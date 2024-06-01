Кьеллини не включил Италию в число фаворитов Евро-2024: «Франция, Португалия и Англия лучше остальных. У Испании богатая история, а Германия играет дома»

Джорджо Кьеллини не считает сборную Италии фаворитом Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет в с 14 июня по 14 июля.

– Что вы думаете о команде ?

– Это молодая сборная. Мы переживаем переходный период, и это видно по среднему возрасту игроков. Но есть Спаллетти находится на пике своей карьеры. В нем есть что-то особенное, и он питает любовь к сборной. Я надеюсь, что они вместе смогут сделать что-то исключительное. Мне любопытно и не терпится увидеть их, я буду болеть за них.

– Фавориты – другие.

– Мы не в первом эшелоне. Я думаю, что , и лучше остальных. У Испании богатая история, а Германия играет дома. Это главные фавориты.

Мне хочется поставить Италию на ступеньку ниже, но меня это не беспокоит. Я знаю, что начиная с 1/8 финала никто не захочет встречаться с ней, – сказал бывший защитник «Ювентуса».