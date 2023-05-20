«Зенит» впервые не выиграл у «Оренбурга» – 2:2. Было 7 побед с общим счетом 21:3
«Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в гостях в 28-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев сравнял счет на 95-й минуте.
«Зенит» впервые не сумел обыграть «Оренбург». До этого матча у клуба из Санкт-Петербурга было 7 побед в 7 матчах с общим счетом 21:3.
Петербуржцы уже стали чемпионами России. «Оренбург» занимает 8-е место, набрав 40 очков.
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Газовик»
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Оренбург –
Сысуев, Гойкович, Перес, Печенин, Аюпов (Воробьев, 69), Капленко (Сиваков, 80), Вера, Эктов, Флорентин, Мансилья, Обухов (Оганесян, 74).
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Зенит –
Васютин, Чистяков, Алип, Круговой (Адамов, 86), Дуглас Сантос, Барриос, Мостовой (Барановский, 78), Клаудиньо (Ерохин, 78), Мантуан, Сутормин (Кузяев, 70), Кассьерра (Сергеев, 69).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Двойные стандарты прессы в действии. Даже по заголовкам видно. Гол в добавленное время московской команды - волевая ничья, для Зенита - отскок. Ничья в гостях для московской команды - увезли важное очко, для Зенита - потеря очков, кризис команды.
Именно быстрые контратаки обычно приносят успех соперникам Зенита. Оренбург и его тренер это учли и были близки к победе. Играть с Зенитом на равных - совсем не фантастика. Ждём достойных соперников.
Зенит прекрасен и в такой мотивации!
И побольше бы таких футбольных Оренбургов в будущем сезоне,отличная команда!
Вот только на Оренбург и Краснодар надежда. Столичные клубы скатились до уровня колхозных команд.