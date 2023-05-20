Экс-игрок сборной России Канунников стал футболистом 2Drots

Теги Зенит Амкар Рубин Сборная России по футболу трансферы Максим Канунников 2Drots Winline Медиалига трансферы Медиафутбол

Максим Канунников попал в заявку 2Drots на Winline Медиалигу.

Канунников экс-футболист «Зенита», «Рубина» и «Амкара», а также участник ЧМ-2014 и Кубка конфедераций 2017 в составе сборной России.

Последним профессиональным клубом 31-летнего нападающего стали «Крылья Советов».

В Медиалиге Канунников получил медийный статус. В составе каждой команды во время матча на поле одновременно должны присутствовать не менее трех футболистов с таким статусом.

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33 комментария

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funnynerd21
Один из первых детей лимита на легионеров
+108
-1
+107
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UNAFFECTED
От выступления на ЧМ 14 до медиакала!
И это в 31 год
+82
-2
+80
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Жоржиньо Не Вейналдум
В чем смысл этой медиалиги, если играют дубовые футболисты, еще и совсем не медийные?
+40
0
+40
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Cearvm
Какое бесславное завершение карьеры в 31 год.
+27
0
+27
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werowolf-gears
Его настоящий уровень
+23
-1
+22
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Валерий Охотин
Ответ Cearvm
Какое бесславное завершение карьеры в 31 год.
Ее и не было по большому счету , лентяй.
+13
0
+13
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Монсеньор Мартинес
И в лучших традициях медиалиги возьмёт погоняло Кануна
+14
-1
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Nojevilka
Ох уж эти "команды из блогеров и любителей"...
+7
0
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Колбаскер тут
А вы говорите Роналду плохо закончил карьеру)
+6
0
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Динозавр которому платит Озил
Ответ Монсеньор Мартинес
И в лучших традициях медиалиги возьмёт погоняло Кануна
У него всю жизнь было Канун
+6
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+6
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edward_freeman
А в чем смысл любител. футбола, если там гоняют экс-профи, которые ещё вполне могут тянуть уровень ФНЛ как минимум?
+5
0
+5
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sem_odin
Ответ funnynerd21
Один из первых детей лимита на легионеров
Я помню матч Зенита на Петровском с Бенфикой, был на стадионе, он вполне неплохо смотрелся. Ну и в том самом матче со Спартаком 5:0, хорошо положил. Больше ничего не помню, но за те эмоции ему спасибо
+6
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gans.gans.73
как говорится деньги те же, сменки реже
+3
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mArty-.-
Команда блоггеров)
+3
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Иван Иванов
Ответ UNAFFECTED
От выступления на ЧМ 14 до медиакала! И это в 31 год
Пиля, а Модрич в 38 а полуфинале ЛЧ играет. 😳
+3
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mahurat
Лень-матушка.
+2
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Green grass
Ответ Монсеньор Мартинес
И в лучших традициях медиалиги возьмёт погоняло Кануна
Да ну на
+2
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Overkiller
Стал 2drot-ом?
+2
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Step_up
На ЧМ-14 был неплох. Заработал пенальти в матче с уже тогда звездными бельгийцами, пойдя в обыгрыш. Но 11-метровый не назначили, а ВАР ещё не было.
+1
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Антон Чумаков
медийный статус у него, смешно. у кого-то медийный фил воронин, у кого-то это
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Александр Шейфер
И вот это дерево играло на ЧМ-14 вместо Дзюбы
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Sliva
Жесть, помню как в фифах покупал его как разрыв на фланг
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Помню как этот придурок подвёл Спалетти: тот его выпустил под уже наевшийся Милан свежим: казалось бы, все в руках молодого футболиста, а тот стал вальяжно ходить пешком. После этого Мистер все про него понял и при первой возможности избавился
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Shuller18
А мне он нравился в Рубине Билялетдинова. Хотя блин не забуду, как Капелло предпочёл его, футболиста Амкара с тремя голами в сезоне, Дзюбе, который забил 17.
+1
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wlad wasew
Давай, Макс !
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