Анчелотти о победе «Реала» в ЛЧ: «К этому не привыкнуть. Было сложнее, чем ожидалось. Мечта продолжается»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридцы обыграли «Боруссию» в финале – 2:0.

«К этому никогда не привыкнуть. Было сложно, очень сложно, сложнее, чем ожидалось. Во втором тайме мы играли лучше, действовали более сбалансированно, меньше теряли мяч. Мечта продолжается.

Я немного отчитал Винисиуса. В первом тайме мы были немного ленивыми, теряли мяч, а соперник играл так, как хотел.

Немного грустно [из-за ухода Крооса], но он хотел уйти вот так. Он принял решение завершить карьеру, и мы должны отнестись к этому с уважением», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

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48 комментариев
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Карвахаль после ухода Рамоса теперь новый батя в защите, в таком напряжённом матче такой важнейший гол забил, настоящий лидер!
+60
-2
+58
Мне иногда кажется, что только Реал понимает смысл футбола-забить больше голов, чем соперник. Ни больше контролировать мяч, ни больше пнуть в сторону ворот, ни лучше играть 1 тайм, ни набить статистику xG. Простая истина, которую не понимает даже большинство болельщиков.
Вот поэтому Реал поднимает 15 кубок ЛЧ, пока остальные жалуются на судей/везение/УЕФА/ВАР/высоту травы/направление ветра/положение луны к Венере
+38
-1
+37
Лучший тренер 🤨
+35
-3
+32
Отец футбола
+23
-1
+22
Ответ xQcoW
Лучший тренер 🤨
Лучший тренер 21 века 🤨
+19
-1
+18
Ответ Папа Футбола
Карвахаль после ухода Рамоса теперь новый батя в защите, в таком напряжённом матче такой важнейший гол забил, настоящий лидер!
Самый низкий игрок на поле забил головой:)
+17
0
+17
Респект комментаторам, что о Василие пару слов сказали.
+17
0
+17
Винисиус 2 гола в 2 финалах ЛЧ

Помнится года так 4 назад, наши каталонские младшие братья рассказывали, что у Фати будет более успешная футбольная карьера, чем у него :)
+15
0
+15
Кажись такими темпами Чеферин сам организует Суперлигу, чтоб больше не видеть как Реал поднимает кубок Лч
+8
0
+8
Ну для Анчелотти и в правду очень сложный сезон. Так как многие ключевые игроки вылетали на долгий срок в течение сезона (Куртуа, Алаба, Милитао, Винисиус). То что Реал смог с такими потерями так адаптироваться - целиком заслуга папы Карло.
+6
0
+6
Ответ Серёга87
Ставильщики Пепа в Эвертон могут посмотреть, что там смог Анчелотти, вопрос закрыт?
Анчелотти смог держать это дно рядом с зоной еврокубков. Без него 3 года борьба за выживание. Хоть бы не позорились)
+7
-2
+5
Надеюсь, это не последняя победа Великого Карло)
+5
0
+5
Реал не повторил ошибку своих соперников. После первого гола могли сесть в оборону, но вместо этого пошли забивать второй.
+5
0
+5
Ответ superbro
Отец футбола
Дед
+5
-1
+4
Это был тяжёлый путь. Кусачий Лейпциг, Бавария, Сити
+4
0
+4
Ответ Папа Футбола
Карвахаль после ухода Рамоса теперь новый батя в защите, в таком напряжённом матче такой важнейший гол забил, настоящий лидер!
Отдельно рад за Карву и Начо. Просто с самого нуля до абсолютных легенд. Жаль, что Начо уходит.
+3
0
+3
Ответ Серёга87
Т.е. ты правда считаешь, что Реалу не повезло? Серьезно!?) Сити Реал просто смял)
В чем везение? Реал за 210 минут с Сити уступал в счете 18 минут. Не проиграл в обоих матчах. Забил столько же голов. Какое везение? Окститесь.
+3
0
+3
Маестро, после плохого первого тайма без замен изменил игру
+2
0
+2
Великий тренер и легенда футбола. Хотя он таковым являлся бы и без этого титула, тут уже скорее идет очередное закрепление статуса.
+2
0
+2
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Респект комментаторам, что о Василие пару слов сказали.
Великолепно отработали, наверно два лучших комментатора на данный момент на матче. А лучшего эпилога и придумать было нельзя.
+2
0
+2
Ответ Серёга87
Ну, во-первых я просто ретранслировал глорские постулаты глоров Мадрида, во-вторых, ты правда думаешь, что у Пепа получилось бы хуже...А-ха-ха В этом году снова Реалу повезло пройти Сити, будь Де Брюйне точнее в паре моментов, дело бы закончилось ещё до овертайма) Мадрид победил, но в чем там была тренерская мысль!?
После слов о вечном везении Реала не вижу смысла говорить. Бесполезно.
+2
0
+2
Вы представьте, что бы было с нервной системой любого другого тренера на месте Анчелотти - а он демонстрирует олимпийское спокойствие, будто не пятую ЛЧ в карьере разыгрывает с провальным таймом от Мадрида, а проводит матч в условном кубке Испании. У Карло сердце и нервы из стали!
+1
0
+1
Гений 👍🏻
+1
0
+1
Мне кажется, если бы забил дортмунд, возможно даже 2, то игра с камбеком (а это точно) была бы интереснее
+1
0
+1
Ответ alexmixer9
Очень хочется что бы папа Карло ещё зацепил одну лч, а то не дай бог шарлатан каталонский с 25 попытки и со 120 нарушениями ещё возьмёт пару трофеев и приблизится
зацепит с черепахой
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Ответ Дима
Лучший тренер 21 века 🤨
Уже лучший тренер всех времен, по титулам.
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Мне иногда кажется, что только Реал понимает смысл футбола-забить больше голов, чем соперник. Ни больше контролировать мяч, ни больше пнуть в сторону ворот, ни лучше играть 1 тайм, ни набить статистику xG. Простая истина, которую не понимает даже большинство болельщиков. Вот поэтому Реал поднимает 15 кубок ЛЧ, пока остальные жалуются на судей/везение/УЕФА/ВАР/высоту травы/направление ветра/положение луны к Венере
Полив поля ещё
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Ответ Серёга87
Ну, во-первых я просто ретранслировал глорские постулаты глоров Мадрида, во-вторых, ты правда думаешь, что у Пепа получилось бы хуже...А-ха-ха В этом году снова Реалу повезло пройти Сити, будь Де Брюйне точнее в паре моментов, дело бы закончилось ещё до овертайма) Мадрид победил, но в чем там была тренерская мысль!?
Был точнее или не был точнее. Атом то и дело что обосрался.
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Ответ Серёга87
Человек, да пересмотри матч, причем тут кто сколько минут выигрывал! Бавария у Реала тоже долго вела и??? Сити атаковал, Де Брюйне пару раз промахнулся из таких позиций, которых Реал за 2 матча не создал...
Сити атаковал, но реальных угроз там было по пальцам пересчитать.
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Ответ Серёга87
Человек, да пересмотри матч, причем тут кто сколько минут выигрывал! Бавария у Реала тоже долго вела и??? Сити атаковал, Де Брюйне пару раз промахнулся из таких позиций, которых Реал за 2 матча не создал...
А если бы Сити в прошлом году жестко не отскочили от Интера и если бы лукаку умел попадать с 10см в ворота, то у Сити до сих пор не было бы чашки. А если бы в матче с Ливерпулем судья назначил пенку в ворота Сити, то чемпионом бы стала другая команда. А если бы у бабушки был….. слишком много если. Сити проиграл, Реал взял 15 чашку. Помнят только победителей.
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