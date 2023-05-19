Чемпионат Испании. «Кадис» обыграл «Вальядолид»

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«Кадис» победил «Вальядолид» (2:0) в 35-м туре Ла Лиги.

«Барселона» примет «Реал Сосьедад» в субботу.

В воскресенье «Атлетико» дома встретится с «Осасуной», а «Реал» сыграет в гостях с «Валенсией».

Завершится тур севильским дерби «Севилья» – «Бетис».

Чемпионат Испании

35-й тур

Кадис – Вальядолид 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 69 Бонгонда, 2:0 – 76, пенальти Бонгонда.
КадисЛедесма, Карселен, Эрнандес, Хорхе Мере (Мбайе, 79), Эспино, Алькарас (Сан-Эметерио, 66), Эскаланте, Бонгонда (Арсамендия, 88), Гвардиола (Хосе Мари, 79), Собрино, Рамос (Лосано, 46).
ВальядолидМасип, Лукас Роза (Кенеди, 72), Хоакин Фернандес, Санчес, Эль-Ямик (Мачис, 77), Эскудеро (Оласа, 46), Онгла, Мончу, Кике Перес (Агуадо, 46), Ларин, Леон (Плата, 65).
Предупреждения:
Эль-Ямик (33), Лукас Роза (47), Меса (67), Лосано (73), Санчес (75), Бонгонда (77), Сан-Эметерио (86), Мбайе (90).
Удаление:
Онгла (80).

 

Жирона – Вильярреал
Дата проведения
20 мая, 15.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетик – Сельта
Дата проведения
20 мая, 17.15, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хетафе – Эльче
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Альмерия – Мальорка
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Барселона – Реал Сосьедад
Дата проведения
20 мая, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Райо Вальекано – Эспаньол
Дата проведения
21 мая, 15.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Осасуна
Дата проведения
21 мая, 17.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Валенсия – Реал Мадрид
Дата проведения
21 мая, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Севилья – Бетис
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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16 комментариев

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rigobersong
Алькоркон — Реал— 4:0

Голы: Перез, 16 (1:0); Арбелоа, 22-авт (2:0); Эрнесто, 40 (3:0); Перез, 52 (4:0).

«Реал»: Дудек, Арбелоа, Метцельдер, Альбиоль, Дренте, Диарра, Гути (Гаго, 46), Гранеро (Марсело, 63), ван дер Ваарт, Рауль (ван Нилстерой, 72), Бензема.
+7
-1
+6
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rigobersong
Изи 3 очка для Валенсии:))
+7
-2
+5
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Игорь Климов
Барселона победы и удачи в этом матче, в ранге Чемпиона Испании!
+5
-3
+2
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Очевидное невероятное
В ла лиге практически все становится на свои места. Чемпион известен, борьба за второе третье место продолжается. За четвертую путевку в лигу чемпионов шанс есть пока и у Вилльяреала. Эльче аривидерчи в сегунду. За выживание продолжается борьба у Валенсии Альмерии Кадис Вальядолид Хетафе Эспаньола. Очень хочется чтобы Эспаньол навсегда вылетел в сегунду. Ла лига очистится от мерзких болельщиков Эспаньола. Почти все команды приезжающие к Эспаньолу подвергаються унижением со стороны болельщиков Эспаньола, именно болельщики Эспаньола больше всех кидают пластиковые предметы, и .т.д. Пусть Эспаньол гадит сегунду.
+4
-2
+2
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ljolik888
Борьба лигу конференция в самом разгаре . Лучший вариант победа Севильи в лиге Европы , ну Жирона или Атлетик седьмое место . Борьба за выживание - надеюсь после последнего тура - таблица не изменится !
+1
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predMBAPPE
Кадис - Вальядолид несомненно лучший матч тура!
+1
0
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wmfrxwf5rq
Фанаты Кадиса, вы здесь?
+1
0
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Виктор Кашшаи
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ла лига только комментарии набирает с матчами Реала и Барсы
А атлетико?
+2
-1
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Игорь Климов
Ответ Виктор Кашшаи
А атлетико?
Атлетико в этом сезоне может реально занять 2-е место в Ла Лиге!
+4
-3
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Виктор Кашшаи
Эх, Тебас, во что ты превратил лигу, что после чемпионства уже не интересно смотреть лигу, потому что в лиге у нас только Атлетико, Барса и Реал, а на остальных всем всё равно
+2
-2
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wmfrxwf5rq
Ответ rigobersong
Изи 3 очка для Валенсии:))
+ещё Куртуа не будет. Вообщем ждём ещё 4-ку
0
0
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El Kapitan
Ответ Очевидное невероятное
В ла лиге практически все становится на свои места. Чемпион известен, борьба за второе третье место продолжается. За четвертую путевку в лигу чемпионов шанс есть пока и у Вилльяреала. Эльче аривидерчи в сегунду. За выживание продолжается борьба у Валенсии Альмерии Кадис Вальядолид Хетафе Эспаньола. Очень хочется чтобы Эспаньол навсегда вылетел в сегунду. Ла лига очистится от мерзких болельщиков Эспаньола. Почти все команды приезжающие к Эспаньолу подвергаються унижением со стороны болельщиков Эспаньола, именно болельщики Эспаньола больше всех кидают пластиковые предметы, и .т.д. Пусть Эспаньол гадит сегунду.
Не все а только бчкашка, не надо врать.
0
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Max Payne
Ответ wmfrxwf5rq
Фанаты Кадиса, вы здесь?
C детства за Кадис. Август, 2005 год, Рауль делает счёт 2-1. Я смотрю футбол через интернет по какой-то китайской P2P софтине..
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