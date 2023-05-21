Дэвин Хейни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, в котором в главном событии состоялся бой в легком весе между и .

Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Перед боем Хейни шел на рекорде 29-0. Для него поединок с Ломаченко стал второй защитой как абсолютного чемпиона.

Ломаченко выиграл три прошлых боя. Последний раз он проигрывал в 2020 году, когда единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу.

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