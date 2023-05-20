Минеев о нахождении в зоне боевых действий: «Страшно за родных, не за себя. Первый артобстрел, первый минометный дождь. Ты беспомощный»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев рассказал о нахождении в зоне боевых действий на Украине.

– Пока я рядовой, разведчик-сапер. Задачи выполняю все те, которые положены уставом. Что еще рассказать? Мне самому было интересно, когда я жил гражданской жизнью, но теперь понимаю тех ребят, кто, побывав там, коротко говорит о себе.

– Вам было страшно?

– Было. За родных, не за себя. Первый артобстрел, первый минометный дождь. Ты беспомощный, ничего не можешь сделать. Такое себе ощущение, – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Ранее Минеев получил увольнение из зоны боевых действий по случаю скорого рождения дочери. Его следующий бой может состояться в сентябре.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tatatat
Ответ Игорь М.
Если страшно за родных, что останутся без члена семьи, мужа, отца, сына, почему бы не стать против всего этого? Неужели империалистские наклонности настолько сильны в "глубинном народе", что те готовы свою жизнь отдать за непонятные цели?
Да какие у них нафиг имперские наклонности?
Че по телеку скажут - такие и наклонности
+163
-27
+136
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Если страшно за родных, что останутся без члена семьи, мужа, отца, сына, почему бы не стать против всего этого? Неужели империалистские наклонности настолько сильны в "глубинном народе", что те готовы свою жизнь отдать за непонятные цели?
+168
-46
+122
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джанлука Нальюка
Настало время ошуительных историй
+42
-15
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Вова. Ну реально сам себя дискредитировал. Либо воюешь либо нет. То пол года собирался, то увольнительные дают, то ещё что. То спортом там занимается.
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VMX1389
Ответ Алексей Иванов
Вова. Ну реально сам себя дискредитировал. Либо воюешь либо нет. То пол года собирался, то увольнительные дают, то ещё что. То спортом там занимается.
Так они все такие там, это у меня брата три месяца с окопа не выпускают, а эти то туда, то сюда, все пытаются показать что они все с народом, съездят пофотаются и обратно едут, а простые мужики умирать остаются....
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Напомнило рассказ Валуева о том, как его Химарсом обстреляли с неразрывными снарядами.
+31
-11
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mihail0910
Сейчас воюют те, у кого есть яйца но нет мозгов. Когда воевать будет некем, политики сядут и договорятся. Абсолютно быссмысленные военные действия
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greenalem
Ответ Александр Романов
Ну как минимум надо иметь силу воли что бы пойти на войну
В нынешней России нужно иметь силу воли, чтобы НЕ идти на войну. Потому что в противном случае ждёт какое никакое наказание или вынужденный отъезд в другую страну. А тех кто хочет, забирают с радостью, но таких сейчас почти не осталось, никому не хочется быть за проигрывающую сторону.
+27
-11
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Симонян вон вибриком пытались взорвать, ей вот действительно страшно было😁
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Megador17
Ответ tatatat
Да какие у них нафиг имперские наклонности? Че по телеку скажут - такие и наклонности
Зачем ехать на территорию чужой страны и убивать там чьих то отцов, братьев, сыновей, сестер, детей? Пусть не прямо, но косвенно. Пусть даже ракета летела и не совсем туда, но н@куя ее запускать в ту сторону? Только про Донбасс и 8 лет не надо, я еще в 2014 говорил, что это РФ разожгла там огонь войны, забив на местное население большой имперский болт.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёва Сидоров
Ответ Isa Babaev
Наверное с окопа пишешь герой?
А что, надо быть героем, находящимся в окопе, чтобы говорить очевидные вещи? Миней и подобные ему персонажи – актёры, исполняющие роль "патриотов - спецназовцев" не более того...
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шейфер
Ни одного человека из города Дальнереченска не знаю, кто может что то говорить из военной зоны. Еще ни один не вернулся живым, все там сидят, кто не погиб. Этот же вещает постоянно.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Игорь М.
Если страшно за родных, что останутся без члена семьи, мужа, отца, сына, почему бы не стать против всего этого? Неужели империалистские наклонности настолько сильны в "глубинном народе", что те готовы свою жизнь отдать за непонятные цели?
Так царь сказал же, что это классная смерть, намного лучше, чем от алкоголя.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
. Его следующий бой может состояться в сентябре - это как, если мобилизованных и добровольцев на контракте только по здоровью (ранению) могут комиссовать на гражданку?
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Скляров
Потому что украинцы воюют за свою Родину.
Украинцы больше 2000 человек Герои Советского Союза.
Неужели минеев такой тупой..
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
В подмосковном лесу где делает фоточки уже артобстрелы?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yaroslav Telin
Ответ Ярик01
. Его следующий бой может состояться в сентябре - это как, если мобилизованных и добровольцев на контракте только по здоровью (ранению) могут комиссовать на гражданку?
Как и все в нашей стране - показуха и понты.
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thusday31
Ответ Александр Романов
Ну как минимум надо иметь силу воли что бы пойти на войну
скорее отсутствие интеллекта
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Глубинный народ, империалистические наклонности. Где-то я это слышал. Но пропаганда только в России.
Пропаганда везде есть, Гамарджоба)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demon69
Не уточнил какой бой?По первой или второй специальности
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
Да конечно, под падающими минами думал не о том как выжить, не боялся за жизнь, а думал о родных. Думаю фильмов про войну пересмотрел :)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vidic16
Ответ VMX1389
Так они все такие там, это у меня брата три месяца с окопа не выпускают, а эти то туда, то сюда, все пытаются показать что они все с народом, съездят пофотаются и обратно едут, а простые мужики умирать остаются....
так умилительно слушать про "простых мужуков" )
эти "простые мужуки" уата и имперцы (благо хоть нищие) еще те. покруче этого боксера. и многие "простые" едут туда добровольно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
вторая армия мира, володь
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga Dunyak
Ответ Владислав Романов
Симонян вон вибриком пытались взорвать, ей вот действительно страшно было😁
Стержень синего нефрита,
прям картина Репина.
*** отдайте, Маргарита,
он нужней Прилепину
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batt Monner
Ответ Megador17
Зачем ехать на территорию чужой страны и убивать там чьих то отцов, братьев, сыновей, сестер, детей? Пусть не прямо, но косвенно. Пусть даже ракета летела и не совсем туда, но н@куя ее запускать в ту сторону? Только про Донбасс и 8 лет не надо, я еще в 2014 говорил, что это РФ разожгла там огонь войны, забив на местное население большой имперский болт.
Потому что воли нет. Люди плывут по течению жизни, ведомые инстинктами, традициями, ритуалами и лишь в малой доле мышлением. Кто говорит, что ехать и убивать нельзя? Мораль всегда насаждалась сверху - церковью, государством, литературой, кино. Путинская же власть распространяет лишь аморальность, делая героями бандитов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий