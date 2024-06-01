Кроос и Карвахаль играют в 6-м финале ЛЧ. Они повторили рекорд Роналду и Мальдини
Тони Кросс и Дани Карвахаль повторили рекорд по количеству финалов ЛЧ.
В решающем матче турнира «Реал» играет с «Боруссией». Немецкий полузащитник и испанский защитник попали в стартовый состав «Мадрида».
Для Крооса и Карвахаля это шестой финал Лиги чемпионов. Они повторили рекорд Криштиану Роналду и Паоло Мальдини, у которых также по 6 финалов Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов.
Также 6-й финал может провести хавбек «Реала» Лука Модрич, оставшийся в запасе на сегодняшнюю игру.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Точно нет! Один порой несёт абсолютную ахинею (смотрю не с первых минут, не опознал по голосу, но похож на Нагучева), но это всё же лучше, чем завтра без звука смотреть под истошные вопли Чердака.