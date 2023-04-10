Мостовой находится в больнице из-за проблем со спиной: «Плановое лечение раз в полгода – беспокоят старые травмы. Кто-то желает скорейшего выздоровления, а кто-то ждет обратного»
Александр Мостовой находится в больнице из-за проблем со спиной
Ранее издание Sport24 сообщило, что бывший игрок сборной России проходит лечение, так как его беспокоят старые травмы.
Информацию прокомментировал сам Мостовой – по его словам, он проходит плановое лечение раз в полгода.
«Я в больнице, пробуду здесь недолго. Это плановое лечение. Беспокоят старые травмы. Болят позвоночник и спина. Эти травмы постоянно меня тревожат. Я вынужден раз в полгода ложиться в больницу.
Кто-то желает мне скорейшего выздоровления, а кто-то ждет обратного», – сказал Мостовой.
здоровья тебе
-Александр,зачем вы нам звоните?
-Не могу говорить,до свиданья