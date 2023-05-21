Бобровский стал 1-й звездой матча с «Каролиной», отбив 37 бросков из 38. Он лидирует по победам (9) в этом плей-офф среди вратарей

Сергей Бобровский признан 1-й звездой матча с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

Вратарь «Флориды» отразил 37 бросков из 38, одержав 9-ю победу в текущем плей-офф – больше всех среди голкиперов.

Вратарь « » выиграл 8 матчей.

Игра Бобровского – штрих, который сделал «Флориду» такой успешной. Опыт позволяет ему играть без суеты и косяков