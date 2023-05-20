«Бавария» дома проиграла «Лейпцигу» (1:3). «Боруссия» отстает от мюнхенцев на 1 очко при матче в запасе

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия РБ Лейпциг Серж Гнабри Конрад Лаймер Кристофер Нкунку Доминик Собослаи онлайны Футбол

«Бавария» дома позволила «Лейпцигу» совершить камбэк (1:3) в 33-м туре Бундеслиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мюнхенцы открыли счет, но затем пропустили три гола, в том числе два с пенальти.

За тур до конца чемпионата они опережают «Боруссию» на одно очко, проведя на матч больше.

Бавария – РБ Лейпциг 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Гнабри, 1:1 – 64 Лаймер, 1:2 – 76, пенальти Нкунку, 1:3 – 86, пенальти Собослаи.
БаварияЗоммер, Мазрауи (Мане, 86), Павар, де Лигт, Жоау Канселу (Упамекано, 86), Горетцка (Гравенберх, 69), Киммих, Мюллер, Коман (Тель, 77), Мусиала, Гнабри (Сане, 69).
РБ ЛейпцигБласвих, Симакан (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол (Клостерманн, 87), Хальстенберг, Лаймер, Ольмо (Диалло, 87), Айдара (Кампль, 69), Собослаи, Андре Силва (Форсберг, 69), Нкунку.
Предупреждения:
Гвардиол (68), Павар (72).

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204 комментария

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Gouliash
Если Боруссия и после такого не сможет стать чемпионом, то я даже и не знаю
+606
-1
+605
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Arman FCSM
Ответ Gouliash
Если Боруссия и после такого не сможет стать чемпионом, то я даже и не знаю
Так скажет Тухель на прессухе после этого матча)
+254
-2
+252
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Олег М
Реально последний шанс для Дортмунда взять чашку
+247
-3
+244
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M_T_S
Ответ Arman FCSM
Так скажет Тухель на прессухе после этого матча)
"Чем мог, помог" 😄
+149
0
+149
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Злобный Конь
Приятно когда после третьего мяча показали двух ничтожеств,уничтоживших "Баварию" 🤣🤣🤣
Юлиан,ты прав во всём!!!
+89
-6
+83
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Рахил Тагиев
Хасан+Кан хотели спасти сезон Баварии увольнением Нагельсмана. Спасли Боруссии
+71
0
+71
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JuVero
красиво Тухель все три трофея в трубу спустил, на пару с руководством))
+66
-2
+64
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Arthur Morgan
Как не странно, но поражение больше пойдет на пользу Баварии. Нужны кардинальные перемены в руководстве и чистка состава от всяких брусков с зарплатой 20 лямов. Такой большой клуб, с звездами, а берут чашку раз в 10 лет.
+55
-3
+52
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Костя Кот
если завтра боруссия по традиции проиграет аугсбургу, то это будет анекдот
+38
0
+38
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bel01
Бавария Нагельсмана - европейский монстр, ураган.
Бавария Тухеля - сборище терпил.
И это одна и та же команда, что удивительно.
+36
-2
+34
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che kaif
На классе выносят бавар проект))
+37
-6
+31
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denbodrov
Ответ Олег М
Реально последний шанс для Дортмунда взять чашку
Ну я бы так откровенно Кёльн не списывал в последнем туре, учитывая отскок Мюнхена в 1 круге дома с шальным голом Киммиха. Они Баварию, мягко говоря, не очень любят + наверняка будут простимулированы. Другой момент, что если Бавария потеряет очки сегодня, БД завтра в Аугсбурге по традиции выйдет на трясущихся ногах + там тоже заряд от соседей будет 100%.
+30
0
+30
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people people
Ответ Рахил Тагиев
Хасан+Кан хотели спасти сезон Баварии увольнением Нагельсмана. Спасли Боруссии
Да Боруссия как всегда сольется не воспользовавшись шансом
+26
-3
+23
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Dj_dale
В шоке с "болельщиков" Баварии, которые на 89-ой массово уходили со стадиона. Клуб 10 чемпионств подряд выиграл, тут у них первый раз проблемы, всё сразу, массовый исход. Назвать их глорами - будет оскорбление для глоров.
+25
-3
+22
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DPYCb
Ответ Arthur Morgan
Как не странно, но поражение больше пойдет на пользу Баварии. Нужны кардинальные перемены в руководстве и чистка состава от всяких брусков с зарплатой 20 лямов. Такой большой клуб, с звездами, а берут чашку раз в 10 лет.
Может хоть тогда наконец уволят Хасана
+23
-2
+21
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mehmet scholl
Самоочищение вторым местом - это то что нужно Баварии сейчас
+21
-1
+20
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elkipalki
Кто принимал решение об увольнении Нагельсмана, того надо гнать мокрыми(и явно намоченные не водой) тряпками.
+18
-1
+17
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Rafael Nadal Parero
Боруссия как только может, отказывается и уворачивается от старой бабушкиной салатницы в качестве подарка, но Бавария слишком настойчива и взять похоже все-таки придется
+17
0
+17
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maximus388
Вот что происходит, когда немецкую безотказную машину заправляют каким-то тухелем.
+16
-2
+14
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Arthur Morgan
лол, Лаймер, который переходит летом, решил похоронить Баварию))))
Респект, еще не перешел, а уже делает все во благо Баварии.

Гуд бай мистер Кан.
+16
-2
+14
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tony
Дортмунд обязан брать чемпионство или могут уходить из футбола в футзал
+14
-1
+13
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Саша Казанов
Там 1-2 Боже мой!) Дортмунд твой выход!
+15
-2
+13
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Navi88
Ответ Gouliash
Если Боруссия и после такого не сможет стать чемпионом, то я даже и не знаю
тогда боруссия станет официально позором мирового футбола
+12
0
+12
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Tornado S
Лейпциг с лигой чемпионов с нового сезона! Дортмунд желаю выиграть чемпионат Германии
+10
0
+10
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<~Inter~>
Ответ Dj_dale
В шоке с "болельщиков" Баварии, которые на 89-ой массово уходили со стадиона. Клуб 10 чемпионств подряд выиграл, тут у них первый раз проблемы, всё сразу, массовый исход. Назвать их глорами - будет оскорбление для глоров.
Так на всех стадионах центральные трибуны уходят до финального свистка если результат уже известен. Никто не желает стоять в очередях на выходах и у метро
+10
-1
+9
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