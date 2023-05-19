«Севилья» и «Рома» в финале ЛЕ, ЭСК признала ошибку Кукуляка, Надаль закончит в 2024-м, Федоров – лучший тренер сезона КХЛ, ФФКР не пустила Чиризано в сборную Чехии и другие новости

1. Определились финалисты Лиги Европы: «Севилья» одержала волевую победу над «Ювентусом» (2:1, Ламела забил победный мяч в 1-м экстратайме), а «Рома» прошла «Байер», уступив 1:23 по ударам, ни разу не пробив в створ и показав xG на уровне 0,03. Это 6-й еврокубковый финал для Жозе Моуринью и 7-й для «Севильи» – и никто из них пока не проигрывал финалы.

В финале Лиги конференций встретятся «Вест Хэм» и «Фиорентина».

2. Судья Евгений Кукуляк ошибочно показал вторую желтую карточку Даниилу Денисову и удалил игрока «Спартака» в игре с «Химками», решила ЭСК РФС.

3. ФИФА презентовала логотип ЧМ-2026.

4. Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Риме обыграл Янника Ганфманна – 6:2, 6:2. Россиянин второй раз вышел в полуфинал грунтового «Мастерса».

5. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) не разрешила российскому фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Чехии.

6. КХЛ провела церемонию закрытия сезона. Сергей Федоров во второй раз подряд признан лучшим тренером сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ. Форвард СКА Дмитрий Яшкин стал самым ценным игроком регулярки, Никита Серебряков из «Адмирала» – лучшим вратарем, Никита Гребенкин – лучшим новичком, а Радулов, Григоренко и Нестеров вошли в символическую сборную сезона. Приехавшему на мероприятие Александру Овечкину подарили автомобиль Lada Niva Travel.

Кстати, КХЛ согласовала с ФХР формат перекрестного плей-офф в следующем сезоне.

7. Пеп Гвардиола, Микель Артета и Унаи Эмери – среди претендентов на приз тренеру сезона АПЛ. Холанд, де Брюйне, Эдегор, Кейн и Рэшфорд поборются за звание лучшего игрока, а Холанд, Сака и Эдегор – за приз лучшему молодому игроку.

8. ЧМ по хоккею 2023. Германия победила Данию, Швейцария была сильнее Словакии, Швеция разгромила Венгрию.

9. Рафаэль Надаль планирует завершить карьеру в следующем году. Испанец впервые с 2004 года не сыграет на «Ролан Гаррос».

10. Кубок Стэнли. «Флорида» обыграла «Каролину» в первом матче финала Востока в четвертом овертайме. Матч стал 6-м по продолжительности в истории НХЛ, победную шайбу забросил Мэттью Ткачак на 140-й минуте. Сергей Бобровский отразил 63 броска из 65 и обновил клубный рекорд по числу сэйвов в плей-офф.

11. Олимпийский комитет России озвучит рекомендации об участии атлетов в нейтральном статусе 25 мая. Кроме того, ОКР ведет переговоры о продлении контракта с Zasport.

12. НБА. Очередной трипл-дабл Йокича (серб повторил рекорд Чемберлена по их числу за один плей-офф) помог «Денверу» во второй раз обыграть «Лейкерс», Леброн упустил возможность забить сверху без сопротивления.

13. «Спартаку» выделили 15-20 млн евро на трансфер атакующего игрока. Он должен быть с именем, из европейской лиги и моложе 27 лет.

14. Суд признал недействительным диплом о высшем образовании главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова.

15. Гимнаст Иван Куляк готовится к Кубку России. Его дисквалификация за букву Z на форме завершилась.

16. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отстранен на два матча и оштрафован на 75 тысяч фунтов за слова о судье Тирни после игры с «Тоттенхэмом».

17. Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоты на участие российских фигуристов в юниорской серии Гран-при. Их можно использовать при условии допуска.

Цитаты дня.

Рио Фердинанд: «Ман Сити» раздавил и стер в порошок гиганта европейского футбола – даже не вспотев. Уокер доминировал над Винисиусом»

Никита Задоров: «В России школьная программа намного сильнее, чем в Америке. Потом университет все переворачивает – американское высшее образование лучшее в мире»

Директор «Ман Сити»: «Неверно говорить, что мы много потратили и побеждаем из-за этого. «Челси», «МЮ» и «Арсенал» вкладывают больше денег»

«Будь Лэмпард черным, получал бы он такие возможности? Фанаты сомневаются в способности темнокожего руководить. Белым дают больше времени». Барнс о дискриминации тренеров

Александр Тихонов: «Никогда не смотрю российский футбол. У меня нет справки, что я псих»

Фьюри – Усику: «Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Я готов драться в любое время»

Экс-форвард «Зенита» Роденков, ставший диаконом: «Гомосексуализм – грех и болезнь. Надо предложить лечение и препятствовать распространению, как мы боремся с вирусом»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!