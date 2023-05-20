«Зенит» впервые не выиграл у «Оренбурга» – 2:2. Было 7 побед с общим счетом 21:3

«Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в гостях в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий « » сравнял счет на 95-й минуте.

«Зенит» впервые не сумел обыграть « ». До этого матча у клуба из Санкт-Петербурга было 7 побед в 7 матчах с общим счетом 21:3.

Петербуржцы уже стали чемпионами России. «Оренбург» занимает 8-е место, набрав 40 очков.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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