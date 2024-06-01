Руни о Кейне: «Величайший игрок сборной Англии за всю историю. Он ультра-профессионал»

Уэйн Руни назвал Харри Кейна величайшим игроком в истории сборной Англии.

«Я думаю, он невероятен. Посмотрите на все его голы и передачи, которые он добавил за последние годы. Для меня он величайший игрок [сборной] Англии за всю историю», – сказал бывший полузащитник «МЮ» и сборной Англии в подкасте The Overlap.

Эти слова впечатлили , который также принимал участие в подкасте.

«Величайший игрок всех времен? Это сильное заявление, особенно от тебя», – отметил Невилл.

«Я в это верю. С ним никогда не бывает проблем. Он никогда не пропускает игры, он ультра-профессионален. Это общая черта лучших игроков», – добавил .

является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 62 гола в 89 матчах в составе национальной команды.

Уэйн Руни занимает вторую строчку в списке лучшим бомбардиров с 53 голами в 120 играх.