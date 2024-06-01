Руни о Кейне: «Величайший игрок сборной Англии за всю историю. Он ультра-профессионал»

Теги Бавария Гари Невилл Уэйн Руни Сборная Англии по футболу Харри Кейн Футбол

Уэйн Руни назвал Харри Кейна величайшим игроком в истории сборной Англии.

«Я думаю, он невероятен. Посмотрите на все его голы и передачи, которые он добавил за последние годы. Для меня он величайший игрок [сборной] Англии за всю историю», – сказал бывший полузащитник «МЮ» и сборной Англии в подкасте The Overlap.

Эти слова впечатлили Гари Невилла, который также принимал участие в подкасте.

«Величайший игрок Англии всех времен? Это сильное заявление, особенно от тебя», – отметил Невилл. 

«Я в это верю. С ним никогда не бывает проблем. Он никогда не пропускает игры, он ультра-профессионален. Это общая черта лучших игроков», – добавил Уэйн Руни

Харри Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 62 гола в 89 матчах в составе национальной команды. 

Уэйн Руни занимает вторую строчку в списке лучшим бомбардиров с 53 голами в 120 играх. 

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9 комментариев
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Это ты ещё Уэйна Руни не видел)
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Бобби Чарльтон с ЗМ и кубком Мира: ну да, ну ба
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Ну Бобби Чарльтон то покруче будет
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при всём уважении к Кейну и мнению самого Руни, но это будто бы плевок в историю всей сборной Англии
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Из не выигрывавших трофеи точно самый великий
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Сам Руни был не хуже, имхо.
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Только есть один нюанс..
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Кейн олицетворяет сборную Англию)))
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Игра Руни мне нравилась больше.
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