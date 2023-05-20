«Бавария» дома проиграла «Лейпцигу» (1:3). «Боруссия» отстает от мюнхенцев на 1 очко при матче в запасе
«Бавария» дома позволила «Лейпцигу» совершить камбэк (1:3) в 33-м туре Бундеслиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мюнхенцы открыли счет, но затем пропустили три гола, в том числе два с пенальти.
За тур до конца чемпионата они опережают «Боруссию» на одно очко, проведя на матч больше.
- Дата проведения
- 20 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Зоммер, Мазрауи (Мане, 86), Павар, де Лигт, Жоау Канселу (Упамекано, 86), Горетцка (Гравенберх, 69), Киммих, Мюллер, Коман (Тель, 77), Мусиала, Гнабри (Сане, 69).
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РБ Лейпциг –
Бласвих, Симакан (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол (Клостерманн, 87), Хальстенберг, Лаймер, Ольмо (Диалло, 87), Айдара (Кампль, 69), Собослаи, Андре Силва (Форсберг, 69), Нкунку.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Юлиан,ты прав во всём!!!
Бавария Тухеля - сборище терпил.
И это одна и та же команда, что удивительно.
Респект, еще не перешел, а уже делает все во благо Баварии.
Гуд бай мистер Кан.