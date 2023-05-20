«Милан» разгромил «Сампдорию» – 5:1! Жиру сделал хет-трик, у Диаса 1+2, у Леау 1+1

«Милан» крупно обыграл «Сампдорию» (5:1) в 36-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард Оливье Жиру сделал хет-трик. Полузащитник забил и отдал 2 голевых паса. Вингер набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Гол за клуб из Генуи забил 40-летний .

« » набрал 64 очка и занимает 5-е место в таблице. У «Лацио» 65 баллов и игра в запасе. « » уже вылетела из Серии А.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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