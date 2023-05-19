Чемпионат Германии. «Фрайбург» победил «Вольфсбург», «Бавария» примет «Лейпциг» в субботу

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«Фрайбург» обыграл «Вольфсбург» (2:0) в 33-м туре Бундеслиги.

В субботу «Бавария» примет «Лейпциг».

В воскресенье дортмундская «Боруссия» отправится в гости к «Аугсбургу», а «Байер» дома встретится с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Чемпионат Германии

33-й тур

Фрайбург – Вольфсбург 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
19 мая, 21.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 71 Гюнтер, 2:0 – 75 Петерсен.
ФрайбургФлеккен, Гинтер, Линхарт, Шмидт (Кюблер, 70), Шаллаи (Шмид, 90), Вайсхаупт (Гюнтер, 70), Хефлер, Грифо, Эггештайн, Доан (Петерсен, 70), Хелер (Чжон Ву Ен, 90).
ВольфсбургКастельс, Борнаув, ван де Вен, Гилавоги, Баку, Каминьски (Паредес, 82), Арнольд (Сванберг, 82), Герхардт, Нмеча, Виммер (Вальдшмидт, 57), Винд (Мармуш, 82).
Предупреждения:
Шаллаи (31), Винд (39), Виммер (54), Герхардт (67).
Удаление:
Хефлер (90).

 

Герта – Бохум
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вердер – Кельн
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шальке – Айнтрахт Ф
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Унион
Дата проведения
20 мая, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – РБ Лейпциг
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Штутгарт
Дата проведения
21 мая, 16.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аугсбург – Боруссия Д
Дата проведения
21 мая, 18.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – Боруссия М
Дата проведения
21 мая, 20.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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11 комментариев

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langenbrunner2707
А тем временем Дармштадт, обеспечивает участие в Бундеслиге на следующий сезон.
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Кирилл Голивец
Фрайбург, видимо, второй год подряд в борьбе с Лейпцигом упустил 4-е место и проиграл ему в Кубке. Жаль.
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Eddenonkas
Удачи Фрайбургу, надеюсь смогут остаться на 4-ём месте.
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Jor Hakobyan
Чтобы Бавария победила💪
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Jor Hakobyan
Может досрочно станем чемпионами? Удачи Баварии
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Семён Жуйло
Сегодня проезжал мимо одного из самых известных в Мюнхене борделей. Часов в 12 дня. А там припаркован автобус "Бавария" Мюнхен. Ого, думаю, ребята готовятся, а Тухель тренер весьма неординарный.
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OldRedWhite
Осторожной игрой сегодня Вольфсбург себя походил
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хавбек+
две трети состава волков состоят из Вергостов, в Европе пока делать нечего иначе снова борьба за пердив
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Waldemar Welschinski
Ответ Jor Hakobyan
Может досрочно станем чемпионами? Удачи Баварии
Хотеть не вредно,но надо ещё и очки не потерять.....
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Jor Hakobyan
Ответ Waldemar Welschinski
Хотеть не вредно,но надо ещё и очки не потерять.....
50/50... но не так что моё желание маловероятно.
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