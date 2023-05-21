Дэвин Хейни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей

Теги Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Ломаченко – Хейни Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, в котором в главном событии состоялся бой в легком весе между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни.

Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Перед боем Хейни шел на рекорде 29-0. Для него поединок с Ломаченко стал второй защитой как абсолютного чемпиона.

Ломаченко выиграл три прошлых боя. Последний раз он проигрывал в 2020 году, когда единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу.

Отказ от порно, тренировки с Флойдом и часы за $400 тысяч: 10 фактов о Дэвине Хейни, с которым подрался Ломаченко

Грустное поражение Ломаченко от Хейни: чуть не уронил чемпиона, но судьи не дали победу. Справедливо?

Материалы по теме

142 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HolyKim
такая дичь, а не судейство
+86
-5
+81
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arturic
Не фанат Ломаченко,но его конечно ограбили сегодня. Даже в углах после боя в углу Хейни не радовались. Бокс конечно самый позорный вид спорта в мире по судейству
+74
0
+74
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spotlight
Классическое домашнее ограбление, бокс во всей своей красе
+58
0
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леха1922
Я так понимаю, что чтобы выиграть Ломе надо было нокаутировать молоденького? Видимо смысла портить 0 поражений и давать Васе победу они не видят. Здорово отбоксировал. Обидно за Васю.
+49
0
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romul22
В 12 раунде у букмекеров 3,2 давали на Хейни. Почему он выйграл?
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DViktor
Бред, допускал ничью, но судьи себя превзошли.
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tikhon94
если по-скромному, то ничья.
если по факту, 115-113 Лома.
как там можно было увидеть 116-112 Хейни и тд, позорище.
в принципе, не первый раз такое цирковое судейство и не последний, к сожалению.
+38
0
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
berzerker
Не сказать, что Вася прям в школу Хэйни сводил, но судейство отстой. Вася был лучше. Хэйни клинчевал да и только. Чемпионские раунды однозначно за Васей. Толпу не обманешь, освистали решение.
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Robert robert Badida
Смотрел на английском ресурсе,те нащитали115-113 выиграл Лома
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Джонон
УАХАХАХАХАХА..!🤣🤣🤣
Судейский беспредел вышел на новый уровень..👽👽👽
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Вытянули уголька
Ребята с hbo знатно офигели от результата 🤣
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ermol@y
Ответ Robert robert Badida
Смотрел на английском ресурсе,те нащитали115-113 выиграл Лома
Да и комментаторы думали что Лома выиграл. Прям чётко сказали что во второй половине боя была доминация Васи🤷🏻‍♂️
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reright18
Ограбление года
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasya Tanchinets
лома просто сводил в школу боксу этого Хейни
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nairi Mirzoyan
Ломаченко победил. Позорное судейство.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2pac
Самый прикол, что Шакур Стивенсон, который вышел на ринг, в интервью сказал, что "Ломаченко - абсолютный чемпион. Он сегодня победил".
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VladHom_
Посмотрите и послушайте реакцию зала на решение судей и вам станет понятно, кто победил, и это в США зал так свистел и возмущался против несправедливого решения в пользу американского боксера, я такого еще не видел... решение судей явно заангажированное... жаль, что никто ни за что не ответит... по крайней мере, в этом мире...
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алмаз Гайнутдинов
Вот же твари, нелюди! Так украсть бой! Там и рядом не было победы этого нигера. Привычка воровать в боксе у америкосов. Также могли и Бивола ограбить, но он мутохал этого мексиканца целый бой.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman R
этот бой лома лучше провёл, чем с лопесом. работал первым номером с самого начала. В концовке подсел и меньше выбрасывал, это могло сыграть роль. Но в целом ограбили конечно
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Гастюхин
Засудили Васю
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2pac
Позорище, а не судейство. Вася как минимум 7 раундов забрал, особенно в начале. И в 11 раунде, декласснул Хейни. Ну и комбинации, небо и земля.
Столько раз в голову попал!!!
У американца только по силовым преимущество.
Жаль, что в любимом спорте, так много коррупции и пр.нечистот.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toni Tvist
Безобразное ограбление Ломаченко. Как минимум 115:113 в пользу Василия. Позор
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PatologoanatoM
Ответ berzerker
Не сказать, что Вася прям в школу Хэйни сводил, но судейство отстой. Вася был лучше. Хэйни клинчевал да и только. Чемпионские раунды однозначно за Васей. Толпу не обманешь, освистали решение.
Да и скандировали: «Лома, Лома». Это дорого стоит, но угол Хейни все уже знал, там был момент до объявления, кто-то из тренеров бегал в углу Хейни орал «стил», это прям слышно было в трансляции, а так ни о чем этот Хейни
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serg955
Когда уже в боксе введут что-то наподобие VAR,позорная победа Хейни,ну правильно,кому нужен старый абсолют,на котором в скором времени не возможно будет заработать.Бокс превратился в шоу
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bleffinho
Чтобы все понимали до чемпионских раундов на судейских карточках Ломаченко выиграл 2-3 раунда, т.е. просто вдрызг проигрывал, как будто его избивали все 10 раундов в одну калитку. Вот такое судейство
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий