Бобровский стал 1-й звездой матча с «Каролиной», отбив 37 бросков из 38. Он лидирует по победам (9) в этом плей-офф среди вратарей

Теги Флорида Кубок Стэнли Даллас Сергей Бобровский НХЛ Джейк Эттинджер Хоккей

Сергей Бобровский признан 1-й звездой матча с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

Вратарь «Флориды» отразил 37 бросков из 38, одержав 9-ю победу в текущем плей-офф – больше всех среди голкиперов.

Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер выиграл 8 матчей.

Игра Бобровского – штрих, который сделал «Флориду» такой успешной. Опыт позволяет ему играть без суеты и косяков

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36 комментариев

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Иван Буренков
Отлично, что Сергей, несмотря на нестабильные сезоне после перехода во Флориду, смог собраться и выдавать чемпионскую игру. Ждëм в финале!
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Амфитрион
Шикарная серия. По сути, за эти два матча ошибок просто минимум. Боб великолепен, но ведь Андерсен и Раанта тоже были хороши. Что шайба Баркова, что Ткачака, претензий к киперу никаких. Правда, Боба расстреливали больше, но и Флорида атаковала прилично. Пока в целом, Пантерс лучше, но все равно, Каролина тоже давит и терпит. И, хотя к Роли я всегда относился с симпатией, здесь однозначно за Флориду и Боба!
+50
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+46
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TimGI86
Ответ Иван Буренков
Отлично, что Сергей, несмотря на нестабильные сезоне после перехода во Флориду, смог собраться и выдавать чемпионскую игру. Ждëм в финале!
У Сергея была травма по ходу сезона, а когда он был здоров, он был крепким вратарем #1 и играл отлично, а плей-офф он не начал, потому что болел перед ним, это вот у тех, кто смотрит только в статистику возникает ощущение, что он играл нестабильно
+43
-6
+37
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Фтемноте
97,4% от.бр. в этом матче.Теперь статистика у Сергея впечетляющая по цифрам. Общая 93,1%. Была бы ещё лучше, если бы не встречи с сильно атакующими Бостоном и Торонто, где голов было много.
+24
0
+24
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rent56
Ответ Фтемноте
97,4% от.бр. в этом матче.Теперь статистика у Сергея впечетляющая по цифрам. Общая 93,1%. Была бы ещё лучше, если бы не встречи с сильно атакующими Бостоном и Торонто, где голов было много.
С Торонто больше двух шайб не пропускал, если бы не Бостон
+19
0
+19
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Nik Khokhlov
Серёга возьмёт нынче кубок
+18
-1
+17
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Blut Haos
Вторую серию подряд Флорида гостей обыгрывает! Даёшь финал Пантерам! Боб снова нашёл себя и великолепную игру! Лучший вратарь этого ПО однозначно!
+19
-2
+17
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Сергей Ч.
Пацаны, Боб реально чашку собрался забрать!!! Верю в него.
+13
0
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Сергей Югай
Ответ Фтемноте
97,4% от.бр. в этом матче.Теперь статистика у Сергея впечетляющая по цифрам. Общая 93,1%. Была бы ещё лучше, если бы не встречи с сильно атакующими Бостоном и Торонто, где голов было много.
Цифры и игру Серега показывает просто безумную !!!!
+10
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+10
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Graziano
Западные комментаторы всерьез обсуждают Конна Смайта для этого господина. Кто бы мог подумать, только ленивый не троллил Боба с его контрактом.
+10
0
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Александр Филиппов
Надеюсь эта сказка не кончится...
+9
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Montenegro Serbian
Молодец, нашёл себя и в хорошем тонусе.
Ну и вся Флорида как команда, играет на эйфории. Понятно в плей-офф НХЛ занятые места в регулярке - это нередко формальность, но всё-таки после 8 места в конференции, выйти в полуфинал и вести в серии 2:0 забрав оба матча в гостях.....ну почти сказка.
+12
-3
+9
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LLC ProjectFinanceConsulting
Лучший!!!!!!!!
+10
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Большое сердце Неймара
приятно за пантер, а в частности за Боба. теперь увеличить отрыв на своей площадке. а в конце поднять кубок
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разноцветный логотип
ого, сколько у клуба появляется болельщиков стоит начать побеждать…
+8
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goga70
Серега красава! Каролина всем составом, рискует обзавестись - боброфобией.
+8
-1
+7
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Smiling Mascotey
Ответ TimGI86
У Сергея была травма по ходу сезона, а когда он был здоров, он был крепким вратарем #1 и играл отлично, а плей-офф он не начал, потому что болел перед ним, это вот у тех, кто смотрит только в статистику возникает ощущение, что он играл нестабильно
Начало сезона он почему-то провалил. Причины этого не знаю. Да, без травм и болезней играл бы точно стабильнее
+5
0
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Алексей Иванов
Ответ Blut Haos
Вторую серию подряд Флорида гостей обыгрывает! Даёшь финал Пантерам! Боб снова нашёл себя и великолепную игру! Лучший вратарь этого ПО однозначно!
Дело Буре ждет
+6
-1
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Zomourning33
НУ и где офицеришка и подобные ему, что радовались неудачам Сергея весь сезон, говорили, что он давно сдулся, что его надо менять, что всякие Лайоны намного лучше и легко вытеснили Бобровского из основы, хотя у Сергея тогда была травма? Понятно где все они, маршрут известен.
+5
0
+5
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maxdux81
Магия Бобра. такое ощущение что Каролина не знает что с ним делать.
+7
-2
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tolgol1974
Заявку Фло на матч смотришь а середине сезона -нет Боба.думаю. ну все Серёгу списали.на пенсию а ВХЛ.п он оказывается к ПО готовился по индивидуальной программе
+4
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+4
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Костя Кот
с такой игрой ему все регулярки провальные простят)
+3
0
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nolan_90
Ну это будет Конь, если Пантеры доедут до кубка
+2
0
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Оганнес Багдян
Стап бай Бобровски...
Бриллиант сэйв бай Бобровски...
Ради этих фраз я готов не спать и получать истинное наслаждение от увиденного!
НХЛ - ты космос!!!!
Что касаемо игры - В первые минуты Каролина просто смяла Флориду, давление было сумасшедшим. Потом выровнилась игра. Чистая психология, снимаю шляпу перед командным духом и характером Флориды. Реально мужики.
Бобровский стена, Ткачук просто зверь, Барков - верховный предводитель!
+2
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закрыт по беспределу
Так держать!
+2
0
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