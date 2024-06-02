Куртуа о победе в финале ЛЧ: «Счастлив, что завершил сезон вот так. Пять матчей на ноль из пяти... Мне не на что жаловаться!»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе в Лиге чемпионов.

В финале турнира мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» – 2:0. 

– Я представляю, насколько это особенное завершение сезона...

– Это был очень долгий и трудный год, но я получили хорошую поддержку в раздевалке: от товарищей по команде, тренерского штаба... от всех. Я счастлив и рад, что завершил сезон вот так. Пять матчей на ноль из пяти... Мне не на что жаловаться!

– Как вы восприняли обсуждение вратарского вопроса?

– Я был спокоен. Тренер знает, что я могу предложить команде. Андрей [Лунин] провел отличный год, и мы должны поблагодарить его, но в итоге тренер понял, что со мной все в порядке, что в матчах, которые я проводил, я чувствовал себя хорошо и, прежде всего, что я показывал очень высокий уровень на тренировках.

– Что бы случилось, если бы у Лунина не было гриппа?

– Ну, я не знаю, вам лучше спросить у тренера, но он очень доверяет мне, и я рад отблагодарить его за это доверие.

В первом тайме мы не сделали того, о чем просил тренер. У них было много свободного пространства, а мы плохо прессинговали... поэтому в перерыве Анчелотти сказал нам перейти на схему 4-3-3, и с тех пор мы стали лучше контролировать игру. Мы спаслись в первом тайме, потому что вполне могли проигрывать со счетом 0:2, но мы не остановились и смогли победить.

А теперь я хочу отпраздновать... С семьей, которая так сильно поддерживала меня все эти месяцы, и с болельщиками. Увидимся завтра, – сказал Куртуа

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16 комментариев
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Клопп: Да бл*** у него 12 рук
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Осьминог красава
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И добавить нечего. Всё по фактам расписал Тибо. И тащил по-королевски, подтверждая статус лучшего кипера в мире даже без толковой практики в финале ЛЧ, что было намного сложнее, чем два года назад.
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Вот так всегда. Уkры пашут, а сливки собирают другие🤷‍♂️😂
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Есть на что, на травму например
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Тибо сама не погрешимость
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Финал прям копия того, что был против Валенсии. Тогда к перерыву тоже Реал мог лететь 0-2, но победил на классе.
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Интересно, а кто сейчас на самом деле лучший вратарь если учитывать конкретный сезон?
Куртуа мимо, он не играл, Облак сдал, Нойер, добрый вечер.. Доннарума - слишком много ошибок за сезон...
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Ответ Анри Карлайл
Слушай, ну при всем уважении. Ну где он хоть раз тащил? Рабочие эпизоды были. Ну серьёзно.
А прикинь, если бы бельгиец не справился с психоэмоциональной нагрузкой и поплыл?
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Ответ Анри Карлайл
Слушай, ну при всем уважении. Ну где он хоть раз тащил? Рабочие эпизоды были. Ну серьёзно.
выход один в один Адейеми, когда тому пришлось делать такую дугу вокруг Куртуа, что удар по воротам уже не имел смысла. Потом удар из-за штрафной потянул снизу, затем удар головой (ну тут по позиции вратаря бил, но всё же). так что не надо тут гнать
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Ответ MSM
был бы Лунин, Реал летел бы в первом тайме 0:3
Ты неблагодарная свинья, если бы не Лунин, Реала бы не было в финале
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