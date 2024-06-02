Куртуа ни разу не пропустил в 2 финалах ЛЧ за «Реал». У него 12 сэйвов в матчах с «Боруссией» и «Ливерпулем»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа не пропустил ни одного гола в 2 подряд финалах Лиги чемпионов.

«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов (2:0)

Тибо Куртуа провел на поле весь матч и не пропустил ни одного гола, совершив 3 сэйва.

В финале главного еврокубка в 2022 году против «Ливерпуля» (1:0) голкипер «Мадрида» также отстоял на ноль, сделав 9 сэйвов.

За 2 финальных еврокубковых матча по воротам Куртуа нанесли 12 ударов в створ, вратарь отбил их все.

Куртуа выиграл оба финала ЛЧ с «Реалом». Он также играл в финале турнира с «Атлетико» в 2014 году и уступил как раз «сливочным» (1:4).

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лучший вратарь в мире. Он вернулся, чтобы править.
+38
-4
+34
Где там те кто писали про карму Реалу за то, что Лунину не дали сыграть финал ? По итогу все сработало как надо
+32
-4
+28
Куртуа за весь сезон пропустил меньше чем Де Хеа за один матч на Энфилде
+15
-2
+13
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Где там те кто писали про карму Реалу за то, что Лунину не дали сыграть финал ? По итогу все сработало как надо
Те, кто это писали, скорее всего на пару дней ушли со спортса)
+13
-1
+12
Ответ Dexter Morgan
Лучший вратарь в мире. Он вернулся, чтобы править.
Не Песьяков, конечно, но тоже неплохой
+11
-1
+10
Вернувшись после двух серьёзных травм,сыграть 5 игр, в числе которых финал ЛЧ и не пропустить ни разу, гений!
+7
0
+7
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Где там те кто писали про карму Реалу за то, что Лунину не дали сыграть финал ? По итогу все сработало как надо
Я думаю, что риго - это Шалимов. Просто у него больше всех 🔥 в студии Матча от победы Реала:)
+6
0
+6
Вот честно, когда Куртуа как то спокойно даже в опасные моменты. Лунин молодчина, но Куртуа есть Куртуа.
+5
0
+5
У Куртуа 12 рук . Ю. Клопп(с)
+5
0
+5
Он опять затащил финал!!! Снова!!! Более, того...

Он вообще не одного мяча в этом сезоне не пропустил 💪
+7
-3
+4
Карвахаль, конечно, Батя, но так-то Куртуа вполне себе игрок матча
+4
0
+4
Наконец-то конец нытью по поводу Лунина.Плевать на сантименты - играть должен лучший,а это Куртуа!
+4
-1
+3
Он вообще в сезоне не пропустил)
+2
0
+2
Велик Тибо!
+2
0
+2
Лунин отличный сезон провел. Очень хочу чтобы он остался.
Но Куртуа монументален.
+2
0
+2
Один из лучших игроков финала. Гений.
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Не Песьяков, конечно, но тоже неплохой
Действительно.
+2
0
+2
Один из лучших игроков финала. Гений.
+2
0
+2
Бельгийская стена
+1
0
+1
Ушёл с Челси и стал топом
+2
-1
+1
Несомненно это лучший вратарь мира на данный момент. Браво Тибо👏👏👏.
+1
0
+1
В очередной раз доказал, что по праву считается одним из лучших голкиперов мира. Очередной топ-матч в исполнении. Спасибо Тибо за победу, сегодня был одним из главных героев.
+1
0
+1
Один из лучших игроков финала. Гений.
+1
0
+1
Куртуа не пропустил во всех своих 5 матчах этого сезона
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий