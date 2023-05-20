UFC Vegas 73: Борщев подерется с Махешате, Дерн – с Хилл. Начало турнира – 23:00 по мск

Теги UFC MMA Эдмен Шахбазян Вячеслав Борщев UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

В ночь на 21 мая состоится турнир UFC Vegas 73.

В главном событии состоится бой в женском минимальном весе между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл.

Главные бои турнира:

Маккензи Дерн – Анджела Хилл

Энтони Хернандез – Эдмен Шахбазян

Эмили Дюкоти – Лупита Годинез

Хоакин Бакли – Андрэ Фиальо

Диего Феррейра – Майкл Джонсон

Вячеслав Борщев – Хайисаер Махешате

Начало турнира – в 23:00 по мск. Бои основного карда начнутся в 02:00.

Турнир покажут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Просмотр доступен по подписке UFC Fight Pass.

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13 комментариев

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DrDro
Давай, Борщов! Коллектив в тебя верит!
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MaitreML
за Борщевика!за Колбу!
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Pronger
Ответ MaitreML
кокон ярус подвел коллектив и коллектив его за это накажет
его бросил китаец, страдает парень
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MaitreML
Борщ молодчик,заставил какуса ярусенко страдать
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MaitreML
капан ярус объявлен самым слабым бойцом рейтинга слабого веса спорсру
+2
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MaitreML
Ответ DrDro
Давай, Борщов! Коллектив в тебя верит!
кокон ярус подвел коллектив и коллектив его за это накажет
+2
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+2
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San9
Славу с победой! Молодца.
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balander09
и когда это ты Борщев все успеваешь: и а фонтаны нырять, и в октагоне драться!
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tikhon94
шикарно вырубили Джонсона
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MaitreML
Хоакин Бакли похож на черного Чичу из сериала Ольга
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