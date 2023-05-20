Медведев станцевал, обыграв Циципаса. Грек танцевал после победы в Цинциннати
Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале в Риме – 7:5, 7:5. Россиянин повел 8:4 в личных встречах.
Победу Медведев отметил танцем.
В прошлом году Циципас обыграл россиянина в Цинциннати и тоже танцевал после матчбола.
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Легкий, может быть, даже дружеский троллизм - без всякой подлянки. :)
Обожаю Даню)))
А у Цыпы так и не реализован его сумасшедший потенциал. хотя после итогового, где в финале играл с Тимом, думал что его прорвет
Вроде: "Я не вижу себя внизу, потому что внизу корт".