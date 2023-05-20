UFC Vegas 73: Борщев подерется с Махешате, Дерн – с Хилл. Начало турнира – 23:00 по мск
В ночь на 21 мая состоится турнир UFC Vegas 73.
В главном событии состоится бой в женском минимальном весе между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл.
Главные бои турнира:
Маккензи Дерн – Анджела Хилл
Энтони Хернандез – Эдмен Шахбазян
Эмили Дюкоти – Лупита Годинез
Хоакин Бакли – Андрэ Фиальо
Диего Феррейра – Майкл Джонсон
Вячеслав Борщев – Хайисаер Махешате
Начало турнира – в 23:00 по мск. Бои основного карда начнутся в 02:00.
Турнир покажут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Просмотр доступен по подписке UFC Fight Pass.
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