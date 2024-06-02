Анчелотти о победе «Реала» в ЛЧ: «К этому не привыкнуть. Было сложнее, чем ожидалось. Мечта продолжается»

Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридцы обыграли «Боруссию» в финале – 2:0.

«К этому никогда не привыкнуть. Было сложно, очень сложно, сложнее, чем ожидалось. Во втором тайме мы играли лучше, действовали более сбалансированно, меньше теряли мяч. Мечта продолжается.

Я немного отчитал . В первом тайме мы были немного ленивыми, теряли мяч, а соперник играл так, как хотел.

Немного грустно [из-за ухода ], но он хотел уйти вот так. Он принял решение завершить карьеру, и мы должны отнестись к этому с уважением», – сказал главный тренер « » в эфире Movistar.