Гол Каземиро ударом через себя принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Борнмутом» в гостях – 1:0

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Каземиро онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Борнмут» (1:0) в 37-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 9-й минуте встречи ударом через себя забил хавбек «МЮ» Каземиро.

Клуб из Манчестера набрал 69 очков и занимает 4-е место в таблице, уступая «Ньюкаслу» по разнице голов. «Борнмут» занимает 14-е место, имея 39 баллов.

Борнмут – Манчестер Юнайтед 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
20 мая, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – Каземиро.
БорнмутНето, Смит (Винья, 66), Сенеси, Забарный, Келли, Лерма, Кристи (Уаттара, 66), Кук, Брукс (Мур, 55), Энтони, Соланке.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу, Эриксен (Мактоминей, 86), Каземиро, Бруну Фернандеш, Санчо (Гарначо, 72), Антони (Фред, 86), Марсьяль (Вегорст, 57).
Предупреждение:
Кук (70).

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76 комментариев

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Никки Бат
Может все таки МЮ не нужен цф, Каза вставим и все ок) У него реализация лучше чем например Антони)
+45
-2
+43
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Streetbor
от Каземиро в атаке пользы больше, чем от Вегорста, Марсиаля и Санчи вместе взятых. Ещё и опорником на полставки подрабатывает бгг
+45
-2
+43
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Lion Lionich
Удачи и только победы МЮ !
+22
-4
+18
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Mekanych Red Devil
Первый пошёл)) Каземиро конечно исполнил, красиво!
+17
0
+17
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Streetbor
Ответ Ariel Ortega
Настолько важная игра - Юнайтед играет в зелёной форме? А для чего стратегический отдел?
В Серии А запрещена зелёная форма с этого сезона. Там есть некоторые нюансы правда. Вот такую форму бы точно забанили, тем более она выездная. Для картинки ад..
+14
0
+14
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Ariel Ortega
Настолько важная игра - Юнайтед играет в зелёной форме?
А для чего стратегический отдел?
+12
0
+12
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Streetbor
Последний выездной матч в сезоне для МЮ. Не налажайте!
+12
-1
+11
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ManUnitedTeamFC
Куку нет красной. Он же не Каземиро)
+9
0
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Руслан Чесебиев
Санчо в старте как то не внушает оптимизма!
+9
0
+9
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Lavinka
Ответ D3xTer
Борнмут даст бой дьяволам
Нет .
+11
-3
+8
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Руслан Чесебиев
Всех дьяволов с победой! GGMU!
+8
0
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Ivchev
Ответ Mekanych Red Devil
Первый пошёл)) Каземиро конечно исполнил, красиво!
Звучит так, как будто их будет много)))
Но после, в общем ничего особенного не показываем...
+7
0
+7
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Александр Калашников
Всего одна ничья в двух играх обеспечить ЛЧ МЮ и Ньюкаслу. Похоже Ливерпуль окончательно вышел из гонки за ЛЧ.
+5
0
+5
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Tun
Ответ Никки Бат
Может все таки МЮ не нужен цф, Каза вставим и все ок) У него реализация лучше чем например Антони)
По такой же логике можно Фила Джонса продлить, у него реализация лучше, чем у Антони
+5
0
+5
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Артем Федосеев
Ответ ManUnitedTeamFC
Куку нет красной. Он же не Каземиро)
Вот только хотел сказать,что Каземиро бы с красной ходил после такого подката…😂а ты уже написал
+4
0
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Диер Ташкент
Как обычно забили гол и бросили играть
+4
0
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krasno-siniyman
Антони эгоист еще тот, все сам хочет сделать. Или в следующем сезоне мозги выправит или прощаться надо
С Санчо тож интересная ситуация, Гарначо симпатичнее его выглядит
+5
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Dm Kznts
Ответ Руслан Чесебиев
Санчо в старте как то не внушает оптимизма!
до он с самого начала сезона не внушает за исключением пары тройки матчей...
САФ бы с ним не церемонился
+4
-1
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Nickolay Lyskov
Почему ругаются на то, как долго Антони уходит на замену? Ведь он делает это примерно с той же скоростью, как и играет, быстрее он просто не способен.
+3
0
+3
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D3xTer
Борнмут даст бой дьяволам
+6
-3
+3
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Чёрный тюльпан
Нормально ещё один лысый шарлатан отжигает, правда на трибуне.😆
+3
0
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Googlik
Лет 10 не писал комментарии, но в этот раз уже не смог удержаться.
Не могу сказать, что я прям в восторге от работы Тен Хага, но если он поспособствовал приходу Каземиро, то его работа, однозначно, в сезоне положительна.
По сути, игры у МЮ нет, есть только комбинации простейшие в надежде на голевую атаку. То есть футбол, сравнимый с Жозе, но с большей самоотдачей игроков. Нельзя забывать, что было вложено достаточно средств для улучшения игры, но пока достигнут только минимальный результат, за что ему и спасибо! Если бы он достиг этого без трансфера Каземиро, то был бы замечательным тренером, а пока не совсем ясно, кто в этой команде добывает все-таки очки.
Хотя, с другой стороны футболистов лишних в составе хватает, обучить их футболу маловероятно, от того и сомнения в их нахождении в составе.
И его решение в ситуации с Роналду тоже дали плоды в сезоне, а это уже точно его решение.
Очень хочется верить, что Мю нашёл тренера на долгие годы, но чепуха с хозяевами, стратегией клуба и прочее может внести суматоху в положительную динамику команды.
Те, кто смотрят на МЮ с 2013 года-уважуха, это дорогого стоит)
Те, кто хейтил Юнайтед с 2013-молодцы, поводов было предостаточно!
+4
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Руслан Чесебиев
А так Ливерпуль горит 0:1 )
+2
0
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Steppenwolf
Рэш и Забитцер, конечно, не помешали бы.
+2
0
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Чёрный тюльпан
То чувство, когда Соланке (бывший игрок скаузеров) сегодня делает больше в матче с МЮ, чтобы Ливерпуль поборолся за зону ЛЧ, чем сами "красные" в матче с Астон Виллой.
+2
0
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