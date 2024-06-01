Магат сравнил «Баварию» с «МЮ»: «Ситуация с Фергюсоном почти такая же, как с Хенессом. После ухода Алекса «Юнайтед» так и не встал на ноги и уже относится ко второму эшелону в Англии»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Феликс Магат премьер-лига Англия бундеслига Германия Ули Хенесс Футбол

Феликс Магат видит общее в истории «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

«Если вы хотите отнести «Баварию» к какой-либо категории, то сравнивать ее можно только с «Манчестер Юнайтед». Ситуация с Алексом Фергюсоном была практически такой же, как в «Баварии» с Ули Хенессом.

После ухода Фергюсона они так и не встали на ноги. Они все еще тратят много денег, но не могут забраться на вершину. Они уже относятся ко второму эшелону в Англии», – сказал бывший главный тренер мюнхенцев.

Магат также отметил, что «Бавария» лучше пережила уход Хенесса, чем «МЮ» – Фергюсона, «за исключением прошлого сезона».

«В Мюнхене лучше поняли, как заполнить вакуум власти. Но им еще некоторое время придется разбираться с последствиями. Прежнего доминирования не будет еще год или два», – добавил экс-тренер.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Настанут ещё времена у МЮ!
+1
0
+1
Феликс обижен что его даже не рассматривали
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий