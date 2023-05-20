«Динамо» разгромило «Торпедо» (3:0) в первом матче после увольнения Йокановича. Забили Тюкавин, Гладышев и Захарян

«Динамо» в гостях разгромило «Торпедо» (3:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» одержало победу в первом матче после увольнения Славиши Йокановича. В оставшихся играх оно встретится с «Локомотивом» и «Оренбургом».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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