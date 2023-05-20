«Арсенал» стал 2-м в АПЛ, проиграв «Ноттингем Форест» (0:1) на выезде

«Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) в гостях в 37-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 19-й минуте забил форвард хозяев Тайво Авонийи.

«Арсенал» утратил шансы на титул и занял второе место – «Манчестер Сити» стал чемпионом.

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место, набрав 37 баллов.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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