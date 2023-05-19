Чемпионат Испании. «Кадис» обыграл «Вальядолид»
«Кадис» победил «Вальядолид» (2:0) в 35-м туре Ла Лиги.
«Барселона» примет «Реал Сосьедад» в субботу.
В воскресенье «Атлетико» дома встретится с «Осасуной», а «Реал» сыграет в гостях с «Валенсией».
Завершится тур севильским дерби «Севилья» – «Бетис».
35-й тур
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Рамон де Карранса»
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Эрнандес, Хорхе Мере (Мбайе, 79), Эспино, Алькарас (Сан-Эметерио, 66), Эскаланте, Бонгонда (Арсамендия, 88), Гвардиола (Хосе Мари, 79), Собрино, Рамос (Лосано, 46).
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Вальядолид –
Масип, Лукас Роза (Кенеди, 72), Хоакин Фернандес, Санчес, Эль-Ямик (Мачис, 77), Эскудеро (Оласа, 46), Онгла, Мончу, Кике Перес (Агуадо, 46), Ларин, Леон (Плата, 65).
- Предупреждения:
- Эль-Ямик (33), Лукас Роза (47), Меса (67), Лосано (73), Санчес (75), Бонгонда (77), Сан-Эметерио (86), Мбайе (90).
- Удаление:
- Онгла (80).
- Дата проведения
- 20 мая, 15.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 20 мая, 17.15, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 20 мая, 19.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 20 мая, 19.30, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 20 мая, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 21 мая, 15.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 21 мая, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Голы: Перез, 16 (1:0); Арбелоа, 22-авт (2:0); Эрнесто, 40 (3:0); Перез, 52 (4:0).
«Реал»: Дудек, Арбелоа, Метцельдер, Альбиоль, Дренте, Диарра, Гути (Гаго, 46), Гранеро (Марсело, 63), ван дер Ваарт, Рауль (ван Нилстерой, 72), Бензема.