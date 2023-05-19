Чемпионат Испании. «Кадис» обыграл «Вальядолид»

«Кадис» победил «Вальядолид» (2:0) в 35-м туре Ла Лиги.

« » примет « » в субботу.

В воскресенье « » дома встретится с «Осасуной», а «Реал» сыграет в гостях с «Валенсией».

Завершится тур севильским дерби « » – « ».

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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