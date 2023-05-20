Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска на международный турнир.

Россияне не примут участия в этапе Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе, так как организация не получила подписанных деклараций для допуска к соревнованиям.

Ранее IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе. Для допуска спортсмены должны письменно подтвердить, что не выступали в поддержку боевых действий, а также что они не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности.

«К концу установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов или персонала с российским паспортом подписанных деклараций получено не было.

Таким образом, тяжелоатлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности принять участие в предстоящем турнире IWF на Кубе», – сообщили в международной федерации.

13 белорусских спортсменов, отправивших заявки на турнир, допустили в нейтральном статусе.

Гран-при IWF пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Турнир является квалификационным к Олимпиаде-2024 в Париже.