«Арсенал» стал 2-м в АПЛ, проиграв «Ноттингем Форест» (0:1) на выезде

Теги премьер-лига Англия Арсенал Ноттингем Форест Тайво Авонийи онлайны Футбол

«Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) в гостях в 37-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 19-й минуте забил форвард хозяев Тайво Авонийи.

«Арсенал» утратил шансы на титул и занял второе место – «Манчестер Сити» стал чемпионом.

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место, набрав 37 баллов.

Ноттингем Форест – Арсенал 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 19 Авонийи.
Ноттингем ФорестНавас (Хеннесси, 90), Орье, Фелипе (Боли, 79), Ниакате, Уоррелл, Лоди, Мангаля, Йейтс, Гиббс-Уайт, Данило (Куяте, 73), Авонийи (Джонсон, 79).
АрсеналРэмсдейл, Габриэл, Уайт, Кивер (Тирни, 63), Джака (Нкетиа, 63), Жоржиньо, Эдегор, Парти, Сака, Троссард (Фабиу Виейра, 70), Габриэл Жезус.
Предупреждения:
Авонийи (25), Ниакате (45), Габриэл Жезус (54), Габриэл (78), Гиббс-Уайт (78).

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63 комментария

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SPRKT
за месяц прекрасный арсенал превратился в тыкву образца прошлого года. хорошо, что сезон уже почти закончился
+42
0
+42
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Михаил Зюбин
Арсенал Чемпион не стал и решил забить уже на игры?
+23
0
+23
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Mak Mak
Есть большая вероятность, что все три команды, пришедшие из шипа, сохранят прописку. Интересно, когда такое было в последний раз...
+23
-1
+22
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gninnur esrever*
Форест вынесет демотивированный и разобранный Арсенал. Ставлю на очередной погром.
+17
-1
+16
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Ready2riot
Ответ Jovana Jovičić
Как там тренировка?
Нормально, пусть тренируются.
+12
-1
+11
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Mak Mak
Есть большая вероятность, что все три команды, пришедшие из шипа, сохранят прописку. Интересно, когда такое было в последний раз...
В сезоне 62/63
+11
-2
+9
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Sergio Podval
Вот и показатель всей работы артеты. На кураже в сезоне шли а как начались реальные проблемы - сдулись в лучших традициях позднего Венгера. Психология на нуле, слов много, на деле - бесхребетные игроки. Не даром Артета говорит что начинал учиться у Венгера, а потом у Папа. Жаль у Венгера он не тому учился как сезон без поражений проводить, а как проваливать концовки сезонов....
+12
-3
+9
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TrueGooner
Спад Арсенала начался со спада в игре Сака. То ли научились справляться с его проходами (сразу выдвигаются 2 игрока соперника), то ли сам Сака устал и сдал по физике, но пропала острота от треугольника на правом фланге Уайт-Сака-Эдегор. Эдегор сам старается, забивает, но этого не хватает. Артета видит, что у Сака не получается, но упорно ставит его в старте. Ему виднее, конечно, но пару раз мог бы выводить на замену.

Даже потеря Жезуса, как показали игры зимой, так не сказалась на игре Арсенала. Далее последовала травма Салиба. Сегодня вдобавок не было Мартинелли и Зинченко, так что результат закономерен. Жаль, что так сказали концовку, но что есть, то есть. Надеюсь, Артета увидел слабые стороны и в следующем их учтёт.
+8
0
+8
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StarsAndArrows
Как считал ошибкой подписания за такие бабки Жезуса и Зинченко,так и считаю что зря купили "победителей"(лавочников) сити,один забивает по праздникам,второй привез половину банок в сезоне,но ща мне раскажут что один проделывает "невероятный объем работы"(А Ляказет чем хуже был?) а второй "в топе по продвигающим передачам".
+11
-4
+7
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Jovana Jovičić
Ответ Ready2riot
У арсенала две тренировки открытых
Как там тренировка?
+10
-4
+6
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Ready2riot
У арсенала две тренировки открытых
+8
-3
+5
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Social Warrior
Надеюсь показали как зинченка плачет?))
+6
-1
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очумелый
Лесники выйграют конечно,Арсенал уже сдулся морально .
+4
0
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Ivan_Tikhonov
Ответ оле - топ юрген - клоп
В сезоне 62/63
2062/2063?
+4
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Zakir Hanseidov
Один из пунктов требля выполнен.
+4
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аполо
нет яичек у арсиков.так все бездарно слить.чистая вина тренера.не видеть, что сдал сака и бельгиец.
+3
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waleri
У лесников нигерийца Авонийи конкретно так прорвало - третью игру подряд кладет (ранее по 2 дубля). А до этого вообще засуха полная. Мдаа
+3
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sonny91
какой нибудь условный саутгемтон мог в конце лучше напрячь. даже навесить не на кого, не на жезуса ведь
+2
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Be_Cos
Сезон 2022-апрель 2023: Арсенал, ты ли это?
Апрель-Май 2023: А не, всё нормально :p
+2
0
+2
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Джейме Ланнистер
Ну, да. Артета за 3,5 года впервые стал вторым. Это достижение.
Сульшер тоже занимал второе место и ему не понадобился на это 3,5 сезона.
Учитывая кроме второго места Арсенал опозорился по всем фронтам, только недалекие будет считать сезон успешным.
Хотелось быть более позитивным, но думаю в след сезоне максимум поборемся за топ-4 и думаю даже из группы ЛЧ не выйдем. Так как мы на 3-й корзине. А Артета будет заливать опять про доминацию и ещё полмиллиарда
+2
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sonny91
с таким составом боролись долго. надо усиливаться и очень сильно
+1
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<~Inter~>
Артета решил чуть ускорить чемпионство Сити
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Sobachkin
Арсенал сдался
+1
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sonny91
даже финальный штурм не могут организовать. они уже все поняли 2 матча назад. спасибо хоть какую то интригу держали
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Agroman
В следующем сезоне им за счастье будет в 4ку попасть, скорее всего будут бороться за 4-6 место
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