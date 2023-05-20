«Милан» разгромил «Сампдорию» – 5:1! Жиру сделал хет-трик, у Диаса 1+2, у Леау 1+1
«Милан» крупно обыграл «Сампдорию» (5:1) в 36-м туре Серии А.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Форвард Оливье Жиру сделал хет-трик. Полузащитник Браим Диас забил и отдал 2 голевых паса. Вингер Рафаэл Леау набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Гол за клуб из Генуи забил 40-летний Фабио Куальярелла.
«Милан» набрал 64 очка и занимает 5-е место в таблице. У «Лацио» 65 баллов и игра в запасе. «Сампдория» уже вылетела из Серии А.
- Дата проведения
- 20 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 9 Рафаэл Леау, 1:1 – 20 Куальярелла, 2:1 – 23 Жиру, 3:1 – 29, пенальти Жиру, 4:1 – 63 Браим Диас, 5:1 – 68 Жиру.
-
Милан –
Меньян, Калабрия, Томори (Кьер, 81), Тиав, Эрнандес (Балло-Туре, 82), Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 70), Тонали (Побега, 81), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 60), Жиру.
-
Сампдория –
Равалья, Дзаноли, Нюйтинк (Амионе, 69), Гюнтер, Ауджелло, Лерис, Ринкон (Паолетти, 82), Джуричич (Илкхан, 82), Уинкс, Куальярелла (Иконому, 69), Габбьядини (Ламмерс, 69).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Продать или отпустить или отдать в аренду надо человек 10 состава- Миранте, Татарушану, Васкеса в аренду, Балло Туре, Габбья, Флоренци, Вранкс, Побега в аренду, Ребича, Де Кетеларе, Бакайоко.
После глобальной чистки надо закупиться на 50 млн. Из них 20 уйдет на выкуп Браима Диаса. Остаток 30 млн. Скорее всего уйдет на покупку полузащитника- Лофтус Чика.
То есть клуб, чтобы что то купить нужно хорошо продатьтех футболистов которые не тянут уровень Милана.
Если Кардинале продаст ДЕ Кетеларе за 35 млн- это будет успехов успех, остальные лямов 10-15 принесут.
Я бы например вернул Кессье, взял в аренду с последущим выкупом Джонатана Дэвида, взял бесплатно Камаду, выкупил Браима Диаса.
Только так можно в серии А на что то претендовать. Что Наполи, что Интер, что Ювентус как то посолиднее составом смотрятся. Надо тоже усиливаться.