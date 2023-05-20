«Зенит» впервые не выиграл у «Оренбурга» – 2:2. Было 7 побед с общим счетом 21:3

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Иван Сергеев онлайны Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в гостях в 28-м туре Мир  РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев сравнял счет на 95-й минуте.

«Зенит» впервые не сумел обыграть «Оренбург». До этого матча у клуба из Санкт-Петербурга было 7 побед в 7 матчах с общим счетом 21:3.

Петербуржцы уже стали чемпионами России. «Оренбург» занимает 8-е место, набрав 40 очков.

Оренбург – Зенит 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 28 Мантуан, 1:1 – 41 Эктов, 2:1 – 62 Гойкович, 2:2 – 90 Сергеев.
ОренбургСысуев, Гойкович, Перес, Печенин, Аюпов (Воробьев, 69), Капленко (Сиваков, 80), Вера, Эктов, Флорентин, Мансилья, Обухов (Оганесян, 74).
ЗенитВасютин, Чистяков, Алип, Круговой (Адамов, 86), Дуглас Сантос, Барриос, Мостовой (Барановский, 78), Клаудиньо (Ерохин, 78), Мантуан, Сутормин (Кузяев, 70), Кассьерра (Сергеев, 69).
Предупреждения:
Барриос (8), Мансилья (58), Чистяков (60), Клаудиньо (76), Сиваков (85).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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114 комментариев

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Ninjah
Сергеев красавчик. Как обычно!
+80
-9
+71
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Ninjah
Я так понял оренбургу можно все что угодно делать, желтых не будет.
+66
-15
+51
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Виталик Украинский
Лучший игрок матча - Сухой. Очень профессионально сушит игру Зенита.
+45
-8
+37
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Vito74
Ответ Ninjah
Сергеев красавчик. Как обычно!
И Мантуан
+36
-5
+31
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инок
У Зенита есть Алип - его никто не звал, он как-то сам прилип.
+27
-3
+24
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Злодей Спб
Вообще-то логичнее в заголовке было похвалить Оренбург, что не проиграл Зениту. Но даже тут пытаются немного негатива в адрес Зенита присунуть.

Двойные стандарты прессы в действии. Даже по заголовкам видно. Гол в добавленное время московской команды - волевая ничья, для Зенита - отскок. Ничья в гостях для московской команды - увезли важное очко, для Зенита - потеря очков, кризис команды.
+36
-18
+18
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Klinsmann32
московские нытик: Зенит выиграл у Оренбурга это продали это договорняк, Зенит сыграл в ничью, ну все понятно, попилили очки это договорняк, Зенит проигрывает Оренбургу, ну все понятно отдают очки фарму, это договорняк)
+19
-5
+14
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Злодей Спб
Ответ svaz
семак снимает своего единственного креативного полузащитника при счете 1:2 на этом все.
Не тот матч чтобы рисковать здоровьем игроков. В этом сезоне результат уже сделан, а травма ключевых игроков может осложнить начало следующего.
+17
-4
+13
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Valentin Kompaneytsev
Оренбургу в игре с Зенитом есть чего доказывать. Мальчиками для битья точно не будут.
+14
-2
+12
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AlbertoRa
Матч отличный. А вот судья и комментатор с платного матч тв полная шляпа 👒
+13
-2
+11
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Кирилл Устинов
Нерезиновая в очередной раз оправдала свой статус, порвавшись от того, что Зенит просто не проиграл 🙃
+12
-2
+10
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Лирой Дженкинс
Ответ Фут.Боль
И зачем Оренбург в концовке так яростно в атаку бегал, пытаясь третий забить. Подсушили бы игру и скорее всего победили бы.
Потому что стыдно им как быкам по 5 минут валяться без касаний
+11
-3
+8
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MyGerodot
Это была боевая игра. Во всех смыслах, в том числе и по ударам не только по мячу. Судейство было то ещё.
Именно быстрые контратаки обычно приносят успех соперникам Зенита. Оренбург и его тренер это учли и были близки к победе. Играть с Зенитом на равных - совсем не фантастика. Ждём достойных соперников.
+9
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+8
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Павел Мельников
Нормально - запасной вариант, отложенный в календаре на конец первенства, не понадобился.
+16
-9
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fil_spb
Ответ svaz
семак снимает своего единственного креативного полузащитника при счете 1:2 на этом все.
Сваз как всегда брякнул ерунду. Семак как всегда утер ему нос. Стабильность.
+8
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За наш футбол!
Хорошо матч смотрелся👍
Зенит прекрасен и в такой мотивации!
И побольше бы таких футбольных Оренбургов в будущем сезоне,отличная команда!
+6
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Abriel
Ответ Злодей Спб
Вообще-то логичнее в заголовке было похвалить Оренбург, что не проиграл Зениту. Но даже тут пытаются немного негатива в адрес Зенита присунуть. Двойные стандарты прессы в действии. Даже по заголовкам видно. Гол в добавленное время московской команды - волевая ничья, для Зенита - отскок. Ничья в гостях для московской команды - увезли важное очко, для Зенита - потеря очков, кризис команды.
где, объективность в Москве? Я скорее в ад и рай поверю, чем в это.
+10
-4
+6
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Homo Faber
Я уже не вспомню, когда так последний раз убивали "Зенит".
+12
-6
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Тралл из Питера
Ждем красивой, результативной игры. Вперед, «Зенит»!
+15
-10
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Nikitooki
Ответ Павел Мельников
Нормально - запасной вариант, отложенный в календаре на конец первенства, не понадобился.
Да, остальные фармы неожиданно перевыполнили план :))
+7
-2
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Андрей Савин
Судья,Сухой не потянет первенство люберецкого района!Что,он делает в РПЛ???
+5
0
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Михаил Савченко
Уверен, что будет красивый и результативный матч! Личка играет в открытый футбол, за что ему вечный респект, Семаку тоже нет смысла закрываться. Плюс футболисты Оренбурга будут пытаться показать себя перед чемпионами. Ведь на фоне постоянных слухов об уходе из Зенита кого-то из бразильцев, первые кандидаты им на замену именно аргентинцы из Оренбурга - очень техничные футболисты, которые идеально подходят под стиль Зенита. В первую очередь Лукас Вера, конечно. Это мы смотрим с удовольствием, конечно.
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Виталик Украинский
Ответ MyGerodot
Это была боевая игра. Во всех смыслах, в том числе и по ударам не только по мячу. Судейство было то ещё. Именно быстрые контратаки обычно приносят успех соперникам Зенита. Оренбург и его тренер это учли и были близки к победе. Играть с Зенитом на равных - совсем не фантастика. Ждём достойных соперников.
...ждем достойных соперников...

Вот только на Оренбург и Краснодар надежда. Столичные клубы скатились до уровня колхозных команд.
+5
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Виктор Иванович
Ответ AlbertoRa
Матч отличный. А вот судья и комментатор с платного матч тв полная шляпа 👒
Комментатор именно наш, зенитовский, он на бровке всю карьеру скачет, кроме Зенита ни о чем не знает. Он пойдет как второй комментатор, почему его поставили основным - непонятно.
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7партак
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Когда-то надо... Судья судил так, что странно что не проиграли.
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