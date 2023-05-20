Станислав Поздняков: «Условия, в которых будут выступать российские спортсмены, должны применяться к атлетам, сменившим спортивное гражданство»

Сменившие гражданство спортсмены должны выступать в тех же условиях, что и российские атлеты.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«На данный момент мы говорим не о каких‑то конкретных случаях. Мы говорим о правилах, которые существуют во всем мире и должны применяться ко всем спортсменам вне зависимости от их национальной принадлежности.

В них говорится, что любой атлет, единожды выступавший на международных соревнованиях в составе сборной команды России, при смене спортивного гражданства и желании участвовать в Олимпийских играх должен получить согласие национального олимпийского комитета той страны, которую он покинул в течение трехлетнего периода.

Мы считаем, что подходы ко всем спортсменам мира должны быть эквиваленты. Соответственно, те условия, в которых будут выступать российские спортсмены, должны применяться к атлетам, сменившим спортивное гражданство.

Если будет предложение о том, что россияне будут выступать с национальной символикой без каких‑либо ограничений, безусловно, ОКР пойдет навстречу всем тем, кто решил выступать за другие страны.

В противном случае мы будем требовать применения нейтрального статуса, а также других возможных ограничений, которые будут применяться к членам российской сборной, — сказал Поздняков.