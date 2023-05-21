Бобровский стал 1-й звездой матча с «Каролиной», отбив 37 бросков из 38. Он лидирует по победам (9) в этом плей-офф среди вратарей
Сергей Бобровский признан 1-й звездой матча с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.
Вратарь «Флориды» отразил 37 бросков из 38, одержав 9-ю победу в текущем плей-офф – больше всех среди голкиперов.
Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер выиграл 8 матчей.
Игра Бобровского – штрих, который сделал «Флориду» такой успешной. Опыт позволяет ему играть без суеты и косяков
Ну и вся Флорида как команда, играет на эйфории. Понятно в плей-офф НХЛ занятые места в регулярке - это нередко формальность, но всё-таки после 8 места в конференции, выйти в полуфинал и вести в серии 2:0 забрав оба матча в гостях.....ну почти сказка.
Бриллиант сэйв бай Бобровски...
Ради этих фраз я готов не спать и получать истинное наслаждение от увиденного!
НХЛ - ты космос!!!!
Что касаемо игры - В первые минуты Каролина просто смяла Флориду, давление было сумасшедшим. Потом выровнилась игра. Чистая психология, снимаю шляпу перед командным духом и характером Флориды. Реально мужики.
Бобровский стена, Ткачук просто зверь, Барков - верховный предводитель!