Беллингем о финале ЛЧ: «Боруссия» играла лучше в 1-м тайме и могла вести с разницей в 2 или 3 мяча»
Джуд Беллингем высказался о победе в Лиге чемпионов.
Мадридский клуб выиграл трофей, победив дортмундскую «Боруссию» в финале – 2:0.
«Должен сказать честно: в первом тайме они играли лучше. Они могли вести в счете с разницей в два или три мяча. Но этот характер... Мы умеем возвращаться в игру, чтобы доставлять соперникам неприятности.
Огромное уважение обоим клубам. Клуб, в котором я сейчас играю, очень важен для меня, как и мой бывший клуб. Без них это было бы невозможно. Я всегда буду благодарен и всегда буду уважать то, что этот клуб сделал для меня», – сказал полузащитник «Реала».
Жаль сказки не случилось. ну да ладно. всем прекрасного летнего отпуска.
Справедливости ради, часть опасных моментов были с оффсайдов, но в целом очень крепкая игра с их стороны.
На кой хрен была замена Адейеми на Ройса и далее – непонятно.
Реал с победой, Джуд по сезону супер-молодец
Приятный парень
Я почему-то так и думал, что отдаст, не будет сам забивать, хотя с той точки Кобеля протыкать можно было с закрытыми глазами.
типы реально думают что против них болеют только фанаты барсы, ахахах
против вас болеют настоящие поклонники футбола.
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