Кьеллини не включил Италию в число фаворитов Евро-2024: «Франция, Португалия и Англия лучше остальных. У Испании богатая история, а Германия играет дома»

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Джорджо Кьеллини не считает сборную Италии фаворитом Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 

– Что вы думаете о команде Спаллетти?

– Это молодая сборная. Мы переживаем переходный период, и это видно по среднему возрасту игроков. Но есть Спаллетти находится на пике своей карьеры. В нем есть что-то особенное, и он питает любовь к сборной. Я надеюсь, что они вместе смогут сделать что-то исключительное. Мне любопытно и не терпится увидеть их, я буду болеть за них.

– Фавориты – другие.

– Мы не в первом эшелоне. Я думаю, что Франция, Португалия и Англия лучше остальных. У Испании богатая история, а Германия играет дома. Это главные фавориты.

Мне хочется поставить Италию на ступеньку ниже, но меня это не беспокоит. Я знаю, что начиная с 1/8 финала никто не захочет встречаться с ней, – сказал бывший защитник «Ювентуса». 

3 комментария
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Спаллетти затащит, у фаворитов физруки))
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Лукавит, кусака)
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Франция и Англия круче всех, ждем в финале
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