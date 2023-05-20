Экс-игрок сборной России Канунников стал футболистом 2Drots

Максим Канунников попал в заявку 2Drots на Winline Медиалигу.

Канунников экс-футболист «Зенита», «Рубина» и «Амкара», а также участник ЧМ-2014 и Кубка конфедераций 2017 в составе сборной России.

Последним профессиональным клубом 31-летнего нападающего стали «Крылья Советов».

В Медиалиге Канунников получил медийный статус. В составе каждой команды во время матча на поле одновременно должны присутствовать не менее трех футболистов с таким статусом.