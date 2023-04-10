Мостовой находится в больнице из-за проблем со спиной: «Плановое лечение раз в полгода – беспокоят старые травмы. Кто-то желает скорейшего выздоровления, а кто-то ждет обратного»

Теги премьер-лига Россия травмы Александр Мостовой Здоровье Футбол

Александр Мостовой находится в больнице из-за проблем со спиной

Ранее издание Sport24 сообщило, что бывший игрок сборной России проходит лечение, так как его беспокоят старые травмы.

Информацию прокомментировал сам Мостовой – по его словам, он проходит плановое лечение раз в полгода.

«Я в больнице, пробуду здесь недолго. Это плановое лечение. Беспокоят старые травмы. Болят позвоночник и спина. Эти травмы постоянно меня тревожат. Я вынужден раз в полгода ложиться в больницу.

Кто-то желает мне скорейшего выздоровления, а кто-то ждет обратного», – сказал Мостовой.

10 комментариев

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Artem Piatkov
Ответ Кот болотный
До какой канали?
Канола — сельскохозяйственная культура, канадские сорта рапса
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rarog
Мне кажется,если представить себе новости Спортс ру в виде многоэтажного дома, Мостовой и Дзюба были бы отдельными корпусами
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Кот болотный
Ответ Мосгорсуд
До канали Сашку...не уберегли)))
До какой канали?
+2
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+2
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maximilian_15
Наверное, записался на тренерские курсы и после 2 часов занятий покинул их от того, что привык языком работать, а не спокойно сидеть и слушать и спина с непривычки заболела
+3
0
+3
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Dikki Shelton
Зачем же так. Выздоравливаете. 😎
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Dmitry Boltachev
Опять получение бумажки откладывается.
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evil
здоровья, тренер 🙏
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Спартак сила
царь горы
здоровья тебе
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Мосгорсуд
До канали Сашку...не уберегли)))
+4
-1
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rarog
-Алло,это Мостовой. Я в больнице на плановом лечении!
-Александр,зачем вы нам звоните?
-Не могу говорить,до свиданья
+1
-1
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