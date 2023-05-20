«Арсенал» стал 2-м в АПЛ, проиграв «Ноттингем Форест» (0:1) на выезде
«Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) в гостях в 37-м туре АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол на 19-й минуте забил форвард хозяев Тайво Авонийи.
«Арсенал» утратил шансы на титул и занял второе место – «Манчестер Сити» стал чемпионом.
«Ноттингем Форест» занимает 16-е место, набрав 37 баллов.
- Дата проведения
- 20 мая, 19.30, «Сити Граунд»
- Гол:
- 1:0 – 19 Авонийи.
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Ноттингем Форест –
Навас (Хеннесси, 90), Орье, Фелипе (Боли, 79), Ниакате, Уоррелл, Лоди, Мангаля, Йейтс, Гиббс-Уайт, Данило (Куяте, 73), Авонийи (Джонсон, 79).
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Арсенал –
Рэмсдейл, Габриэл, Уайт, Кивер (Тирни, 63), Джака (Нкетиа, 63), Жоржиньо, Эдегор, Парти, Сака, Троссард (Фабиу Виейра, 70), Габриэл Жезус.
- Предупреждения:
- Авонийи (25), Ниакате (45), Габриэл Жезус (54), Габриэл (78), Гиббс-Уайт (78).
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Даже потеря Жезуса, как показали игры зимой, так не сказалась на игре Арсенала. Далее последовала травма Салиба. Сегодня вдобавок не было Мартинелли и Зинченко, так что результат закономерен. Жаль, что так сказали концовку, но что есть, то есть. Надеюсь, Артета увидел слабые стороны и в следующем их учтёт.
Апрель-Май 2023: А не, всё нормально :p
Сульшер тоже занимал второе место и ему не понадобился на это 3,5 сезона.
Учитывая кроме второго места Арсенал опозорился по всем фронтам, только недалекие будет считать сезон успешным.
Хотелось быть более позитивным, но думаю в след сезоне максимум поборемся за топ-4 и думаю даже из группы ЛЧ не выйдем. Так как мы на 3-й корзине. А Артета будет заливать опять про доминацию и ещё полмиллиарда