Станислав Поздняков: «Условия, в которых будут выступать российские спортсмены, должны применяться к атлетам, сменившим спортивное гражданство»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Матч ТВ Легкая атлетика

Сменившие гражданство спортсмены должны выступать в тех же условиях, что и российские атлеты.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. 

«На данный момент мы говорим не о каких‑то конкретных случаях. Мы говорим о правилах, которые существуют во всем мире и должны применяться ко всем спортсменам вне зависимости от их национальной принадлежности.

В них говорится, что любой атлет, единожды выступавший на международных соревнованиях в составе сборной команды России, при смене спортивного гражданства и желании участвовать в Олимпийских играх должен получить согласие национального олимпийского комитета той страны, которую он покинул в течение трехлетнего периода.

Мы считаем, что подходы ко всем спортсменам мира должны быть эквиваленты. Соответственно, те условия, в которых будут выступать российские спортсмены, должны применяться к атлетам, сменившим спортивное гражданство.

Если будет предложение о том, что россияне будут выступать с национальной символикой без каких‑либо ограничений, безусловно, ОКР пойдет навстречу всем тем, кто решил выступать за другие страны.

В противном случае мы будем требовать применения нейтрального статуса, а также других возможных ограничений, которые будут применяться к членам российской сборной, — сказал Поздняков. 

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81 комментарий

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Viks
"Сменившие гражданство спортсмены должны выступать в тех же условиях, что и российские атлеты." --- А они для чего другое гражданство получали?
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Иван Иванов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Хотел хлопнуть дверью, а в итоге лишь нагадил под дверью
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CoMoBo3
Ответ Viks
"Сменившие гражданство спортсмены должны выступать в тех же условиях, что и российские атлеты." --- А они для чего другое гражданство получали?
Перевожу: очередной чинуша точит зуб на тех, кто сменил спортивное гражданство с российского на любое другое. Типичное "сам не гам, другим не дам"😎
+41
-10
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Alsjd
Ему бывший зять покоя не дает? Зять хоть порядочным мужчиной оказался…
+23
-6
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Валентин и ыч
Ну т.е. борец за права спортсменов пообещал, что создаст максимум проблем спортсменам, которые будут пытаться найти варианты выступать не от России. Бомбить Воронеж, кто не с нами, тот против нас - все как обычно.
+24
-8
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Алексей Куликов
Ответ Viks
"Сменившие гражданство спортсмены должны выступать в тех же условиях, что и российские атлеты." --- А они для чего другое гражданство получали?
Российский чиновник хочет механизм, позволяющий ему дисквалифицировать спортсменов, сменивших российское спортивное гражданство на другое.
+14
-1
+13
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Savardus
Какая же он мерзопакостная жаба. Понял, что проиграл борьбу за атлетов, и теперь пытается действовать по принципу "Так не доставайся же ты никому".
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Lilia Sadykova
о чем он шепчет? Это типа если спортсмен из России перешел в сборную Франции, то он должен выступать под нейтральным флагом? значит сначала закрыли своих спортсменов от международки, а теперь еще и переходить нельзя.
+23
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Melnikov1968
Для Позднякова важнее не то,чтобы наши спортсмены выступили на ОИ,а чтобы спортсмены сменившие гражданство России, не выступили под флагом другого государства. Простой вопрос: а у России медалей тогда прибавится? Как ни крути,но поговорка «главное чтобы у соседа корова сдохла» подходит здесь стопудово.
+12
-2
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
это уже крепостное право или еще нет?
+13
-4
+9
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Viks
Ответ last_guard
Кто новости пишет? Три раза перечитал, прежде чем понял, о чем речь идет.
Учитель физкультуры Поздняков по-русски изъясняется с трудом.
+14
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Lilia Sadykova
Ответ Viks
"Сменившие гражданство спортсмены должны выступать в тех же условиях, что и российские атлеты." --- А они для чего другое гражданство получали?
ну этот бред я поняла так, что если условный Чиризано перейдет в другую сборную, то он должен выступать не под флагом другой сборной, а под нейтральным
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last_guard
Кто новости пишет? Три раза перечитал, прежде чем понял, о чем речь идет.
+6
-1
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Atsuktuvas
Пора организовывать новый государственный орган - Министерство по требованиям и возмущениям.
+6
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Olga.t
Поздняков может требовать что угодно, но это не имеет уже никакого значения. Поздно, пока не решится основная проблема, его голос хоть за, хоть против это комариный писк, не более.
+5
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Лариса Шевкун
Это называется бессильная злоба. Раз его дочуре- фехтовальщице МОК запретил выступать на международных соревнованиях, значит надо запретить. по его логике. всем спортсменам. родившимся в России. Неважно. где они сейчас обитают
+8
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Александр Рыбаков
пошли указания сверху. башка запиликала утвердительно
+5
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Viks
"мы будем требовать применения нейтрального статуса" к тем, кто выступал ранее за Россию, а теперь гражданин другой страны и выступает за другую страну. --- Требуйте. Надувайте щёки. А они будут смеяться.
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Viks
Ответ Atsuktuvas
Пора организовывать новый государственный орган - Министерство по требованиям и возмущениям.
Есть уже такое. МИД называется.
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Pakita
Ответ Лакс
Для начала это не просто "очередной чинуша", а 4хкратный ОЧ, и он высказывает не личную позицию, и не только ОКР , но и сообщества олимпиоников и заслуженных спортсменов России.
Все олимпионики и заслуженные спортсмены в едином порыве вскочили на ноги, отдали честь и дружно крикнули: "Одобрямс"
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Olga.t
Ответ maripous
Российские спортсмены выступать не будут-никак. Сборную России никуда не допускают. А те, кто хочет свалить из страны, пусть решают свои проблемы без нашей помощи. Все сбежавшие и отказавшиеся от российского флага-предатели Родины. Поэтому пусть хлебают и огребают по полной программе. Никакой им поддержки.
Вы уже 100500 раз заклеймили спортсменов предателями, отказали им в помощи (вопрос, в чем выражается ваша личная помощь?), пожелали им различные гадости...
Да поняли мы вас уже, поняли!
Передохните, пожалуйста. Или напишите что-то новое, свежее)
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Viks
Ответ Валентин и ыч
Ну т.е. борец за права спортсменов пообещал, что создаст максимум проблем спортсменам, которые будут пытаться найти варианты выступать не от России. Бомбить Воронеж, кто не с нами, тот против нас - все как обычно.
Не создаст. Пытается создавать, а выходит только пук.
+7
-5
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Ярик01
Ответ last_guard
Кто новости пишет? Три раза перечитал, прежде чем понял, о чем речь идет.
Говорит, что те кто ушёл из сборной России три года должен выступать без флага и гимна )
Ещё угрожает им обязательным карантином, что в этой ситуации будут обходить с разрешения исполкома МОК
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Александр Рыбаков
Ответ maripous
Российские спортсмены выступать не будут-никак. Сборную России никуда не допускают. А те, кто хочет свалить из страны, пусть решают свои проблемы без нашей помощи. Все сбежавшие и отказавшиеся от российского флага-предатели Родины. Поэтому пусть хлебают и огребают по полной программе. Никакой им поддержки.
твоей помощи?
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justbored
Хоботов, как это мелко. Опускаться до уровня оппонентов это уже играть по их правилам.
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