Испанские клубы выиграли ЛЧ 20 раз – больше всех. У «Реала» 15 побед, у «Барсы» – 5
Испанские клубы выиграли Лигу чемпионов 20 раз.
Сегодня «Реал» стал победителем турнира, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0).
Это 15-й титул Лиги чемпионов в истории мадридского клуба и 20-й для испанского футбола. Еще 5 раз в соревновании побеждала «Барселона».
Отметим, что Испания лидирует по количеству побед в Лиге чемпионов. Английские команды выигрывали ее 15 раз, итальянские – 12, немецкие – 8.
«Барселона» 124 года — 5 ЛЧ
– Балотелли
Как и в эпоху Гвардиолы)
АПЛ – 15 побед
Что-то новое
От Испании, кроме Реала и Барсы никто никогда не побеждал. В финалах так же играли Атлетико и Валенсия.
От Англии побеждали МЮ, Челси, Сити, Ливерпуль, Астон Вилла, Ноттингем + финалы для Арсенала, Лидса и Тоттенхэма.
От Италии 3 чемпиона + 3 финалиста.
От Германии 3 чемпиона + 3 финалиста..
Себальос - 3 ЛЧ
Мы - чемпионы, наблюдай!!!
Начо, Карвахаль, Кроос (18 кубков) > Реал (15 кубков)