Кобель о поражении в финале ЛЧ: «Боруссия» разочарована, нужно было использовать моменты. Но это огромный успех, что мы оказались здесь»

Грегор Кобель поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов.

«Боруссия» в решающем матче проиграла «Реалу» (0:2).

«В данный момент мы просто разочарованы – это нормально после такой игры, когда была такая возможность. Против « », наверное, получаешь не так много шансов, они всегда опасны. У нас были моменты, мы должны были их использовать.

Это на 100% огромный успех, что мы оказались здесь и сыграли этот матч. Я очень горжусь этой командой, мы показали, что можем играть на высшем международном уровне», – сказал вратарь « ».