Минеев о нахождении в зоне боевых действий: «Страшно за родных, не за себя. Первый артобстрел, первый минометный дождь. Ты беспомощный»

Владимир Минеев рассказал о нахождении в зоне боевых действий на Украине.

– Пока я рядовой, разведчик-сапер. Задачи выполняю все те, которые положены уставом. Что еще рассказать? Мне самому было интересно, когда я жил гражданской жизнью, но теперь понимаю тех ребят, кто, побывав там, коротко говорит о себе.

– Вам было страшно?

– Было. За родных, не за себя. Первый артобстрел, первый минометный дождь. Ты беспомощный, ничего не можешь сделать. Такое себе ощущение, – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Ранее Минеев получил увольнение из зоны боевых действий по случаю скорого рождения дочери. Его следующий бой может состояться в сентябре.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий