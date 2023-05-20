«Балтика» вышла в РПЛ, G7 против российского флага, «Реал» не уволит Анчелотти, новые санкции Великобритании и Австралии, Головин мимо ЛЧ и другие новости

1. «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича досрочно вышла в Мир РПЛ. Команда сыграет в высшем дивизионе впервые с 1998 года.

2. Страны G7 намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств.

3. Президент «Реала» Флорентино Перес заверил Карло Анчелотти, что он продолжит тренировать «Реал». Итальянца не отправят в отставку.

4. Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Даллас» в первом матче финала Запада в овертайме. В отличие от вчерашнего марафона на Востоке, здесь все решилось быстро – Бретт Хауден забросил уже на 95-й секунде первого дополнительного периода.

5. Великобритания ввела санкции против главы «Зенита» Елены Илюхиной и члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина, а также против компании «Северсталь» – генерального спонсора клуба КХЛ. В свою очередь Австралия ввела санкции против главы ФК ЦСКА и помощника Владимира Путина Максима Орешкина, спонсора ХК ЦСКА «Роснефти» и «Северстали».

6. НБА. 27 очков Батлера помогли «Майами» одержать вторую победу над «Бостоном» в финале Востока.

7. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Ангелине Калининой в полуфинале турнира в Риме. Елена Рыбакина обыграла Алену Остапенко.

8. ЧМ по хоккею 2023. Казахстан обыграл Словакию, Финляндия забила 7 голов Венгрии, Латвия победила Словению.

9. «Динамо» официально объявило об уходе главного тренера Славиши Йокановича.

10. «Чеховские медведи» впервые с 2002 года не станут чемпионами России по гандболу.

11. Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать турниры в случае допуска.

12. «Монако» Александра Головина не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Марсель», «Ланс» и «ПСЖ» представят Лигу 1 в главном еврокубке.

13. Защитник ЦСКА Мойзеса подозревают в махинациях со ставками в Бразилии. Он должен был получить желтую карточку – и получил за споры с арбитром.

14. Лионель Месси в мае решит, куда перейдет. Саудовцы дают ему 500+ млн евро в год, но Лео хочет в «Барсу».

15. Болельщика Венгрии в футболке с надписью «Россия» на ЧМ по хоккею попросили снять ее. Он подчинился организаторам.

16. «Ман Сити» показал новую домашнюю форму – голубую с белым воротом. Она посвящена 20-летию «Этихада».

Цитаты дня.

Чайковская об отказе ФФКР Чиризано в переходе: «Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги»

Александр Медведев: «Когда говорят, что 5 побед «Зенита» подряд – деградация нашего футбола, мне смешно. Почему так не говорили про Германию и Италию?»

Микель Артета: «Арсенал» еще может выиграть чемпионат – в борьбе с, возможно, лучшей командой в истории АПЛ»

Зиньковский считает «Спартак» популярнее «Зенита»: «Спартак» – большой бренд, реально мощь»

Томас Тухель: «По-прежнему верю, что «Ман Сити» был на крючке у «Баварии». Мы сыграли на очень высоком уровне»

Капитан «Марселя» Ронжье о радужных футболках: «Это не то же самое, что гей-парад. Людей убивают из-за гомосексуальности – в 2023-м этого не должно быть»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!