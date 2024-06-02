Кобель о поражении в финале ЛЧ: «Боруссия» разочарована, нужно было использовать моменты. Но это огромный успех, что мы оказались здесь»
Грегор Кобель поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов.
«Боруссия» в решающем матче проиграла «Реалу» (0:2).
«В данный момент мы просто разочарованы – это нормально после такой игры, когда была такая возможность. Против «Реала», наверное, получаешь не так много шансов, они всегда опасны. У нас были моменты, мы должны были их использовать.
Это на 100% огромный успех, что мы оказались здесь и сыграли этот матч. Я очень горжусь этой командой, мы показали, что можем играть на высшем международном уровне», – сказал вратарь «Боруссии».
Это был великолепный матч Дортмунда, а в первом тайме вообще была только Боруссия.