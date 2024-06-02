Хабиб – о Кроосе: «Дисциплина, характер, стабильность. Его игру еще будут изучать долго»
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Тони Крооса из мадридского «Реала».
«Дисциплина, характер, стабильность. Его игру еще будут изучать долго», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, матч с «Боруссией Дортмунд» стал последним в клубной карьере Тони Крооса. Хавбек закончит игровую карьеру после Евро-2024.
Кроос выиграл в «Реале» 300 матчей из 465 и взял 23 трофея
Хабиб выложил фото телевизора, по которому идет финал ЛЧ: «Спасибо, Ислам». Махачев ответил: «В следующем году полетишь. «Реал» каждый год в финале»
Лицемер.
Налоги хотя бы заплати.
Какие у него прогнозы там были?)
В ОАЭ нельзя иметь второго)
Аххахааа)
чего рваться то.
может ему ещё под трек Шамана надо было выходить