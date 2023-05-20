UFC Vegas 73: Борщев подерется с Махешате, Дерн – с Хилл. Начало турнира – 23:00 по мск

В ночь на 21 мая состоится турнир UFC Vegas 73.

В главном событии состоится бой в женском минимальном весе между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл.

Главные бои турнира:

Маккензи Дерн – Анджела Хилл

Энтони Хернандез – Эдмен Шахбазян

Эмили Дюкоти – Лупита Годинез

Хоакин Бакли – Андрэ Фиальо

Диего Феррейра – Майкл Джонсон

Вячеслав Борщев – Хайисаер Махешате

Начало турнира – в 23:00 по мск. Бои основного карда начнутся в 02:00.

Турнир покажут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Просмотр доступен по подписке UFC Fight Pass.