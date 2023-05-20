Жозе Моуринью: «У «Ман Сити» на скамейке игроки за 40-70 млн евро, у «Ромы» травмированных заменяют подписанные бесплатно. Мы потратили 7 млн и вышли в финал ЛЕ – выдающийся результат»

Теги Рома Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Пеп Гвардиола Рияд Марез Филип Фоден Хулиан Альварес Футбол

Жозе Моуринью сравнил составы «Ромы» и «Манчестер Сити».

«От потери игроков не страдают только выдающиеся команды, у которых на скамейке футболисты за 40 или 70 млн евро.

Посмотрите, кого выпустил «Манчестер Сити» во втором тайме полуфинала [Лиги чемпионов]: Хулиана Альвареса, Фила Фодена, Рияда Мареза.

Если мы теряем 5-6 игроков, у нас возникают проблемы. Это естественно. У «Ромы» есть травмированные футболисты, и те, кого подписали бесплатно, должны их заменять.

Мы потратили 7 млн евро на трансферном рынке и вышли в финал [Лиги Европы]. Это выдающийся результат», – сказал главный тренер «Ромы» после победы над «Байером» (1:0, 0:0) по сумме матчей.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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170 комментариев

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Отец Абду
У Челси вообще 3 состава, но даже при этом они не попали в ЛК:)
+291
-10
+281
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AlexZhano__
Если Моур выиграет у королей ЛЕ, то он окончательно прошёл футбол.
+293
-27
+266
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jacktheripped
Ответ Папичслав
Трансферный баланс финалистов ЛЕ, с момента назначения Жозе в Рому: Рома -52 млн евро Севилья +49 Никто, при этом не кричит и не рассказывает как тяжело выйти в финал Мендилибару и какой он крутой))
Ты трансфер Кумбуллы, Ибаньеса и Рейнолдса Жозе приписал)) Их покупал не Жозе и трансферы были эти без его участия.
+149
-13
+136
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jacktheripped
Ответ munkz
Не фанат ни Моуринью, ни Сити, но перечисленный Фоден - это продукт Академии Сити, он стоил 0. У Ромы есть близкие по качеству свои воспитанники? Чья это "проблема"?
Как раз Байеру победный гол такой воспитанник и забил ( Бове 20 лет) , а слева на фланге Фримпонга распиаренного сожрал другой воспитанник- Залевски.
+94
-2
+92
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Родя Раскольников
Ирония в том, что Моуринью на трансферы потратил больше всех среди тренеров в истории футбола.
+132
-42
+90
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Папичслав
Трансферный баланс финалистов ЛЕ, с момента назначения Жозе в Рому:
Рома -52 млн евро
Севилья +49
Никто, при этом не кричит и не рассказывает как тяжело выйти в финал Мендилибару и какой он крутой))
+146
-58
+88
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aidos_1979
Ответ Родя Раскольников
Ирония в том, что Моуринью на трансферы потратил больше всех среди тренеров в истории футбола.
Тише это другое)
+58
-22
+36
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Папичслав
15/16 "Сити" и "Юнайтед" набрали по 66 очков.

- Юнайтед нанял Моуринью, Сити нанял Гвардиолу

Следующие 3 сезона:
- Хосе тратит 342 миллиона евро нетто
- Пеп тратит 427 миллионов евро нетто

- Хосе: 3 трофея, 1 попадание в топ-4, увольнение
- Пеп: 6 трофеев, 3 попадания в топ-4, 2 титула EPL
+48
-17
+31
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Batt Monner
Про зарплатную ведомость Ромы на уровне 3 места в Италии даже выше Милана молчок
+38
-10
+28
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зак
Ответ 10ABH10
Моур с супер составом МЮ , не смог выиграть Апл , так же как и провалился с Тотенхемом. Рома , его уровень , выиграть у Байера , не все равно что выиграть у Реала
супер состав? это нытики Погба и Марсиаль?
+37
-10
+27
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Akmor
Ответ Папичслав
Трансферный баланс финалистов ЛЕ, с момента назначения Жозе в Рому: Рома -52 млн евро Севилья +49 Никто, при этом не кричит и не рассказывает как тяжело выйти в финал Мендилибару и какой он крутой))
Мендилибар круче Жозе сейчас - взял команду-развалюху, сейчас команда финалист ЛЕ и в чемпионате поднимается.
+41
-16
+25
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Yri Yrov
Ответ munkz
Не фанат ни Моуринью, ни Сити, но перечисленный Фоден - это продукт Академии Сити, он стоил 0. У Ромы есть близкие по качеству свои воспитанники? Чья это "проблема"?
ты одним фоденом решил тыкнуть пальцем на Жозе? каждое сказанное слово факты
+33
-8
+25
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Папичслав
15/16 "Сити" и "Юнайтед" набрали по 66 очков. - Юнайтед нанял Моуринью, Сити нанял Гвардиолу Следующие 3 сезона: - Хосе тратит 342 миллиона евро нетто - Пеп тратит 427 миллионов евро нетто - Хосе: 3 трофея, 1 попадание в топ-4, увольнение - Пеп: 6 трофеев, 3 попадания в топ-4, 2 титула EPL
Да ты прав по статистикам , но есть факт того что моуру не купили игроков которых он требовал от руководства , а купили тех кого сами захотели , в этом то и разница моур просил 6-8 игроков купили 4 и даже не тех кого моур хотел , и даже с этим говно составом моур занял второе место в Апл и взял три кубка , так что думаю если бы в то время ему дали контроль над трансферами как дают Пепу , моур разнес бы и апл и Лч
+33
-8
+25
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Папичслав
Хулиан Альварес который стоит 15 млн и бесплатный Фоден..
+33
-15
+18
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Никого_нет
Ответ 10ABH10
Моур с супер составом МЮ , не смог выиграть Апл , так же как и провалился с Тотенхемом. Рома , его уровень , выиграть у Байера , не все равно что выиграть у Реала
Супер состав лол, Мору самый успешный тренер муму после ухода Фергюсона
+20
-3
+17
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зак
Ответ Родя Раскольников
Ирония в том, что Моуринью на трансферы потратил больше всех среди тренеров в истории футбола.
ирония в том что, Пеп потратил больше всех..
+27
-10
+17
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uefaligue
Ответ Папичслав
Трансферный баланс финалистов ЛЕ, с момента назначения Жозе в Рому: Рома -52 млн евро Севилья +49 Никто, при этом не кричит и не рассказывает как тяжело выйти в финал Мендилибару и какой он крутой))
У Жозе трансферный баланс +60 млн с его назначения. Он выиграл ЛК и заработал 25 млн. Он выбрался в финал ЛЕ и заработал 25млн. 6е место в Серии А дает 8 млн.

Сайт трансфермаркет дает ложную и неполную информацию. Он не показывает сколько Рома получает с бонусов проданных игроков. Плюс в случае с Жозе он учитывает трансферы Ибаньеса и Камбуллы, которые были приобретены не при нем, а их оплата произошла при нем по контракту обязательного выкупа. Ну раз так, то держу тебя в курсе, за абрахама заплатили 5 млн, остальные 35 должны быть выплачены в 24/25 году(там уже будет другой тренер, мы ему припишем эти деньги, окей?) это известная инфа.
+17
-1
+16
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deadjoker
Ответ Папичслав
Трансферный баланс финалистов ЛЕ, с момента назначения Жозе в Рому: Рома -52 млн евро Севилья +49 Никто, при этом не кричит и не рассказывает как тяжело выйти в финал Мендилибару и какой он крутой))
Неправильно тупо по балансу смотреть.
Рома изначально имела состав дна. Они усиливались, и логично что тратили бабло.
Севилья наоборот имела очень неплохой сыгранный состав, но умудрилась продать дорого двух основных центзащей и взять на их место мусор. Поэтому они по деньгам в плюсе.
Если у ромы все поправятся к финалу то команды будут плюс минус равны по составам.
+17
-3
+14
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Le_Mogul
а когда Моур был в Реале, по-другому пел небось.
+16
-3
+13
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Маноло Санчи́с
Ответ Папичслав
Хулиан Альварес который стоит 15 млн и бесплатный Фоден..
Ну да. А про дорогущих Холланда, Диаша, Мареза и Бернарду мы умолчим))
+26
-16
+10
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Кокич
Ответ Родя Раскольников
Ирония в том, что Моуринью на трансферы потратил больше всех среди тренеров в истории футбола.
Ирония в том, что тренеры на трансферы не тратят ни цента.
+10
0
+10
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Артур Исаев
Ответ Akmor
Мендилибар круче Жозе сейчас - взял команду-развалюху, сейчас команда финалист ЛЕ и в чемпионате поднимается.
В чемпионате откуда поднимается, с 15-го места? Оттуда грех не подняться. Вопрос «что вы вообще там делали»?
+9
0
+9
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uefaligue
Ответ Папичслав
15/16 "Сити" и "Юнайтед" набрали по 66 очков. - Юнайтед нанял Моуринью, Сити нанял Гвардиолу Следующие 3 сезона: - Хосе тратит 342 миллиона евро нетто - Пеп тратит 427 миллионов евро нетто - Хосе: 3 трофея, 1 попадание в топ-4, увольнение - Пеп: 6 трофеев, 3 попадания в топ-4, 2 титула EPL
Жозе принял кризисный мю болтавшийся в зоне ле. пеп пришел на готовую команду с зоной лч
+12
-3
+9
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arsenal.ave
Понятно, что у Сити скамейка длинная, а как насчет самой игры Жозе? Тебе дай этот состав Сити и ты угробишь всех и вся там своим стилем игры
+19
-11
+8
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AlexZhano__
Ответ 10ABH10
Моур с супер составом МЮ , не смог выиграть Апл , так же как и провалился с Тотенхемом. Рома , его уровень , выиграть у Байера , не все равно что выиграть у Реала
"Суперсостав МЮ" - это рофл, конечно!
+9
-2
+7
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