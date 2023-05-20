Минеев о нахождении в зоне боевых действий: «Страшно за родных, не за себя. Первый артобстрел, первый минометный дождь. Ты беспомощный»
Владимир Минеев рассказал о нахождении в зоне боевых действий на Украине.
– Пока я рядовой, разведчик-сапер. Задачи выполняю все те, которые положены уставом. Что еще рассказать? Мне самому было интересно, когда я жил гражданской жизнью, но теперь понимаю тех ребят, кто, побывав там, коротко говорит о себе.
– Вам было страшно?
– Было. За родных, не за себя. Первый артобстрел, первый минометный дождь. Ты беспомощный, ничего не можешь сделать. Такое себе ощущение, – сказал боец MMA Владимир Минеев.
Ранее Минеев получил увольнение из зоны боевых действий по случаю скорого рождения дочери. Его следующий бой может состояться в сентябре.
Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий
Че по телеку скажут - такие и наклонности
Украинцы больше 2000 человек Герои Советского Союза.
Неужели минеев такой тупой..
эти "простые мужуки" уата и имперцы (благо хоть нищие) еще те. покруче этого боксера. и многие "простые" едут туда добровольно.
прям картина Репина.
*** отдайте, Маргарита,
он нужней Прилепину