Кроос и Карвахаль играют в 6-м финале ЛЧ. Они повторили рекорд Роналду и Мальдини

Теги Милан Паоло Мальдини Криштиану Роналду Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос рекорды Даниэль Карвахаль Футбол

Тони Кросс и Дани Карвахаль повторили рекорд по количеству финалов ЛЧ.

В решающем матче турнира «Реал» играет с «Боруссией». Немецкий полузащитник и испанский защитник попали в стартовый состав «Мадрида».

Для Крооса и Карвахаля это шестой финал Лиги чемпионов. Они повторили рекорд Криштиану Роналду и Паоло Мальдини, у которых также по 6 финалов Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов.

Также 6-й финал может провести хавбек «Реала» Лука Модрич, оставшийся в запасе на сегодняшнюю игру.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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22 комментария
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Так у Мальдини 8 финалов
+9
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+9
У Карвахаля реально есть шанс войти в историю скоро.
+7
-2
+5
Ответ Убуш Сарангов
А финал 2012 года?
И действительно! Тогда было 5 финалов, этот 6. Я не прав, минусуйте меня)
+5
0
+5
Там буквально в тексте на сайте УЕФА написано, что это 5-й финал Крооса. В 2013-м он пропустил плей-офф из-за травмы
+6
-2
+4
Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
чем у большинства клубов ЛЧ
+4
0
+4
Эх..как сейчас не хватает Васи в комментаторской..
+10
-7
+3
у Мальдини 8 финалов
+2
0
+2
КЧ не в счёт? У Паоло Мальдини и Пако Хенто по 8 финалов КЧ/ЛЧ.
+2
0
+2
Ответ Patriot
Эх..как сейчас не хватает Васи в комментаторской..
Ну, справедливости ради, он в последний раз лч комментил лет 15 назад, наверн
+2
0
+2
У Хенто 8 финалов было
+1
0
+1
Ответ pit4er
Там буквально в тексте на сайте УЕФА написано, что это 5-й финал Крооса. В 2013-м он пропустил плей-офф из-за травмы
А финал 2012 года?
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+1
Комментарий удален модератором
Все кроме Карвахаля 1 финал из 6 проиграли
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Легенды
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Комментаторы снова 🔥
Точно нет! Один порой несёт абсолютную ахинею (смотрю не с первых минут, не опознал по голосу, но похож на Нагучева), но это всё же лучше, чем завтра без звука смотреть под истошные вопли Чердака.
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Ответ Черданцев Топ
Так у Мальдини 8 финалов
Речь про ЛЧ, без КЕЧ
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