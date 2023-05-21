Дэвин Хейни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей
В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, в котором в главном событии состоялся бой в легком весе между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни.
Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
Перед боем Хейни шел на рекорде 29-0. Для него поединок с Ломаченко стал второй защитой как абсолютного чемпиона.
Ломаченко выиграл три прошлых боя. Последний раз он проигрывал в 2020 году, когда единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу.
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если по факту, 115-113 Лома.
как там можно было увидеть 116-112 Хейни и тд, позорище.
в принципе, не первый раз такое цирковое судейство и не последний, к сожалению.
Судейский беспредел вышел на новый уровень..👽👽👽
Ребята с hbo знатно офигели от результата 🤣
Столько раз в голову попал!!!
У американца только по силовым преимущество.
Жаль, что в любимом спорте, так много коррупции и пр.нечистот.