой))
- Юнайтед нанял Моуринью, Сити нанял Гвардиолу
Следующие 3 сезона:
- Хосе тратит 342 миллиона евро нетто
- Пеп тратит 427 миллионов евро нетто
- Хосе: 3 трофея, 1 попадание в топ-4, увольнение
- Пеп: 6 трофеев, 3 попадания в топ-4, 2 титула EPL
Сайт трансфермаркет дает ложную и неполную информацию. Он не показывает сколько Рома получает с бонусов проданных игроков. Плюс в случае с Жозе он учитывает трансферы Ибаньеса и Камбуллы, которые были приобретены не при нем, а их оплата произошла при нем по контракту обязательного выкупа. Ну раз так, то держу тебя в курсе, за абрахама заплатили 5 млн, остальные 35 должны быть выплачены в 24/25 году(там уже будет другой тренер, мы ему припишем эти деньги, окей?) это известная инфа.
Рома изначально имела состав дна. Они усиливались, и логично что тратили бабло.
Севилья наоборот имела очень неплохой сыгранный состав, но умудрилась продать дорого двух основных центзащей и взять на их место мусор. Поэтому они по деньгам в плюсе.
Если у ромы все поправятся к финалу то команды будут плюс минус равны по составам.