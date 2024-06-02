Моуринью после победы «Реала» в ЛЧ: «Очень горжусь Начо, он фантастический игрок. Я дал ему возможность дебютировать за «Мадрид»

Жозе Моуринью рад победе Начо Фернандеса в Лиге чемпионов.

«Реал» стал обладателем трофея, одержав победу над дортмундской «Боруссией» в финале (2:0). Начо выиграл этот турнир в шестой раз.

«Я очень горжусь Начо, потому что он фантастический игрок. Я дал ему возможность впервые сыграть за «Реал Мадрид».

Для меня это потрясающее чувство, но он уже не ребенок. Тренер может положиться на него везде, где это нужно», – сказал бывший главный тренер мадридской команды.