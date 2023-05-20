«Милан» разгромил «Сампдорию» – 5:1! Жиру сделал хет-трик, у Диаса 1+2, у Леау 1+1

Теги Милан Сампдория Фабио Куальярелла серия А Италия Оливье Жиру Браим Диас Рафаэл Леау онлайны Футбол

«Милан» крупно обыграл «Сампдорию» (5:1) в 36-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард Оливье Жиру сделал хет-трик. Полузащитник Браим Диас забил и отдал 2 голевых паса. Вингер Рафаэл Леау набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Гол за клуб из Генуи забил 40-летний Фабио Куальярелла.

«Милан» набрал 64 очка и занимает 5-е место в таблице. У «Лацио» 65 баллов и игра в запасе. «Сампдория» уже вылетела из Серии А.

Милан – Сампдория 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
20 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Рафаэл Леау, 1:1 – 20 Куальярелла, 2:1 – 23 Жиру, 3:1 – 29, пенальти Жиру, 4:1 – 63 Браим Диас, 5:1 – 68 Жиру.
МиланМеньян, Калабрия, Томори (Кьер, 81), Тиав, Эрнандес (Балло-Туре, 82), Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 70), Тонали (Побега, 81), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 60), Жиру.
СампдорияРавалья, Дзаноли, Нюйтинк (Амионе, 69), Гюнтер, Ауджелло, Лерис, Ринкон (Паолетти, 82), Джуричич (Илкхан, 82), Уинкс, Куальярелла (Иконому, 69), Габбьядини (Ламмерс, 69).
Предупреждения:
Гюнтер (27), Дзаноли (30), Эрнандес (75), Иконому (89).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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51 комментарий

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Павел Колесников
А все, раньше надо было, против Интера. А то копили, копили и выплеснули на Сампдорию
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ya_za_ac_milan
Хотелось бы увидеть Деяна Станковича самого на поле, команда конечно же у него ужасная. Я думаю он даже в таком возрасте играет лучше чем те игроки что сейчас на поле у Сампдории. Мне нравилось как он играл. Фиг пойми чуть ли не с центра поля бил по воротам и рвал сетку. Классный игрок, хоть и мердюк.
+8
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Дмитрий Зибров
жиру трёшку отгрузил, моё почтение) но Квальярелла то что забил в свои 40 , это что то, помню его ещё по игре за Наполи и Ювентус в те славные времена Серии А
+3
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+3
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Scorpio
Ответ ya_za_ac_milan
Хотелось бы увидеть Деяна Станковича самого на поле, команда конечно же у него ужасная. Я думаю он даже в таком возрасте играет лучше чем те игроки что сейчас на поле у Сампдории. Мне нравилось как он играл. Фиг пойми чуть ли не с центра поля бил по воротам и рвал сетку. Классный игрок, хоть и мердюк.
да, знатной колотушкой обладал
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0rbit
Ответ Блуждающий странник
Сампдория мертва в этом сезоне, не самый показательный матч
Кремонезе тоже не самое живое, но что-то две ничьи. Может груз отвественности ЛЧ ушёл, начнут ( смешно ) играть как до чм. В матче с Юве это бы не помешало.
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Милан 737...
Милану победы над последней Самдорией, надеюсь забьют 2-3 гола ...
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0rbit
Ответ Марина Быстрова
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У меня есть теория, что это чей-то прикол, типа нейросеть созданная для положительного подкрепления Милана на спортс и его болельщиков.
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Виктор Марков
Ответ ya_za_ac_milan
Хотелось бы увидеть Деяна Станковича самого на поле, команда конечно же у него ужасная. Я думаю он даже в таком возрасте играет лучше чем те игроки что сейчас на поле у Сампдории. Мне нравилось как он играл. Фиг пойми чуть ли не с центра поля бил по воротам и рвал сетку. Классный игрок, хоть и мердюк.
наказал как то молодого Нойера в лч
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Блуждающий странник
Ответ Павел Колесников
А все, раньше надо было, против Интера. А то копили, копили и выплеснули на Сампдорию
Сампдория мертва в этом сезоне, не самый показательный матч
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Милан 737...
Ответ ya_za_ac_milan
Видимо Мальдини хорошо досталось после игр с Интером. В составе нет ни одного купленного игрока Мальдини в этом трансферном окне. Я думаю в Милане летом будет грандиозная чистка. Уйдёт Мальдини, уйдет Де Кетеларе, Вранкс, Дест, Ребич, Балло Туре, Бакайоко, Миранте, .Татарушано, отдадим в аренду Адли и Побега. Пиоли скорее всего оставят у руля- так как его вины в плохих результатах команды нет.
В ЛЧ я думаю что уже не попадем, летом жмот Кардинале опять выделит всего 50 млн на все трансферы, купить бы хотя бы Окафора тогда за 25 млн и Ланга тоже за 25, как раз в 50 млн и уложимся, и ещё взять бесплатно Камаду на замену Диаса, и Лофтус-Чика, и тогда более-менее нормальная команда будет для топ-4 но не более того ...
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Мандалай
Ответ llolishe
Что ж так против Интера не играли
Так где Интер, и где Сампдория?
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Марина Быстрова
Ответ Милан 737...
Милан порвал Сампдорию !
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0rbit
Ответ 0cel0t
Наконец-то соперник по зубам милану
🤡
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Сержио Гришинсон
Ответ Дмитрий Зибров
жиру трёшку отгрузил, моё почтение) но Квальярелла то что забил в свои 40 , это что то, помню его ещё по игре за Наполи и Ювентус в те славные времена Серии А
19 сезон забивает хотя бы один, не всё столько играют...
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Милан 737...
Ответ Direct free kick
Лучше бы Крунич чухлана не пустил в финал ЛЧ
Ну да
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ya_za_ac_milan
Ответ Милан 737...
В ЛЧ я думаю что уже не попадем, летом жмот Кардинале опять выделит всего 50 млн на все трансферы, купить бы хотя бы Окафора тогда за 25 млн и Ланга тоже за 25, как раз в 50 млн и уложимся, и ещё взять бесплатно Камаду на замену Диаса, и Лофтус-Чика, и тогда более-менее нормальная команда будет для топ-4 но не более того ...
Кардинале сделает 2 вещи- Первое и самое главное- уволит Мальдини. Вторая вещь- всех кто себя плохо зарекомендовал выставит на трансфер. И это будет абсолютно верное решение и любой адекватный болельщик Милана, а не глорик- действительно будет рад.
Продать или отпустить или отдать в аренду надо человек 10 состава- Миранте, Татарушану, Васкеса в аренду, Балло Туре, Габбья, Флоренци, Вранкс, Побега в аренду, Ребича, Де Кетеларе, Бакайоко.
После глобальной чистки надо закупиться на 50 млн. Из них 20 уйдет на выкуп Браима Диаса. Остаток 30 млн. Скорее всего уйдет на покупку полузащитника- Лофтус Чика.
То есть клуб, чтобы что то купить нужно хорошо продатьтех футболистов которые не тянут уровень Милана.
Если Кардинале продаст ДЕ Кетеларе за 35 млн- это будет успехов успех, остальные лямов 10-15 принесут.
Я бы например вернул Кессье, взял в аренду с последущим выкупом Джонатана Дэвида, взял бесплатно Камаду, выкупил Браима Диаса.
Только так можно в серии А на что то претендовать. Что Наполи, что Интер, что Ювентус как то посолиднее составом смотрятся. Надо тоже усиливаться.
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Виктор Марков
А что с Куальяреллой? первый мяч забил за сезон?
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Николай Корягин
Куарьярела, 40 лет, а еще и забивает!
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Милан 737...
Милан порвал Сампдорию !
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Streetbor
Милан сЖиру бесится)) хет-трик есть!
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Локуся
Разродились наконец то, хоть и с уже вылетевшей командой, но хоть что то...
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Direct free kick
Главный клуб Италии!
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Милан 737...
Леао 1-0 первый пошел
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Direct free kick
Удачи главному клубу Италии
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Марина Быстрова
Пиоли сегодня все рекорды перепишет,вот увидите)
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