Моуринью после победы «Реала» в ЛЧ: «Очень горжусь Начо, он фантастический игрок. Я дал ему возможность дебютировать за «Мадрид»
Жозе Моуринью рад победе Начо Фернандеса в Лиге чемпионов.
«Реал» стал обладателем трофея, одержав победу над дортмундской «Боруссией» в финале (2:0). Начо выиграл этот турнир в шестой раз.
«Я очень горжусь Начо, потому что он фантастический игрок. Я дал ему возможность впервые сыграть за «Реал Мадрид».
Для меня это потрясающее чувство, но он уже не ребенок. Тренер может положиться на него везде, где это нужно», – сказал бывший главный тренер мадридской команды.
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