Чемпионат Германии. «Фрайбург» победил «Вольфсбург», «Бавария» примет «Лейпциг» в субботу

«Фрайбург» обыграл «Вольфсбург» (2:0) в 33-м туре Бундеслиги.

В субботу « » примет « ».

В воскресенье дортмундская « » отправится в гости к « », а « » дома встретится с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

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