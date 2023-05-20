Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска на турнир на Кубе
Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска на международный турнир.
Россияне не примут участия в этапе Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе, так как организация не получила подписанных деклараций для допуска к соревнованиям.
Ранее IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе. Для допуска спортсмены должны письменно подтвердить, что не выступали в поддержку боевых действий, а также что они не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности.
«К концу установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов или персонала с российским паспортом подписанных деклараций получено не было.
Таким образом, тяжелоатлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности принять участие в предстоящем турнире IWF на Кубе», – сообщили в международной федерации.
13 белорусских спортсменов, отправивших заявки на турнир, допустили в нейтральном статусе.
Гран-при IWF пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Турнир является квалификационным к Олимпиаде-2024 в Париже.
Российское ТВ и депутаты, правда совсем забыли про это рассказать.
Иногда бывает очень тяжелый!!!
Если бы руководство России умело бы в тонкую и аккуратную политику, то многое (но далеко не всё) могло бы сойти с рук. Но в руководстве страны сидят "гопники", живущие по законам улиц и мафии. Они просто не умеют по-другому. Отрицательный отбор в своем великолепии. И мне поразительно каждый слышать про то, что "там наверху не идиоты сидят"... Серьезно?
Вы там себя миротворцами считаете что ли?