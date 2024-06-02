Анчелотти о победе «Реала» в ЛЧ: «К этому не привыкнуть. Было сложнее, чем ожидалось. Мечта продолжается»
Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.
Мадридцы обыграли «Боруссию» в финале – 2:0.
«К этому никогда не привыкнуть. Было сложно, очень сложно, сложнее, чем ожидалось. Во втором тайме мы играли лучше, действовали более сбалансированно, меньше теряли мяч. Мечта продолжается.
Я немного отчитал Винисиуса. В первом тайме мы были немного ленивыми, теряли мяч, а соперник играл так, как хотел.
Немного грустно [из-за ухода Крооса], но он хотел уйти вот так. Он принял решение завершить карьеру, и мы должны отнестись к этому с уважением», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.
Вот поэтому Реал поднимает 15 кубок ЛЧ, пока остальные жалуются на судей/везение/УЕФА/ВАР/высоту травы/направление ветра/положение луны к Венере
Помнится года так 4 назад, наши каталонские младшие братья рассказывали, что у Фати будет более успешная футбольная карьера, чем у него :)