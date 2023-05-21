Форвард «Флориды» Ткачак забил победный гол «Каролине» в овертайме во 2-м матче подряд

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак забросил решающую шайбу во 2-м матче с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финальной серии Востока и был признан второй звездой.

Форвард «Флориды» забил победный гол в овертайме во 2-м матче подряд. Сегодня это произошло на 62-й минуте матча, а в первой игре он отличился на 140-й минуте.

Всего в 14 матчах текущего плей-офф Ткачак набрал 18 (7+11) очков и делит 3-е место в гонке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон»).

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27 комментариев

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Elessar08
Ответ Deathspell Omega
И опять убежал в подтрибунное... В чем прикол, нужна пояснительная бригада.
"не тратим эмоции на пустое празднование, серия не выиграна, идём готовится к следующей игре" — я так объясняю себе.
+87
-1
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newyork13
Ответ Deathspell Omega
И опять убежал в подтрибунное... В чем прикол, нужна пояснительная бригада.
Терпел весь матч.
Забил гол можно и на толкан
+55
-2
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Montenegro Serbian
Больше удивило как Флорида это гол забила. Разыграли и раскатали так, как-будто это не полуфинал плова НХЛ, а тренировка в ДЮСШ.
+47
-1
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Евгений Леонтьев
Единственный претендент отобрать MVP у Бобровского, если Флорида возьмёт чашку
+27
-1
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Deathspell Omega
И опять убежал в подтрибунное...
В чем прикол, нужна пояснительная бригада.
+21
-5
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Хитли
Какой-же Ткачак крутой!
+11
0
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Марсель Объелся
Ответ Montenegro Serbian
Больше удивило как Флорида это гол забила. Разыграли и раскатали так, как-будто это не полуфинал плова НХЛ, а тренировка в ДЮСШ.
Они там в ситуации 5 на 2 по сути находились, пока Слэйвин пытался из конька Бёрнса свою клюшку вытащить
+8
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цэсемьэр
гол крутейший! Пантеры почувствовали кровь побед в овертаймах
+6
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Антон
В этот раз решили не откладывать, хлопотное это дело. Флорида выглядит чуть мастеровитей. Каролина - чуть бодрей, но некому решить.
+5
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Blut Haos
Ответ Deathspell Omega
И опять убежал в подтрибунное... В чем прикол, нужна пояснительная бригада.
Праздновать вручении чаши (КС) надо, а так это пустая трата эмоций. Он прав на 100%, это не конец, Каролина может дать бой, Флориде удачи! Боб хорош, уже никто не ожидал от него такой игры...
+6
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Коршунов-73
Ткачук побил рекорд Флориды по очкам за один ПО, прежний принадлежал Дэйву Лоури - 17(10+7) и держался естественно с 1996 года, третий гол в ОТ также рекорд клуба.
+4
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Smiling Mascotey
Ответ Евгений Леонтьев
Единственный претендент отобрать MVP у Бобровского, если Флорида возьмёт чашку
Я бы еще дал пол-процента Верхеги, который в равных составах больше всех очков в этом ПО набрал
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diodiak
Ответ Deathspell Omega
И так второй матч подряд? 🧐
Кто-то бороду не бреет пока кубок не возьмёт, а кто-то в туалет не ходит до победного матча. У каждого свои суеверия)
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cnfc
такие голы да в овере это нечто! разыграли по нотам!
+3
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Сергей Ч.
Ответ Deathspell Omega
И опять убежал в подтрибунное... В чем прикол, нужна пояснительная бригада.
По губам можно прочитать как он произносит: "Go Home". Видимо ему штат Каролина не понравился.
+2
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Arsenal till I Die
Ответ Deathspell Omega
И опять убежал в подтрибунное... В чем прикол, нужна пояснительная бригада.
Думаю Ткачак в первом матче это просто на эмоциях сделал, мол так неимоверно долго играли, так выдохлись морально и физически, что единственное чего хотелось, это побыстрее уже свалить со льда в раздевалку и домой (в отель). Ну, а сегодня просто повторил, раз уж он снова забил и это празднование всем запомнилось)
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Zomourning33
Ответ Elessar08
"не тратим эмоции на пустое празднование, серия не выиграна, идём готовится к следующей игре" — я так объясняю себе.
Ну сам Ткачак все и сказал: "Гоу хом". Что еще надо? Они победили в двух гостевых матчах, теперь их ждет два домашних матча. При удачном исходе, в Каролину они не вернуться уже в этом сезоне.
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Deathspell Omega
Ответ newyork13
Терпел весь матч. Забил гол можно и на толкан
И так второй матч подряд? 🧐
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Ответ Elessar08
"не тратим эмоции на пустое празднование, серия не выиграна, идём готовится к следующей игре" — я так объясняю себе.
Полностью согласен. Серия завершится при счете 4.
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Den_94
Нде, где Ткачук, а где Юбердо. В одно случае человек красит место, а в другом место красило человека
+3
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LLC ProjectFinanceConsulting
Ответ Евгений Леонтьев
Единственный претендент отобрать MVP у Бобровского, если Флорида возьмёт чашку
Однозначно
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Dimash Balatayev
Ответ Евгений Леонтьев
Единственный претендент отобрать MVP у Бобровского, если Флорида возьмёт чашку
Да, точняк. А вот если попадут в финал и проиграют, то вполне возможно МВП дадут Бобу, как в свое время Хекстоллу и Жигеру(если норм игру покажет)
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цэсемьэр
Ответ Elessar08
"не тратим эмоции на пустое празднование, серия не выиграна, идём готовится к следующей игре" — я так объясняю себе.
плюс возможное суеверие, это плей-офф
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Олег Усов
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вот так дно пролазит на шару. монреаль ковидный 2-) но чашкц им не видать. не может столько везти и отскакивать.
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Dimash Balatayev
Да, точняк. А вот если попадут в финал и проиграют, то вполне возможно МВП дадут Бобу, как в свое время Хекстоллу и Жигеру(если норм игру покажет)
если попадут в финал и проиграют, то ни бобёр, ни ткачук никаких мвп не получат-)
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