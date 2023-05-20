обыграл в полуфинале в Риме – 7:5, 7:5. Россиянин повел 8:4 в личных встречах.

Победу Медведев отметил танцем.

В прошлом году Циципас обыграл россиянина в Цинциннати и тоже танцевал после матчбола.

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