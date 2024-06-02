Хабиб выложил фото телевизора, по которому идет финал ЛЧ: «Спасибо, Ислам». Махачев ответил: «В следующем году полетишь. «Реал» каждый год в финале»
Хабиб Нурмагомедов пожаловался Исламу Махачеву на пропущенный финал ЛЧ.
«Спасибо, Ислам», – написал в соцсетях Хабиб на фото с телетрансляцией матча.
«В следующем году полетишь. «Реал» каждый год в финале», – ответил Махачев.
Напомним, «Реал» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Боруссию Дортмунд» со счетом 2:0.
Хабиб поддержал Рюдигера перед финалом ЛЧ: «Удачи, брат»
Ислам Махачев: «Из-за меня Хабиб пропустит ЛЧ. Но финал бывает каждый год, а мой поединок с Порье – раз в жизни»