Кобель о поражении в финале ЛЧ: «Боруссия» разочарована, нужно было использовать моменты. Но это огромный успех, что мы оказались здесь»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Грегор Кобель Футбол

Грегор Кобель поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов.

«Боруссия» в решающем матче проиграла «Реалу» (0:2).

«В данный момент мы просто разочарованы – это нормально после такой игры, когда была такая возможность. Против «Реала», наверное, получаешь не так много шансов, они всегда опасны. У нас были моменты, мы должны были их использовать.

Это на 100% огромный успех, что мы оказались здесь и сыграли этот матч. Я очень горжусь этой командой, мы показали, что можем играть на высшем международном уровне», – сказал вратарь «Боруссии».

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14 комментариев
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Боруссия и так сделала очень много, как ни как ПСЖ Атлетико две не слабые команды победили! Ещё и бой дала Реалу в первом тайме хорошо играли и могли забить.
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Болею за Реал.
Это был великолепный матч Дортмунда, а в первом тайме вообще была только Боруссия.
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Дортмунд показал достойный и яркий первый тайм. Но, к сожалению, они играли против Реала
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Был нереально хорош сегодня!🔥
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К Кобелю ноль претензий - тащил как боженька большую часть второго тайма и сорвал несколько вернейших голевых моментов. Не его вина, что Дортмунд в первом тайме не забил свои голы, а Мадрид свои шансы реализовал сполна. Чемпионская игра, на характере, как и должно быть в финале ЛЧ.
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Боруссия Дортмунд сыграли отлично,молодцы, моменты надо использовать . Ну такого Реала очень сложно выиграть.
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Ответ Дима
Болею за Реал. Это был великолепный матч Дортмунда, а в первом тайме вообще была только Боруссия.
Зачем писать "болею за Реал"? Не признавать, что Боруссия была намного лучше Реала в первом тайме - это идиотизм за кого бы ты не болел)
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Кобель что виноват что приходиться играть с Мюшной Санчой и Челсийским Маатсен ,которые даже Ньюкасл не усилят
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Объективно, Маатсен провалил матч. 2 гола из под него. Именно он держал Карвахаля во время уголового. На а на счет второго гола, тут все очевидно. Кобель красавчик
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Кобель прав: попасть в финал - это огромный успех.
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кобель .такой кобель,забиватьб надо моменты,коих в 1т у вас было до жо..ы,а по итогу короли взяли своё ,эх шмели лузеры
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