Испанские клубы выиграли ЛЧ 20 раз – больше всех. У «Реала» 15 побед, у «Барсы» – 5

Испанские клубы выиграли Лигу чемпионов 20 раз.

Сегодня « » стал победителем турнира, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0).

Это 15-й титул чемпионов в истории мадридского клуба и 20-й для испанского футбола. Еще 5 раз в соревновании побеждала « ».

Отметим, что лидирует по количеству побед в Лиге чемпионов. Английские команды выигрывали ее 15 раз, итальянские – 12, немецкие – 8.