Испанские клубы выиграли ЛЧ 20 раз – больше всех. У «Реала» 15 побед, у «Барсы» – 5

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Испанские клубы выиграли Лигу чемпионов 20 раз.

Сегодня «Реал» стал победителем турнира, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0).

Это 15-й титул Лиги чемпионов в истории мадридского клуба и 20-й для испанского футбола. Еще 5 раз в соревновании побеждала «Барселона». 

Отметим, что Испания лидирует по количеству побед в Лиге чемпионов. Английские команды выигрывали ее 15 раз, итальянские – 12, немецкие – 8. 

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Начо 34 года — 6 ЛЧ
«Барселона» 124 года — 5 ЛЧ
+93
-12
+81
На плечах Реала держится мертвая лига.
+59
-5
+54
«Моя любимая вдохновляющая история за всю историю футбола, это когда «Барселона» отставала от «Реала» на 6 кубков ЛЧ, затем они начали строить команду мечты, нашли «лучших полузащитников в истории», нашли «лучшего игрока в истории». Теперь, они отстают на 10».

– Балотелли
+22
-5
+17
Ровно в 3 раза
Как и в эпоху Гвардиолы)
+22
-9
+13
Ответ Eldzheron
На плечах Реала держится мертвая лига.
В одной кормане барсу, на второй атм)
+14
-5
+9
Реал Мадрид – 15 побед в Лиге Чемпионов
АПЛ – 15 побед
+8
-2
+6
Ну в общем Перес предлагал Суперлигу делать, чтоб у других тоже шансы были, никто не захотел, сами виноваты короче...
+7
-1
+6
Хозяева лч
+8
-2
+6
Реал лучший клуб в истории
+5
-1
+4
У трети состава Реала ЛЧ больше, чем у Барсы за всю историю.))
+5
-2
+3
Испания будет на первом месте даже если убрать Барселону)
+4
-1
+3
Ответ Cruel Snake
Начо 34 года — 6 ЛЧ «Барселона» 124 года — 5 ЛЧ
Возраст Барселоны тоже нужно было указать, а то нечестно…
+5
-2
+3
Сколько на ветках персонажей с комментами "для меня футбол умер" и профилем "любит Барселона")) 🤣🤣🤣

Что-то новое
+3
-1
+2
Одну ЛЧ бчк подарил Эвребе
+4
-2
+2
Да да. Испанские клубы...
+2
0
+2
Ответ Старик Стариканов
Одну ЛЧ бчк подарил Эвребе
4 бчкашных 100% купленные
+2
-1
+1
Да там у одного Реала лч больше чем у всех клубов АПЛ)
+5
-4
+1
Начо 6 - Барселона 5)
+3
-2
+1
Это очень круто, без сомнения. Но не для Испании, а для Мадрида.
От Испании, кроме Реала и Барсы никто никогда не побеждал. В финалах так же играли Атлетико и Валенсия.
От Англии побеждали МЮ, Челси, Сити, Ливерпуль, Астон Вилла, Ноттингем + финалы для Арсенала, Лидса и Тоттенхэма.
От Италии 3 чемпиона + 3 финалиста.
От Германии 3 чемпиона + 3 финалиста..
+1
0
+1
Ответ S.CLOWN
Комментарий скрыт
Забыл указать победу в кубке конструкторов F1, mba тверского государственного университета и кубок гампера.
+2
-1
+1
Ответ Cruel Snake
Начо 34 года — 6 ЛЧ «Барселона» 124 года — 5 ЛЧ
Сити и ПСЖ - 1 ЛЧ
Себальос - 3 ЛЧ
+1
0
+1
Команде, которой обыграет Реал в финале ЛЧ надо сразу два титула давать
+1
0
+1
Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
2 судейские чашки Гвардиолы и мизинца не стоят!
Мы - чемпионы, наблюдай!!!
+5
-4
+1
Ответ dreadnought13
Привет чемпионату голубой бензоколонки
и украрейху (чемпионату) тоже
0
0
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
«Моя любимая вдохновляющая история за всю историю футбола, это когда «Барселона» отставала от «Реала» на 6 кубков ЛЧ, затем они начали строить команду мечты, нашли «лучших полузащитников в истории», нашли «лучшего игрока в истории». Теперь, они отстают на 10». – Балотелли
Ты сильно плакал когда Барса вынесла Юве в финале?
0
0
0
Ответ Cruel Snake
Начо 34 года — 6 ЛЧ «Барселона» 124 года — 5 ЛЧ
Ну а какое отношение имеешь к этому ты? 🙋‍♂️
+1
-1
0
Ответ Cruel Snake
Начо 34 года — 6 ЛЧ «Барселона» 124 года — 5 ЛЧ
Твоя логика:
Начо, Карвахаль, Кроос (18 кубков) > Реал (15 кубков)
+2
-2
0
Ответ Topwintop
Кроме Ливерпуля ЛЧ никто и не выигрывает из АПЛ Отскоки Челси и Сити этотне победы,а отскоки
У Челси прям 2 раза отскок? Второй финал играли против Сити, если что
0
0
0
Ответ Proper Chels
Ахах Дженингс, расскажи нам что было в матчах с Лейпцигом и Баварией в этой ЛЧ?
Что было с Баварией?
0
0
0
Ответ Proper Chels
Ахах Дженингс, расскажи нам что было в матчах с Лейпцигом и Баварией в этой ЛЧ?
Послушай, буду краток. У меня нет сил, времени и желания спорить сейчас с кем-то. Ошибок, которые напрямую повлияли на результат не было. Тебе спокойной, а мне бурной ночи, я пошёл праздновать, и никакой хейтер не испортит мне настроение! Адье!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий