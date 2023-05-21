Форвард «Флориды» Ткачак забил победный гол «Каролине» в овертайме во 2-м матче подряд
Мэттью Ткачак забросил решающую шайбу во 2-м матче с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финальной серии Востока и был признан второй звездой.
Форвард «Флориды» забил победный гол в овертайме во 2-м матче подряд. Сегодня это произошло на 62-й минуте матча, а в первой игре он отличился на 140-й минуте.
Всего в 14 матчах текущего плей-офф Ткачак набрал 18 (7+11) очков и делит 3-е место в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон»).
Забил гол можно и на толкан
В чем прикол, нужна пояснительная бригада.