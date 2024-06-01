Кроос и Карвахаль играют в 6-м финале ЛЧ. Они повторили рекорд Роналду и Мальдини

Тони Кросс и Дани Карвахаль повторили рекорд по количеству финалов ЛЧ.

В решающем матче турнира « » играет с «Боруссией». Немецкий полузащитник и испанский защитник попали в стартовый состав «Мадрида».

Для Крооса и это шестой финал чемпионов. Они повторили рекорд и , у которых также по 6 финалов Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов.

Также 6-й финал может провести хавбек «Реала» Лука Модрич, оставшийся в запасе на сегодняшнюю игру.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.