Куртуа о победе в финале ЛЧ: «Счастлив, что завершил сезон вот так. Пять матчей на ноль из пяти... Мне не на что жаловаться!»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе в Лиге чемпионов.

В финале турнира мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» – 2:0.

– Я представляю, насколько это особенное завершение сезона...

– Это был очень долгий и трудный год, но я получили хорошую поддержку в раздевалке: от товарищей по команде, тренерского штаба... от всех. Я счастлив и рад, что завершил сезон вот так. Пять матчей на ноль из пяти... Мне не на что жаловаться!

– Как вы восприняли обсуждение вратарского вопроса?

– Я был спокоен. Тренер знает, что я могу предложить команде. Андрей [Лунин] провел отличный год, и мы должны поблагодарить его, но в итоге тренер понял, что со мной все в порядке, что в матчах, которые я проводил, я чувствовал себя хорошо и, прежде всего, что я показывал очень высокий уровень на тренировках.

– Что бы случилось, если бы у не было гриппа?

– Ну, я не знаю, вам лучше спросить у тренера, но он очень доверяет мне, и я рад отблагодарить его за это доверие.

В первом тайме мы не сделали того, о чем просил тренер. У них было много свободного пространства, а мы плохо прессинговали... поэтому в перерыве сказал нам перейти на схему 4-3-3, и с тех пор мы стали лучше контролировать игру. Мы спаслись в первом тайме, потому что вполне могли проигрывать со счетом 0:2, но мы не остановились и смогли победить.

А теперь я хочу отпраздновать... С семьей, которая так сильно поддерживала меня все эти месяцы, и с болельщиками. Увидимся завтра, – сказал .