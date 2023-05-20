Гол Каземиро ударом через себя принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Борнмутом» в гостях – 1:0

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Борнмут» (1:0) в 37-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 9-й минуте встречи ударом через себя забил хавбек « » .

Клуб из Манчестера набрал 69 очков и занимает 4-е место в таблице, уступая «Ньюкаслу» по разнице голов. « » занимает 14-е место, имея 39 баллов.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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