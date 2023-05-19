Чемпионат Германии. «Фрайбург» победил «Вольфсбург», «Бавария» примет «Лейпциг» в субботу
«Фрайбург» обыграл «Вольфсбург» (2:0) в 33-м туре Бундеслиги.
В субботу «Бавария» примет «Лейпциг».
В воскресенье дортмундская «Боруссия» отправится в гости к «Аугсбургу», а «Байер» дома встретится с «Боруссией» из Менхенгладбаха.
33-й тур
- Дата проведения
- 19 мая, 21.30, «Европа-Парк-Штадион»
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Фрайбург –
Флеккен, Гинтер, Линхарт, Шмидт (Кюблер, 70), Шаллаи (Шмид, 90), Вайсхаупт (Гюнтер, 70), Хефлер, Грифо, Эггештайн, Доан (Петерсен, 70), Хелер (Чжон Ву Ен, 90).
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Вольфсбург –
Кастельс, Борнаув, ван де Вен, Гилавоги, Баку, Каминьски (Паредес, 82), Арнольд (Сванберг, 82), Герхардт, Нмеча, Виммер (Вальдшмидт, 57), Винд (Мармуш, 82).
- Удаление:
- Хефлер (90).
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 20 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 21 мая, 16.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 21 мая, 18.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 21 мая, 20.30, «БайАрена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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