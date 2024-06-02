Хабиб выложил фото телевизора, по которому идет финал ЛЧ: «Спасибо, Ислам». Махачев ответил: «В следующем году полетишь. «Реал» каждый год в финале»

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов пожаловался Исламу Махачеву на пропущенный финал ЛЧ.

«Спасибо, Ислам», – написал в соцсетях Хабиб на фото с телетрансляцией матча.

«В следующем году полетишь. «Реал» каждый год в финале», – ответил Махачев.

Напомним, «Реал» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Боруссию Дортмунд» со счетом 2:0.

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Ислам Махачев: «Из-за меня Хабиб пропустит ЛЧ. Но финал бывает каждый год, а мой поединок с Порье – раз в жизни»

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28 комментариев
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Респект. Лучшие болеют за Реал.
+65
-32
+33
Ответ Dexter Morgan
Респект. Лучшие болеют за Реал.
Невероятное достижение. Болеть за самый хайповый клуб в футболе, за который болеет каждый второй чухан в каждом городе мира, от Акапулько до Перми.
+65
-42
+23
Пике выложит фото своего телевизора?
+17
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+12
Жерар Пике: "Придётся покупать новый телевизор".
+12
-2
+10
Исламу удачи. Он победит.
+12
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Ответ che kaif
И который тащат судейки))глорить за это вообще кощщунство
Даже не то чтобы сказал что судейки, вернее будет административный корпус. Кабинеты рулят!
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Ответ VuNePonimaete
Пике выложит фото своего телевизора?
У него достаточно проблем с мошенничеством на данный момент
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Давай Ислам сегодня будем болеть за тебя❤️ Порье хороший человек хоть и надерзил)
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Телик, чтоли наконец-то подарили?
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что происходит?
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Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Респект. Лучшие болеют за Реал.
Комментарий удален модератором
Ответ evgeniiios
Невероятное достижение. Болеть за самый хайповый клуб в футболе, за который болеет каждый второй чухан в каждом городе мира, от Акапулько до Перми.
Согласен
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Ответ евГений
Комментарий удален модератором
Ты что-ли адекватный
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Ответ Den-is
Хабиб спортсу платит что ли, чтоб его не забывали?)
Комментарий удален модератором
Ответ Bleck Ridermen
Комментарий удален модератором
Что за ко ко ко? Ты фанат Тоттенхэма?)
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Ответ Den-is
Хабиб спортсу платит что ли, чтоб его не забывали?)
А ты не знал?
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Ответ S.CLOWN
Комментарий удален модератором
Плаааааки ? 😭😭😭
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