Флорентино Перес: «Выиграть ЛЧ непросто, историю «Реала» в ней все знают. Мы хорошо провели турнир и достойны этого Кубка, 15-го для нас»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Тони Кроос Тибо Куртуа Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор Футбол

Флорентино Перес высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб стал победителем турнира, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0). 

«Мы очень счастливы, выиграть Лигу чемпионов непросто, у «Мадрида» в этом турнире своя история, которую все знают. Соперники более мотивированы, они растут. Мы хорошо провели турнир и достойны этого Кубка, 15-го для нас».

Про Крооса

«Это то, чего он хотел – завершить карьеру на пике. Это игрок, который, без сомнения, станет одной из величайших легенд мадридского «Реала».

Про Куртуа

«В начале сезона нам очень не везло, у игроков были две травмы «крестов». В этом сезоне Куртуа приложил серьезные усилия, чтобы сыграть в конце». 

Про Винисиуса и Карвахаля

«Каждый играл, чтобы помочь команде, иногда забивает Винисиус, а иногда – Хоселу. И все в равной степени счастливы, главное – это команда. Команда – это большая семья, атмосфера в ней – одна из составляющих нашего успеха. Никто из игроков не главнее остальных, и никто не хочет казаться главным действующим лицом», – сказал президент «Реала» в эфире La 1. 

24 комментария
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Безальтернативно лучший президент в истории всего спорта!
Гений!
Долгих лет, дон Фло, спасибо! 🫶😎✊🏼
+44
-4
+40
Лучший президент 21го века
+12
0
+12
Ответ VuNePonimaete
Комментарий удален модератором
Минимум 2 ЛЧ и ЗМ)
+11
-2
+9
Ответ Том Мунтян
Безальтернативно лучший президент в истории всего спорта! Гений! Долгих лет, дон Фло, спасибо! 🫶😎✊🏼
Перес в этом сезоне после побед в Ла Лиге и ЛЧ обошел по трофеям Сантьяго Бернабеу, теперь у Переса 35 трофеев у Бернабеу 33 титула, по факту действительно лучший.
+11
-2
+9
Лучший президент в истории.Превзошёл Бернабеу,Берлускони и президента Порту
+10
-2
+8
Ответ VuNePonimaete
Комментарий удален модератором
А ведь мог как Винисиус выиграть 2 ЛЧ являясь действующим лицом и забивая в обоих финалах. Жаль.
+6
0
+6
Если бы Мбаппе перешёл в Реал, когда это было нужнее, в 2021 году - то стал бы уже двукратным победителем ЛЧ. Хорошо, что хоть сейчас одумался, пока не стало слишком поздно.
+6
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Мбаппе будет разносить нэгрейру
+4
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Фло респект.
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Спасибо дядя Фло, теперь ищи замену Кроосу, Джуд эту позицию явно не осилит.
+1
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Всех поздравляю с этим легендарным достижением, Боже как я рад что Кросс уходит на такой эпичной ноте! Просто нереально! Как я рад что с 7 лет болею за этот клуб) всех с победой!hala Madrid🤍
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Я уже отошел от прощания с Кроосом, но прошу, пожалуйста, дон Перес, подготовьте себе приемника🙏
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Какой бы не был у него бекграунд, типа мошеннические махинации и всё такое. Но при его правлении Реал становится сильнее с каждым сезоном. Мне кажется, он душу дьяволу продал. Однозначно, одно из величайший имён в истории Мадрида.
+1
0
+1
Флорентин,президентствуй ещё 20 лет!
+2
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+1
Ответ Рамиз Бахтияров
Ну и Сильвио Берлускони
Берла-легенда
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ Том Мунтян
Безальтернативно лучший президент в истории всего спорта! Гений! Долгих лет, дон Фло, спасибо! 🫶😎✊🏼
Ну и Сильвио Берлускони
+3
-3
0
Ответ VuNePonimaete
Комментарий удален модератором
Просто Реал жестко наказал его) идеально вышло!
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Ответ Menedreal
А ведь мог как Винисиус выиграть 2 ЛЧ являясь действующим лицом и забивая в обоих финалах. Жаль.
Да не жаль. Хороший пример для молодых
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Главный-Президент, добавил Перес
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Мега президент мега клуба
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Дон Фло ещё раз дает понять Черепашке, чтобы тот своё эго засунул в свою тортилью опу.
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