Гол Каземиро ударом через себя принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Борнмутом» в гостях – 1:0
«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Борнмут» (1:0) в 37-м туре АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол на 9-й минуте встречи ударом через себя забил хавбек «МЮ» Каземиро.
Клуб из Манчестера набрал 69 очков и занимает 4-е место в таблице, уступая «Ньюкаслу» по разнице голов. «Борнмут» занимает 14-е место, имея 39 баллов.
- Дата проведения
- 20 мая, 17.00, «Дин Корт»
- Гол:
- 0:1 – 9 Каземиро.
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Борнмут –
Нето, Смит (Винья, 66), Сенеси, Забарный, Келли, Лерма, Кристи (Уаттара, 66), Кук, Брукс (Мур, 55), Энтони, Соланке.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу, Эриксен (Мактоминей, 86), Каземиро, Бруну Фернандеш, Санчо (Гарначо, 72), Антони (Фред, 86), Марсьяль (Вегорст, 57).
- Предупреждение:
- Кук (70).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
А для чего стратегический отдел?
Но после, в общем ничего особенного не показываем...
С Санчо тож интересная ситуация, Гарначо симпатичнее его выглядит
САФ бы с ним не церемонился
Не могу сказать, что я прям в восторге от работы Тен Хага, но если он поспособствовал приходу Каземиро, то его работа, однозначно, в сезоне положительна.
По сути, игры у МЮ нет, есть только комбинации простейшие в надежде на голевую атаку. То есть футбол, сравнимый с Жозе, но с большей самоотдачей игроков. Нельзя забывать, что было вложено достаточно средств для улучшения игры, но пока достигнут только минимальный результат, за что ему и спасибо! Если бы он достиг этого без трансфера Каземиро, то был бы замечательным тренером, а пока не совсем ясно, кто в этой команде добывает все-таки очки.
Хотя, с другой стороны футболистов лишних в составе хватает, обучить их футболу маловероятно, от того и сомнения в их нахождении в составе.
И его решение в ситуации с Роналду тоже дали плоды в сезоне, а это уже точно его решение.
Очень хочется верить, что Мю нашёл тренера на долгие годы, но чепуха с хозяевами, стратегией клуба и прочее может внести суматоху в положительную динамику команды.
Те, кто смотрят на МЮ с 2013 года-уважуха, это дорогого стоит)
Те, кто хейтил Юнайтед с 2013-молодцы, поводов было предостаточно!