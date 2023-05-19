«Севилья» и «Рома» в финале ЛЕ, ЭСК признала ошибку Кукуляка, Надаль закончит в 2024-м, Федоров – лучший тренер сезона КХЛ, ФФКР не пустила Чиризано в сборную Чехии и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Определились финалисты Лиги Европы: «Севилья» одержала волевую победу над «Ювентусом» (2:1, Ламела забил победный мяч в 1-м экстратайме), а «Рома» прошла «Байер», уступив 1:23 по ударам, ни разу не пробив в створ и показав xG на уровне 0,03. Это 6-й еврокубковый финал для Жозе Моуринью и 7-й для «Севильи» – и никто из них пока не проигрывал финалы.

В финале Лиги конференций встретятся «Вест Хэм» и «Фиорентина».

2. Судья Евгений Кукуляк ошибочно показал вторую желтую карточку Даниилу Денисову и удалил игрока «Спартака» в игре с «Химками», решила ЭСК РФС.

3. ФИФА презентовала логотип ЧМ-2026.

4. Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Риме обыграл Янника Ганфманна – 6:2, 6:2. Россиянин второй раз вышел в полуфинал грунтового «Мастерса».

5. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) не разрешила российскому фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Чехии.

6. КХЛ провела церемонию закрытия сезона. Сергей Федоров во второй раз подряд признан лучшим тренером сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ. Форвард СКА Дмитрий Яшкин стал самым ценным игроком регулярки, Никита Серебряков из «Адмирала» – лучшим вратарем, Никита Гребенкин – лучшим новичком, а Радулов, Григоренко и Нестеров вошли в символическую сборную сезона. Приехавшему на мероприятие Александру Овечкину подарили автомобиль Lada Niva Travel.

Кстати, КХЛ согласовала с ФХР формат перекрестного плей-офф в следующем сезоне.

7. Пеп Гвардиола, Микель Артета и Унаи Эмери – среди претендентов на приз тренеру сезона АПЛ. Холанд, де Брюйне, Эдегор, Кейн и Рэшфорд поборются за звание лучшего игрока, а Холанд, Сака и Эдегор – за приз лучшему молодому игроку.

8. ЧМ по хоккею 2023. Германия победила Данию, Швейцария была сильнее Словакии, Швеция разгромила Венгрию.

9. Рафаэль Надаль планирует завершить карьеру в следующем году. Испанец впервые с 2004 года не сыграет на «Ролан Гаррос».

10. Кубок Стэнли. «Флорида» обыграла «Каролину» в первом матче финала Востока в четвертом овертайме. Матч стал 6-м по продолжительности в истории НХЛ, победную шайбу забросил Мэттью Ткачак на 140-й минуте. Сергей Бобровский отразил 63 броска из 65 и обновил клубный рекорд по числу сэйвов в плей-офф. 

11. Олимпийский комитет России озвучит рекомендации об участии атлетов в нейтральном статусе 25 мая. Кроме того, ОКР ведет переговоры о продлении контракта с Zasport.

12. НБА. Очередной трипл-дабл Йокича (серб повторил рекорд Чемберлена по их числу за один плей-офф) помог «Денверу» во второй раз обыграть «Лейкерс», Леброн упустил возможность забить сверху без сопротивления. 

13. «Спартаку» выделили 15-20 млн евро на трансфер атакующего игрока. Он должен быть с именем, из европейской лиги и моложе 27 лет.

14. Суд признал недействительным диплом о высшем образовании главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова.

15. Гимнаст Иван Куляк готовится к Кубку России. Его дисквалификация за букву Z на форме завершилась.

16. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отстранен на два матча и оштрафован на 75 тысяч фунтов за слова о судье Тирни после игры с «Тоттенхэмом».

17. Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоты на участие российских фигуристов в юниорской серии Гран-при. Их можно использовать при условии допуска.

Цитаты дня.

Рио Фердинанд: «Ман Сити» раздавил и стер в порошок гиганта европейского футбола – даже не вспотев. Уокер доминировал над Винисиусом»

Никита Задоров: «В России школьная программа намного сильнее, чем в Америке. Потом университет все переворачивает – американское высшее образование лучшее в мире»

Директор «Ман Сити»: «Неверно говорить, что мы много потратили и побеждаем из-за этого. «Челси», «МЮ» и «Арсенал» вкладывают больше денег»

«Будь Лэмпард черным, получал бы он такие возможности? Фанаты сомневаются в способности темнокожего руководить. Белым дают больше времени». Барнс о дискриминации тренеров

Александр Тихонов: «Никогда не смотрю российский футбол. У меня нет справки, что я псих»

Фьюри – Усику: «Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Я готов драться в любое время»

Экс-форвард «Зенита» Роденков, ставший диаконом: «Гомосексуализм – грех и болезнь. Надо предложить лечение и препятствовать распространению, как мы боремся с вирусом»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

28 комментариев

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Evengar
Итальянцы молодцы, всё же! Во всех трёх финалах.
+34
-7
+27
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Мистер Уайт
"Фиорентина Кокорина вышла в финал Еврокубков, а самого Александра признали лучшим игроком турнира и другие новости" - вот каким должен быть заголовок.
+29
-5
+24
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Slavick Nemkovsky
Как и предполагалось, в финале сыграют Севилья и Моуринью. Кто победит - вопрос, поскольку, похоже, португалец готов открыть римским гражданам новые грани бдсм
+21
-2
+19
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Игорь Пичугин
Португальского Евсеева с выходом в финал. Вот наверное сейчас Кассано волосы на #опе рвёт!
+16
-2
+14
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MK
Севилья доказывает что кубок ЛЕ их турнир)
+7
-1
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Santi19
Севилья идёт за очередным кубком Лиги Европы, ничего необычного)
+7
-1
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Никита Шутов
Наверное Каролина всё таки, а не Колорадо
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Никита Шутов
Наверное Каролина, а не Колорадо проиграли
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Evengar
Ответ Onion
Все три проиграют
Не факт. Только в ЛЧ Сити выглядит явным фаворитом. Остальные более-менее равны.
+8
-5
+3
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Виктор Горбунов
Ответ Evengar
Не факт. Только в ЛЧ Сити выглядит явным фаворитом. Остальные более-менее равны.
Севилья очень смотрится во всех чемпионатах, мне кажется Рому она зажмет
+2
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Dinamik1
У Тихонова нет справки что он псих у него есть справка что он не нормальный.
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Francev
Моур полностью Рому отжимает
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t n
Я извиняюсь, но Колорадо вылетело от Сиэтла и это было неожиданно. Так что Колорадо не могло быть сейчас в финале. Флорида выиграла Каролину. Редакторы sports.ru перепроверяйте информацию, которую у вас пишут, а то это может ввести людей в заблуждение
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WOLGAR
Колорадо? Они бы и до финала не встретились 🥴
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Demon69
Каждый раз когда Севилья начинает играть в Лиге Европы,все думаешь наелись..Но глядя на вчерашний стадион(болельщики),и игру команды поражаешься .Суперфутбол...Но финал все же надо посмотреть))
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Кирилл Егупов
Алё, какое Колорадо в НХЛ? Поправьте, они в отпуске давно.
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videotrip ченэл
Кокорин лучший, главная новость 😂
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Виталик Кравченко
Спорц, а где новость о том, что Великий Алешандре Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра?! Почему обделили вниманием будущего обладателя ЗМ?
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Антон Bratishchev
Ответ Влад Бахолдин
так он уже не там😂, в Арисе играет
С Арисом выиграет Лигу Чемпионов
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Влад Бахолдин
Ответ Антон Bratishchev
С Арисом выиграет Лигу Чемпионов
пусть выигрывает кто не дали, боюсь, что там другие клубы как Ман Сити, Интер, Реал и его кто-нибудь, но никак не Арис Кокорина
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Onion
Ответ Evengar
Итальянцы молодцы, всё же! Во всех трёх финалах.
Все три проиграют
+10
-10
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Михаил Посредников
Итальянские команды во всех трёх финалах еврокубков! И весьма вероятно все 3 финала проиграют)
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