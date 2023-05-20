«Балтика» вышла в РПЛ, G7 против российского флага, «Реал» не уволит Анчелотти, новые санкции Великобритании и Австралии, Головин мимо ЛЧ и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича досрочно вышла в Мир РПЛ. Команда сыграет в высшем дивизионе впервые с 1998 года.

2. Страны G7 намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств.

3. Президент «Реала» Флорентино Перес заверил Карло Анчелотти, что он продолжит тренировать «Реал». Итальянца не отправят в отставку.

4. Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Даллас» в первом матче финала Запада в овертайме. В отличие от вчерашнего марафона на Востоке, здесь все решилось быстро – Бретт Хауден забросил уже на 95-й секунде первого дополнительного периода. 

5. Великобритания ввела санкции против главы «Зенита» Елены Илюхиной и члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина, а также против компании «Северсталь» – генерального спонсора клуба КХЛ. В свою очередь Австралия ввела санкции против главы ФК ЦСКА и помощника Владимира Путина Максима Орешкина, спонсора ХК ЦСКА «Роснефти» и «Северстали».

6. НБА. 27 очков Батлера помогли «Майами» одержать вторую победу над «Бостоном» в финале Востока. 

7. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Ангелине Калининой в полуфинале турнира в Риме. Елена Рыбакина обыграла Алену Остапенко.

8. ЧМ по хоккею 2023. Казахстан обыграл Словакию, Финляндия забила 7 голов Венгрии, Латвия победила Словению.

9. «Динамо» официально объявило об уходе главного тренера Славиши Йокановича.

10. «Чеховские медведи» впервые с 2002 года не станут чемпионами России по гандболу.

11. Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал российских спортсменов не бойкотировать турниры в случае допуска.

12. «Монако» Александра Головина не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Марсель», «Ланс» и «ПСЖ» представят Лигу 1 в главном еврокубке.

13. Защитник ЦСКА Мойзеса подозревают в махинациях со ставками в Бразилии. Он должен был получить желтую карточку – и получил за споры с арбитром.

14. Лионель Месси в мае решит, куда перейдет. Саудовцы дают ему 500+ млн евро в год, но Лео хочет в «Барсу».

15. Болельщика Венгрии в футболке с надписью «Россия» на ЧМ по хоккею попросили снять ее. Он подчинился организаторам.

16. «Ман Сити» показал новую домашнюю форму – голубую с белым воротом. Она посвящена 20-летию «Этихада».

Цитаты дня.

Чайковская об отказе ФФКР Чиризано в переходе: «Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги»

Александр Медведев: «Когда говорят, что 5 побед «Зенита» подряд – деградация нашего футбола, мне смешно. Почему так не говорили про Германию и Италию?»

Микель Артета: «Арсенал» еще может выиграть чемпионат – в борьбе с, возможно, лучшей командой в истории АПЛ»

Зиньковский считает «Спартак» популярнее «Зенита»: «Спартак» – большой бренд, реально мощь»

Томас Тухель: «По-прежнему верю, что «Ман Сити» был на крючке у «Баварии». Мы сыграли на очень высоком уровне»

Капитан «Марселя» Ронжье о радужных футболках: «Это не то же самое, что гей-парад. Людей убивают из-за гомосексуальности – в 2023-м этого не должно быть»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

31 комментарий

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Bashibuzuck
"Балтику" с заслуженным повышением👏👏👏
+53
-3
+50
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Абдулов Алексей
Ответ Дмитрий Чидакин
Как Ростов, Краснодар и Сочи будут в Калининград добираться?
Так же как и сейчас туда добираются команды Пердива. Самолётом из Сочи, Минвод или Москвы (зависит от того, до куда доедут на поезде).
+33
-1
+32
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lavrusha87
Ответ Bashibuzuck
"Балтику" с заслуженным повышением👏👏👏
Еще один шаг на пути возвращения пива на стадионы РПЛ)
+26
-1
+25
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Марсель Объелся
В заголовке 60% спортивных новостей. Для спортса всё что больше 0% - уже хорошо
+15
-5
+10
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dmitrij dacko
Ответ Абдулов Алексей
Так же как и сейчас туда добираются команды Пердива. Самолётом из Сочи, Минвод или Москвы (зависит от того, до куда доедут на поезде).
Вообще-то в Сочи тоже аэропорт открыт
+10
-1
+9
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psycho
Великобритания ввела санкции в отношении Илюхиной. В ответ на это, наш зенит запретил Сунаку купаться в Мойке.
+13
-8
+5
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Михаил Посредников
Ответ psycho
Великобритания ввела санкции в отношении Илюхиной. В ответ на это, наш зенит запретил Сунаку купаться в Мойке.
У Сунака дилемма сложнее: скоро возвращать Индии огромное количество украденных Англией национальных драгоценностей..
+12
-7
+5
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uralfan96
Стартует молодёжный чемпионат мира по футболу
На спортивном свйте есть текст про это событие?
Расклады, группы, звезды, тренера, прогнозы?
+6
-2
+4
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Кеша
Игнашевич красавчик ! Удачи в РПЛ .
+5
-1
+4
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shibzik
Как там Дани Алвес?Где новости про него
+3
-1
+2
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abdulkaderkeita
Ответ Дмитрий Чидакин
Как Ростов, Краснодар и Сочи будут в Калининград добираться?
А в чём проблема Сочи добираться до Калининграда?
+2
-1
+1
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abdulkaderkeita
Ответ Дмитрий Чидакин
Не может быть. Небо над югом России закрыто. Об этом весь цивилизованный мир знает
А ты сам из какого болота, если даже не знал, что аэропорт Сочи открыт?
+1
0
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Pb-SE
«Балтика» вышла в G7, Реал против российского флага, Великобритания не уволит Анчелотти, новые санкции Головина и Австралии, РПЛ мимо ЛЧ и другие новости
+2
-2
0
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Дмитрий Чидакин
Как Ростов, Краснодар и Сочи будут в Калининград добираться?
+7
-7
0
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Dinamik1
Степашина за что?Он долго и упорно разваливает Динамо а они так с.ним не хорошо поступили.
+1
-1
0
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Verdo
спортс, как обычно, специализируется на слухах) это отец меси хочет получить от саудитов 500, но его послали на ..
+1
-1
0
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Олег Полоян
Ответ dmitrij dacko
Вообще-то в Сочи тоже аэропорт открыт
че ты нечëшь бред какой-то? открыт он.
+2
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dmitrij dacko
Ответ Олег Полоян
че ты нечëшь бред какой-то? открыт он.
Прочти что ты написал
+1
-1
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abdulkaderkeita
Ответ Koulmann
6 часов лететь сейчас. Еще непонятно на чем лететь придется в следующем сезоне
И почему это является проблемой? Когда к Лучу в гости команды летали, то мир перевернулся от этого?
+1
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dmitrij dacko
Ответ Евген Курпас
Кто тебе это сказал?
Я тебе говорю, так как я работник аэропорта
+1
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Дмитрий Чидакин
Ответ abdulkaderkeita
А в чём проблема Сочи добираться до Калининграда?
На юге небо постоянно закрыто
+1
-1
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Koulmann
Ответ abdulkaderkeita
И почему это является проблемой? Когда к Лучу в гости команды летали, то мир перевернулся от этого?
К Лучу на чем летали?
+1
-1
0
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Валерий Петров
Ответ shibzik
Как там Дани Алвес?Где новости про него
Готовит новую версию для суда. Ждите
+3
-3
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