Флорентино Перес: «Выиграть ЛЧ непросто, историю «Реала» в ней все знают. Мы хорошо провели турнир и достойны этого Кубка, 15-го для нас»
Флорентино Перес высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.
Мадридский клуб стал победителем турнира, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0).
«Мы очень счастливы, выиграть Лигу чемпионов непросто, у «Мадрида» в этом турнире своя история, которую все знают. Соперники более мотивированы, они растут. Мы хорошо провели турнир и достойны этого Кубка, 15-го для нас».
Про Крооса
«Это то, чего он хотел – завершить карьеру на пике. Это игрок, который, без сомнения, станет одной из величайших легенд мадридского «Реала».
Про Куртуа
«В начале сезона нам очень не везло, у игроков были две травмы «крестов». В этом сезоне Куртуа приложил серьезные усилия, чтобы сыграть в конце».
Про Винисиуса и Карвахаля
«Каждый играл, чтобы помочь команде, иногда забивает Винисиус, а иногда – Хоселу. И все в равной степени счастливы, главное – это команда. Команда – это большая семья, атмосфера в ней – одна из составляющих нашего успеха. Никто из игроков не главнее остальных, и никто не хочет казаться главным действующим лицом», – сказал президент «Реала» в эфире La 1.
Гений!
Долгих лет, дон Фло, спасибо! 🫶😎✊🏼