Куртуа ни разу не пропустил в 2 финалах ЛЧ за «Реал». У него 12 сэйвов в матчах с «Боруссией» и «Ливерпулем»

Тибо Куртуа не пропустил ни одного гола в 2 подряд финалах Лиги чемпионов.

« » обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале чемпионов (2:0)

провел на поле весь матч и не пропустил ни одного гола, совершив 3 сэйва.

В финале главного еврокубка в 2022 году против « » (1:0) голкипер «Мадрида» также отстоял на ноль, сделав 9 сэйвов.

За 2 финальных еврокубковых матча по воротам Куртуа нанесли 12 ударов в створ, вратарь отбил их все.

Куртуа выиграл оба финала ЛЧ с «Реалом». Он также играл в финале турнира с «Атлетико» в 2014 году и уступил как раз «сливочным» (1:4).