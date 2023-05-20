«Динамо» разгромило «Торпедо» (3:0) в первом матче после увольнения Йокановича. Забили Тюкавин, Гладышев и Захарян

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«Динамо» в гостях разгромило «Торпедо» (3:0) в 28-м туре Мир  РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» одержало победу в первом матче после увольнения Славиши Йокановича. В оставшихся играх оно встретится с «Локомотивом» и «Оренбургом».

Торпедо – Динамо 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Лужники»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Тюкавин, 0:2 – 45 Гладышев, 0:3 – 53 Захарян.
ТорпедоБабурин, Шляков, Прошкин (Кожемякин, 46), Енин, Роганович, Орехов, Чурич, Турищев (Эркинов, 75), Рейна (Данилин, 85), Караев, Стефанович (Кухарчук, 75).
ДинамоЛещук, Паршивлюк, Кутицкий, Маричаль (Даса, 74), Скопинцев, Фомин (Гагнидзе, 75), Норманн, Захарян (Нгамале, 61), Смолов, Тюкавин (Грулев, 60), Гладышев (Лесовой, 80).
Предупреждения:
Маричаль (3), Шляков (10), Захарян (38), Караев (67).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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154 комментария

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Артем Федосеев
Разве не пас назад был?что за бред
+21
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+21
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argentina10
вышедшие Грулев, Нгамале, Лесовой - вообще ни о чем, Гагнидзе себя так же не показал, парни сильно все разобраны....Норманн сегодня понравился, даже полезнее Фомина выглядел..
Алпатова с удачным началом карьеры гл тренером, и всех с победой....только Динамо!!!
+12
0
+12
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verhowen
Удачного матча Динамо!!!
Только Яшин! Только Победа!!!
+12
-3
+9
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verhowen
Отличный гол Гладышева!!!
Хорошая точка в первом тайме!!!
+9
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Ростов-на-Дону
Тут и жёлтой не было - удивительный судья!
+8
0
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verhowen
Ну и сравните теперь игру Гладышева, и 10 миллионного Макарова?
+9
-1
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франко
С побеДой,динамики!
+8
0
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Pilgui 1970
Ответ argentina10
вышедшие Грулев, Нгамале, Лесовой - вообще ни о чем, Гагнидзе себя так же не показал, парни сильно все разобраны....Норманн сегодня понравился, даже полезнее Фомина выглядел.. Алпатова с удачным началом карьеры гл тренером, и всех с победой....только Динамо!!!
Да,Володя! Норманна можно отметить...Наверное он ищет свой последний шанс.
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Кеша
Судья козел !
+7
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Kvakin
Ну наконец-то дождались. Такое впечатление, что ребята просто раскрепостились с уходом недотренера
+6
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Игорь Иванов
Победного матча Динамо!!!
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Нейтральный критик
Игра Лесового – печальное зрелище. Хороший был футболист, но после травм это просто спортсмен.
+6
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Аслан Бапинаев
Победы Динамо и красивой игры
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ECB
Судья совершенно охренел!!!
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argentina10
ну как то так себе игрушка, видно, что парни на расслабоне играют, но такое Торпедо должны именно на своем классе делать..
нечего нового, пока, не видно от Алпатова, но и за неделю что то сделать нереально, а так парни конкретно все в разобранном состоянии после Йокановича, еще восстанавливаться теперь и вспоминать, что они в футбол умеют играть..
счет по игре, Динамо хоть и аккуратненько но игру контролирует, в победе сомневаться не приходится....если только судья не поможет, как то он неоднозначно решение по нарушениям принимает..
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Нейтральный критик
Динамо расслабленно пижонит. Опасный настрой.
Особенно удивил Тюкавин, который из выхода один на один делает пас на Смолова.
+5
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verhowen
Хорошая разминка, перед игрой с Локомотивом.
С победой СораДники!!!
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Нейтральный критик
И есть второй! Наконец-то.
+5
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skorpy55
Ответ argentina10
вышедшие Грулев, Нгамале, Лесовой - вообще ни о чем, Гагнидзе себя так же не показал, парни сильно все разобраны....Норманн сегодня понравился, даже полезнее Фомина выглядел.. Алпатова с удачным началом карьеры гл тренером, и всех с победой....только Динамо!!!
Да Володь, замены конечно у нас получились нулевые, особенно Грулёв и лесовой, совершенно не вошли в такую простую игру.....
+7
-2
+5
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Pilgui 1970
Ответ Pilgui 1970
Да,Володя! Норманна можно отметить...Наверное он ищет свой последний шанс.
Вот Карапуз забил за Ахмат...первый его гол в аренде,нет второй,один ещё Шунину положил от штанги.
+5
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+5
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verhowen
Ответ Viktor Martunov
Да Макару надо за голову браться.
Бесполезно, Макару уже ничего не поможет. Это предел его мастерства.
+5
0
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Кеша
Тащи! Гладышев !
+5
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skorpy55
Ответ Ростов-на-Дону
Тут и жёлтой не было - удивительный судья!
Привет Дружище!!! Да, судья сегодня решил поиграть тоже с игроками. Пропустил передачу вратарю торпедовцами, ну и конечно эта отменённая красная, такое ощущение что сделал специально что бы потом отменить....
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Артем Федосеев
Вот и второй👍красавцы
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Viktor Martunov
Ответ verhowen
Ну и сравните теперь игру Гладышева, и 10 миллионного Макарова?
Да Макару надо за голову браться.
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