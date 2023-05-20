Жозе Моуринью сравнил составы «Ромы» и «Манчестер Сити».

«От потери игроков не страдают только выдающиеся команды, у которых на скамейке футболисты за 40 или 70 млн евро.

Посмотрите, кого выпустил « » во втором тайме полуфинала [Лиги чемпионов]: , , .

Если мы теряем 5-6 игроков, у нас возникают проблемы. Это естественно. У «Ромы» есть травмированные футболисты, и те, кого подписали бесплатно, должны их заменять.

Мы потратили 7 млн евро на трансферном рынке и вышли в финал [ ]. Это выдающийся результат», – сказал главный тренер «Ромы» после победы над «Байером» (1:0, 0:0) по сумме матчей.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!