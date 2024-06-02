Моуринью после победы «Реала» в ЛЧ: «Очень горжусь Начо, он фантастический игрок. Я дал ему возможность дебютировать за «Мадрид»

Теги Боруссия Дортмунд Жозе Моуринью Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Начо Фернандес Футбол

Жозе Моуринью рад победе Начо Фернандеса в Лиге чемпионов.

«Реал» стал обладателем трофея, одержав победу над дортмундской «Боруссией» в финале (2:0). Начо выиграл этот турнир в шестой раз.

«Я очень горжусь Начо, потому что он фантастический игрок. Я дал ему возможность впервые сыграть за «Реал Мадрид».

Для меня это потрясающее чувство, но он уже не ребенок. Тренер может положиться на него везде, где это нужно», – сказал бывший главный тренер мадридской команды. 

26 комментариев
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Какое же наслаждение было смотреть лицо Чеферина, думаю у Ригоберки лицо выглядело не лучше
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Обидно реально до 😪Что Моуриньо не взял ЛЧ с Мадридом. Он создал монструозную команду. И всё таки не получилось. Но плоды его трудов давали результат после и дают до сих пор
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Начо настоящий мадридиста.
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Моуриньо привил менталитет чемпиона этому Реалу
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Очень недооцененный игрок. На поле всегда отдает всего себя и даже больше. За исключением конечно пару матчей, они бывают у всех. Безусловно легенда Мадрида
+6
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+6
Ответ Роналдо зе ориджинал
Какое же наслаждение было смотреть лицо Чеферина, думаю у Ригоберки лицо выглядело не лучше
С 02.06.2024 ригоберка, теперь, болельщик Аталанты
+6
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+6
Ответ Зеленский
Моуриньо привил менталитет чемпиона этому Реалу
Сам Карло это не раз признавал
+6
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+6
Ответ Роналдо зе ориджинал
Какое же наслаждение было смотреть лицо Чеферина, думаю у Ригоберки лицо выглядело не лучше
На фоне Переса он вообще выглядел, как школьник.
+5
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благодаря Жозе команда обрела характер, красивый контратакующий стиль игры. несмотря на все эти победы в ЛЧ, все еще обидно от двух полуфиналов с немцами. потому что Жозе заслуживал победить с Реалом в ЛЧ 🤍
+4
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+4
Ответ Cruel Snake
Обидно реально до 😪Что Моуриньо не взял ЛЧ с Мадридом. Он создал монструозную команду. И всё таки не получилось. Но плоды его трудов давали результат после и дают до сих пор
этот промах Рамоса в серии с Баварией 😔
+4
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+4
Спасибо за капитана, Жозе!
+3
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Значит и у Жозе есть частичка доли в победе
+2
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Ответ White Buddha
Комментарий удален модератором
минусы от кого думаешь летят нам😅?
они с олегом и катариной всю ночь спать не будут
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Факт.
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Если так подумать, то и Анчелотти, и Зидан свои титулы ЛЧ в Реале взяли на багаже Жозе ☝🏼
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Ответ Роналдо зе ориджинал
Какое же наслаждение было смотреть лицо Чеферина, думаю у Ригоберки лицо выглядело не лучше
Думаю он удалит спортс после этого года )
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Ответ usen
Если так подумать, то и Анчелотти, и Зидан свои титулы ЛЧ в Реале взяли на багаже Жозе ☝🏼
Ох уж этот нескончаемый багаж...)
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Ответ Дима
минусы от кого думаешь летят нам😅? они с олегом и катариной всю ночь спать не будут
а у них месяц гордостти начался как раз
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Ответ White Buddha
Комментарий удален модератором
Её увидем на Евро, когда Португалия будет проигрывать))
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Тут половина комментаторов просто дебилы, причем здесь Моуриньо. Просто мрак.
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В Ливерпуль на сезон
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Легенда. Получше переоцененных пуйолев)
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Комментарий удален модератором
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