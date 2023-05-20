Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска на турнир на Кубе

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Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска на международный турнир.

Россияне не примут участия в этапе Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе, так как организация не получила подписанных деклараций для допуска к соревнованиям.

Ранее IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе. Для допуска спортсмены должны письменно подтвердить, что не выступали в поддержку боевых действий, а также что они не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности.

«К концу установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов или персонала с российским паспортом подписанных деклараций получено не было.

Таким образом, тяжелоатлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности принять участие в предстоящем турнире IWF на Кубе», – сообщили в международной федерации.

13 белорусских спортсменов, отправивших заявки на турнир, допустили в нейтральном статусе.

Гран-при IWF пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Турнир является квалификационным к Олимпиаде-2024 в Париже.

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74 комментария

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Артур Джаниашвили
Выбор был.
+45
-12
+33
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Кирилл Мефодий
Ответ Водяра
Даже Куба отвернулась от нас. Ну и позорище.
А причем тут Куба?
+17
-1
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Тимур Ибрагимов
Ответ Artur Artur
Возьмем отрезок последние 20 лет. Приведи пример хоть одной страны которая напала на соседа и сказала что его территория больше не его а моя.
а какая страна за последние 20 лет развязывала войны по всему миру и из-за которой погибли миллионы людей? сначала пишите про США и НАТО и только потом о России. России до США и НАТО ещё учиться и учиться
+25
-10
+15
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Lol Ko
Ответ Олег Кузнецов
Начальство штангистов не определилось...
Как раз-таки определилось.
+10
-2
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Warsz
Ответ Олег Мохов
Даже кубинцы духовных и скрепных прокатили.
У кубинцев лгбт браки разрешены.
Российское ТВ и депутаты, правда совсем забыли про это рассказать.
+9
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Венера Виллендорфская
Да гантели у них не той системы.
+8
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Maxim Vasnechov
Мне всегда интересно, откуда вечная тяга к пафосу, особенно у жителей беднейших регионов? Казалось, ничего кроме проперженного дивана нету, а пафосных лозунгов прям вагоны. "Родина", "нипридадим товарищей", бла-бла-бла. "Чем мы хуже США?!" "Да как они посмели!!!", "пусть на себя посмотрят".
+11
-6
+5
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Artur Artur
Ответ And-Rover
А когда представители других стран будут подписывать эту бумагу? Воюют сотни стран начиная с 1945 года, а подписывать должны лишь только две. Вы там себя миротворцами считаете что ли?
Возьмем отрезок последние 20 лет. Приведи пример хоть одной страны которая напала на соседа и сказала что его территория больше не его а моя.
+21
-16
+5
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Viks
Турнир является квалификационным к Олимпиаде-2024 в Париже. 13 белорусских спортсменов, отправивших заявки на турнир, допустили в нейтральном статусе.
+5
-1
+4
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Олег Мохов
Даже кубинцы духовных и скрепных прокатили.
+11
-8
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estoico
Ответ Тимур Ибрагимов
а какая страна за последние 20 лет развязывала войны по всему миру и из-за которой погибли миллионы людей? сначала пишите про США и НАТО и только потом о России. России до США и НАТО ещё учиться и учиться
США правильно поступали или неправильно?
+3
-1
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Mypta3uh23
Ответ KozlikX
мужики
В смысле мужики если там оба полу участвуют
+4
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Michael1969
Ответ Олег Мохов
Даже кубинцы духовных и скрепных прокатили.
Это не кубинцы решали, максимум, что кубинцы могли попросить - чтобы им запчасти на Жигули классику привезли, а допускать или нет - не кубинское решение
+3
-1
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KozlikX
мужики
+59
-57
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Maxim Vasnechov
Ответ Oksa25
У меня в Крыму живут близкие родственники,постоянно там бываю. Все крымчане за Россию и там реально есть эти проценты. Против возможно татары, но далеко не все. И татары кстати там сейчас в полном шоколаде, но им все мало.
Да вы этот пост как под копирку пишите, аккаунты с 5ю постами за 5 лет на спортсе. Вам хоть платят, за такое?
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marchellinos
Ответ Артур Джаниашвили
Выбор был.
Выбор есть всегда.
Иногда бывает очень тяжелый!!!
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колючий ёжик
Ответ Тимур Ибрагимов
а какая страна за последние 20 лет развязывала войны по всему миру и из-за которой погибли миллионы людей? сначала пишите про США и НАТО и только потом о России. России до США и НАТО ещё учиться и учиться
США строит себе репутацию мирового полицейского, который с коллегами (НАТО) избивает какого-нибудь барыгу (Садам Хусейн) или подпольную лабораторию (Афганистан). Их методы отвратительны, но, к сожалению, не все так считают. Но Россия? Что из себя представляет Россия в такой аналогии? Гопник, отжимающий телефоны и другое имущество и грозящий при этом всем взорвать весь дом (или газ у себя в квартире), если к нему сунутся. Никакого "защитника" из России не получилось - ведь никто не поверит в защитника, отбирающее чужое и грозящего уничтожением всем несогласным. Ну смешно ведь... горе-защитники... Не может быть одинакового отношения к дуболому-полицейскому и гопнику из подворотни, как бы вы ни взывали к равенству и справедливости :-)

Если бы руководство России умело бы в тонкую и аккуратную политику, то многое (но далеко не всё) могло бы сойти с рук. Но в руководстве страны сидят "гопники", живущие по законам улиц и мафии. Они просто не умеют по-другому. Отрицательный отбор в своем великолепии. И мне поразительно каждый слышать про то, что "там наверху не идиоты сидят"... Серьезно?
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Stas Nadtochy
Гордыня вас погубит
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Jonsi
Пускай дома сидят.
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GullitRuud
Очень удивлен , оказывается есть в России порядочные и честные спортсмены .
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Евгений Румкин
Уважение тяжёлоатлетам!
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Michael1969
Без текста документа, который требовалось подписать, спорить, на мой взгляд, особого смысла не имеет
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And-Rover
А когда представители других стран будут подписывать эту бумагу? Воюют сотни стран начиная с 1945 года, а подписывать должны лишь только две.

Вы там себя миротворцами считаете что ли?
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Ярик01
А заявки вообще посылали? Или только белорусы.
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And-Rover
Ответ Кирилл Мефодий
Странный вопрос. Уничтожать миллионы людей по всему миру, как это делали США, это по твоему правильно?
Каспаров считает что да.
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