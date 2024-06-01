Магат сравнил «Баварию» с «МЮ»: «Ситуация с Фергюсоном почти такая же, как с Хенессом. После ухода Алекса «Юнайтед» так и не встал на ноги и уже относится ко второму эшелону в Англии»

Феликс Магат видит общее в истории «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

«Если вы хотите отнести «Баварию» к какой-либо категории, то сравнивать ее можно только с « ». Ситуация с была практически такой же, как в «Баварии» с .

После ухода Фергюсона они так и не встали на ноги. Они все еще тратят много денег, но не могут забраться на вершину. Они уже относятся ко второму эшелону в Англии», – сказал бывший главный тренер мюнхенцев.

также отметил, что « » лучше пережила уход Хенесса, чем «МЮ» – Фергюсона, «за исключением прошлого сезона».

«В Мюнхене лучше поняли, как заполнить вакуум власти. Но им еще некоторое время придется разбираться с последствиями. Прежнего доминирования не будет еще год или два», – добавил экс-тренер.