Куртуа ни разу не пропустил в 2 финалах ЛЧ за «Реал». У него 12 сэйвов в матчах с «Боруссией» и «Ливерпулем»
Тибо Куртуа не пропустил ни одного гола в 2 подряд финалах Лиги чемпионов.
«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов (2:0)
Тибо Куртуа провел на поле весь матч и не пропустил ни одного гола, совершив 3 сэйва.
В финале главного еврокубка в 2022 году против «Ливерпуля» (1:0) голкипер «Мадрида» также отстоял на ноль, сделав 9 сэйвов.
За 2 финальных еврокубковых матча по воротам Куртуа нанесли 12 ударов в створ, вратарь отбил их все.
Куртуа выиграл оба финала ЛЧ с «Реалом». Он также играл в финале турнира с «Атлетико» в 2014 году и уступил как раз «сливочным» (1:4).
Он вообще не одного мяча в этом сезоне не пропустил 💪
Но Куртуа монументален.