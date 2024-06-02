Беллингем о финале ЛЧ: «Боруссия» играла лучше в 1-м тайме и могла вести с разницей в 2 или 3 мяча»

Джуд Беллингем высказался о победе в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб выиграл трофей, победив дортмундскую «Боруссию» в финале – 2:0.

«Должен сказать честно: в первом тайме они играли лучше. Они могли вести в счете с разницей в два или три мяча. Но этот характер... Мы умеем возвращаться в игру, чтобы доставлять соперникам неприятности.

Огромное уважение обоим клубам. Клуб, в котором я сейчас играю, очень важен для меня, как и мой бывший клуб. Без них это было бы невозможно. Я всегда буду благодарен и всегда буду уважать то, что этот клуб сделал для меня», – сказал полузащитник « ».