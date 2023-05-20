«Динамо» разгромило «Торпедо» (3:0) в первом матче после увольнения Йокановича. Забили Тюкавин, Гладышев и Захарян
«Динамо» в гостях разгромило «Торпедо» (3:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» одержало победу в первом матче после увольнения Славиши Йокановича. В оставшихся играх оно встретится с «Локомотивом» и «Оренбургом».
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Лужники»
-
Торпедо –
Бабурин, Шляков, Прошкин (Кожемякин, 46), Енин, Роганович, Орехов, Чурич, Турищев (Эркинов, 75), Рейна (Данилин, 85), Караев, Стефанович (Кухарчук, 75).
-
Динамо –
Лещук, Паршивлюк, Кутицкий, Маричаль (Даса, 74), Скопинцев, Фомин (Гагнидзе, 75), Норманн, Захарян (Нгамале, 61), Смолов, Тюкавин (Грулев, 60), Гладышев (Лесовой, 80).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Алпатова с удачным началом карьеры гл тренером, и всех с победой....только Динамо!!!
Только Яшин! Только Победа!!!
Хорошая точка в первом тайме!!!
нечего нового, пока, не видно от Алпатова, но и за неделю что то сделать нереально, а так парни конкретно все в разобранном состоянии после Йокановича, еще восстанавливаться теперь и вспоминать, что они в футбол умеют играть..
счет по игре, Динамо хоть и аккуратненько но игру контролирует, в победе сомневаться не приходится....если только судья не поможет, как то он неоднозначно решение по нарушениям принимает..
Особенно удивил Тюкавин, который из выхода один на один делает пас на Смолова.
С победой СораДники!!!