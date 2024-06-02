Беллингем о финале ЛЧ: «Боруссия» играла лучше в 1-м тайме и могла вести с разницей в 2 или 3 мяча»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался о победе в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб выиграл трофей, победив дортмундскую «Боруссию» в финале – 2:0. 

«Должен сказать честно: в первом тайме они играли лучше. Они могли вести в счете с разницей в два или три мяча. Но этот характер... Мы умеем возвращаться в игру, чтобы доставлять соперникам неприятности. 

Огромное уважение обоим клубам. Клуб, в котором я сейчас играю, очень важен для меня, как и мой бывший клуб. Без них это было бы невозможно. Я всегда буду благодарен и всегда буду уважать то, что этот клуб сделал для меня», – сказал полузащитник «Реала». 

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33 комментария
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Ответ Зеленский
Беллингем:Пришёл.Увидел.Победил
Ройс: Пришел. Увидел. Ушёл
+69
-4
+65
Беллингем:Пришёл.Увидел.Победил
+48
-3
+45
Дортмунд сыграл лучше чем все ожидали
+28
-3
+25
Ответ Azamat Abdukadyroff
Дортмунд сыграл лучше чем все ожидали
Так и есть. В первом тайме они были очень хороши. Во втором тайме Мадрид решил проблему с дырой в центре поля, вследствие чего уверенно выиграл матч.
+16
-1
+15
Нужно отдать должное Кобелю. Провел невероятный матч. Сейвы со штрафных Крооса, удар Камавинги, удар головой Начо, что то невероятное. Хороший первый тайм от Боруссии. Но это Реал Мадрид, непобедимая и величайшая команда. С победой!🤍
+16
-1
+15
Первый тайм прям да удивил. а потом как по сценарию - боруссия устает и реал начинает игру.
Жаль сказки не случилось. ну да ладно. всем прекрасного летнего отпуска.
+10
0
+10
Джуд уважает Дортмунд. Уважает фанов и бывших партнеров. И даже нашел способ поддержать их финансово.
+5
0
+5
Дортмунд сыграл круто и без грязи.
Справедливости ради, часть опасных моментов были с оффсайдов, но в целом очень крепкая игра с их стороны.
На кой хрен была замена Адейеми на Ройса и далее – непонятно.

Реал с победой, Джуд по сезону супер-молодец
+4
0
+4
Ответ Proper Chels
Тень Палмера и Фодена.
Говорили они
+3
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+3
На самом деле два момента были из оффсайдов, но даже так, лишь подтверждает класс игроков Дортмунда.
+2
0
+2
Боруссия была хороша, пока физически могла поддерживать ураганный темп. Если бы она могла в таком темпе играть все 90 минут, то, возможно, даже удалось бы победить. А так как БД физически хватило всего лишь на 60-65 такой игры, классом Реал явно выше, а Терзич своими заменами Дортмунд окончательно добил, то все закончилось вполне предсказуемо )
+2
0
+2
это правда. но сами виноваты что использовали свой шанс когда он был
+2
-1
+1
В первом тайме Боруссия была лучше. Потом Реал взял игру в свои руки
+1
0
+1
Супер молодцы настоящие чемпионы Реал победитель на все времена!!!
+1
0
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Молодец Джуд - уважительно сказал о своей бывшей команде.
+1
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Умница, достойно👏
Приятный парень
+1
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Красава Джуд)
Я почему-то так и думал, что отдаст, не будет сам забивать, хотя с той точки Кобеля протыкать можно было с закрытыми глазами.
+2
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Могла да не смогла))
+1
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0
Ответ And Justice for All
Боруссия была хороша, пока физически могла поддерживать ураганный темп. Если бы она могла в таком темпе играть все 90 минут, то, возможно, даже удалось бы победить. А так как БД физически хватило всего лишь на 60-65 такой игры, классом Реал явно выше, а Терзич своими заменами Дортмунд окончательно добил, то все закончилось вполне предсказуемо )
Ну правильно, до 65 минуты Дортмунд играл лучше, не просто лучше, а ощутимо лучше. Первый тайм Реал закончил только с преимуществом по владению, и всё. 1,27 - 0,07 xG после первого тайма. Ну и кто виноват, что Дортмунд не забил ни одного в этот период, просто недостаток класса игроков. А как подустали - всё, пошли замены, а скамейки просто несоизмеримы, и если в старте их и так ну никак нельзя назвать сопоставимыми (раза в два-три, я думаю), то после замен и на фоне усталости остальных при счёте 0-0 ( то есть даже без запаса), это без шансов. Я это знал уже после первого тайма, без вариантов.
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Ответ Andrey_Rlv
Первый тайм прям да удивил. а потом как по сценарию - боруссия устает и реал начинает игру. Жаль сказки не случилось. ну да ладно. всем прекрасного летнего отпуска.
Спасибо. Взаимно!
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Ответ SPAIN 2010
Ройс: Пришел. Увидел. Ушёл
Зачем издеваться над Ройсом?(( Празднуйте свою победу, но бить побежденного, тем более проводившкго свой последний матч, мягко говоря не этично. Хотя кому это я...
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Ответ Moscwow
Жаль, что у барсы, что глоры, что футболисты и тренеры неадекватны
мне начхать на барсу, лол

типы реально думают что против них болеют только фанаты барсы, ахахах

против вас болеют настоящие поклонники футбола.
+2
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Реал - делает из безтрофейников (Модрич, Беллингем, Хоселу) - великих Чемпионов

Барселона - сделала из победителя ЛЧ Левандовского - игрока уровня Лиги Европы
+7
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До идеального матча Реала, не хватило перехватов и отборов в центре поля. Это в огород Камавингме, который видимо не доучился у Каземиро до его отъезда )
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-1
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В первом тайме правильнее будет сказать, что Реал играл вальяжно, позволяя сопернику непозволительное. Но во втором тайме Реал показал каков он есть на самом деле
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Джуд был хорош, много черновой работы выполнил
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После первого гола БД полностью сдались
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Неожиданно, но да. Реал во втором тайме включился и взял своё.
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