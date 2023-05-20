Медведев станцевал, обыграв Циципаса. Грек танцевал после победы в Цинциннати

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале в Риме – 7:5, 7:5. Россиянин повел 8:4 в личных встречах.

Победу Медведев отметил танцем.

В прошлом году Циципас обыграл россиянина в Цинциннати и тоже танцевал после матчбола.

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44 комментария

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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Медведь, конечно, гигачад на фоне грека. Уверен, тот будет плакать в отеле, пока на него будет орать батя за плохую игру. Комплексы грека просто бесконечны, Медведь будет троллить его всю жизнь, даже если грек его забанит, Даня ему открытки будет слать, сводя с ума тонкую психику греческого ребенка
+94
-7
+87
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murzzzzzilka
Ответ Typizza
В танцах ещё есть куда расти)
Учитывая его стремительный прогресс на грунте, через пару месяцев он нам нижний брейк выдаст:))
+73
-1
+72
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свободу попугаю
Ответ VaD
Танец так себе, мягко говоря.
я думаю греку понравился)
+55
-1
+54
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Philipp
Медведев-человек дождя. Разозлился на 3 часовой дождь и взял своё
+47
-1
+46
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Дмитрий Власов
Даня, оказывается, знатный тролль)
+41
-1
+40
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Typizza
В танцах ещё есть куда расти)
+39
-1
+38
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xqystfsf7s
Обожаю его иногда необычные празднования. Знатный флекс.
+36
-2
+34
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justinefan
Специалист по харду, грунту и танцам.
+26
-1
+25
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Денис Шмелев
Ответ Kironbet
По танцам однозначно проиграл Стефаносу…. Убогая пародия... Но в клоуны можно попробовать записаться, то Ноле пародирует с травмой ноги, то танцы- не уместно абсолютно
Подколол своего давнего соперника, который ввел в практику пляски после победы. В чем проблема?
Легкий, может быть, даже дружеский троллизм - без всякой подлянки. :)
+24
0
+24
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igor nn
Степан совершил типичную ошибку..Он попытался переиграть Медведева на задней линии.Дропшоты почти не делал..у сетки не играл..не дергал Даню..Ну это просто до-свидания тогда!!Последний раз на задней Аслан Медди переиграл..потому что это российская школа..Традиционно сильна на задней линии.Сегодня же без вариантов Циципас проиграл.Хотя одноручный бекхенд у него очень красивый,один из лучших в туре.
+29
-6
+23
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Тёма Тёма
Великолепный результат на нелюбимом покрытии. Сильно Даня на нем прибавил, даже если бы не обыграл грека, то уже прогресс налицо. Есть шанс взять первый турнир на грунте, да ещё какой. Вперёд, Даня! Верим!
+20
-1
+19
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свободу попугаю
Ответ arsenal.ave
Не Ван Дамм конечно, но тоже норм))
это был танец грунтового червя
+11
0
+11
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veronikasva
Love is…😂
Обожаю Даню)))
+11
-3
+8
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Gestor_36
Даня крут ) умеет зацепить )) и был безупречен сегодня. и вообще классный матч был.
А у Цыпы так и не реализован его сумасшедший потенциал. хотя после итогового, где в финале играл с Тимом, думал что его прорвет
+8
-1
+7
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j4romir
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Медведь, конечно, гигачад на фоне грека. Уверен, тот будет плакать в отеле, пока на него будет орать батя за плохую игру. Комплексы грека просто бесконечны, Медведь будет троллить его всю жизнь, даже если грек его забанит, Даня ему открытки будет слать, сводя с ума тонкую психику греческого ребенка
Можно в твиттере что-то запилить тпшное.
Вроде: "Я не вижу себя внизу, потому что внизу корт".
+9
-2
+7
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Jogador13
Просто победа на классе!!!!
+9
-2
+7
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Egor Egor
Ответ igor nn
Степан совершил типичную ошибку..Он попытался переиграть Медведева на задней линии.Дропшоты почти не делал..у сетки не играл..не дергал Даню..Ну это просто до-свидания тогда!!Последний раз на задней Аслан Медди переиграл..потому что это российская школа..Традиционно сильна на задней линии.Сегодня же без вариантов Циципас проиграл.Хотя одноручный бекхенд у него очень красивый,один из лучших в туре.
у него 5 ошибок с дропшотов и 1 успешный. понятно, почему он их не использовал
+7
-1
+6
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Alla Tishkova
Ответ murzzzzzilka
Учитывая его стремительный прогресс на грунте, через пару месяцев он нам нижний брейк выдаст:))
🤣 Блин, а это было бы круто!
+7
-2
+5
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Sincere
блин, точно. а я думала, что же мне это напоминает!😆
+7
-2
+5
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Евгений МОАПК
мог бы и получше постараться для грека))
+5
-1
+4
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arsenal.ave
Не Ван Дамм конечно, но тоже норм))
+4
0
+4
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Kaiki
Ответ igor nn
Степан совершил типичную ошибку..Он попытался переиграть Медведева на задней линии.Дропшоты почти не делал..у сетки не играл..не дергал Даню..Ну это просто до-свидания тогда!!Последний раз на задней Аслан Медди переиграл..потому что это российская школа..Традиционно сильна на задней линии.Сегодня же без вариантов Циципас проиграл.Хотя одноручный бекхенд у него очень красивый,один из лучших в туре.
Незадолго до конца матча показывали статистику по розыгрышам в более 9 ударов - у Ципы было преимущество 12-8. Стеф слил все в решающие моменты, убогие дропшоты, постоянно сбоящий бэкхенд, но все же банана-шоты под заднюю проблемы Дане доставляли периодически. Не сказал бы, что Даня так уж переиграл Ципу в этом матче, но в любом случае прогресс невероятный.
+4
0
+4
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sined2000
Ответ Philipp
Медведев-человек дождя. Разозлился на 3 часовой дождь и взял своё
Человек дождя? Как Айртон Сенна? ))
+6
-3
+3
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atelos
Супер!!! Вперед Россия!
+5
-3
+2
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Аккайын Жасов
Ну что - чтото вроде шимми из баскетбола теперь?
+1
0
+1
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