«Бавария» дома проиграла «Лейпцигу» (1:3). «Боруссия» отстает от мюнхенцев на 1 очко при матче в запасе

«Бавария» дома позволила «Лейпцигу» совершить камбэк (1:3) в 33-м туре Бундеслиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мюнхенцы открыли счет, но затем пропустили три гола, в том числе два с пенальти.

За тур до конца чемпионата они опережают «Боруссию» на одно очко, проведя на матч больше.

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