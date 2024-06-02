Хабиб – о Кроосе: «Дисциплина, характер, стабильность. Его игру еще будут изучать долго»

Теги Реал Мадрид Тони Кроос MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Тони Крооса из мадридского «Реала».

«Дисциплина, характер, стабильность. Его игру еще будут изучать долго», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, матч с «Боруссией Дортмунд» стал последним в клубной карьере Тони Крооса. Хавбек закончит игровую карьеру после Евро-2024.

Кроос выиграл в «Реале» 300 матчей из 465 и взял 23 трофея

Хабиб выложил фото телевизора, по которому идет финал ЛЧ: «Спасибо, Ислам». Махачев ответил: «В следующем году полетишь. «Реал» каждый год в финале»

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14 комментариев
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Очень верно сказано
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Авторитетное мнение гражданина ОАЭ подъехало, который в октагон с российским флагом ни разу не вышел.
Лицемер.
Налоги хотя бы заплати.
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Ригорберка еще с нами кстати? Опять не слышно не видно беднягу
Какие у него прогнозы там были?)
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Ответ Эльдар Сулейманов
дупло стяни своё не твое собачье дело что ему делать, пол страны имеют по два гражданства
Так у него нет российского)
В ОАЭ нельзя иметь второго)
Аххахааа)
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Ответ Анри Карлайл
Авторитетное мнение гражданина ОАЭ подъехало, который в октагон с российским флагом ни разу не вышел. Лицемер. Налоги хотя бы заплати.
ну не вышел и молодец. он не за триколор дерётся.

чего рваться то.
может ему ещё под трек Шамана надо было выходить
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Ответ Анри Карлайл
Тут дело в том, что этим и отличаются цивилизованные люди от остальных.
молодец ты наш цевилизованный оставь свои сказки для своих друзей семьи итд
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