«Реал» в 5-й раз выиграл ЛЧ и Ла Лигу за один сезон. Дважды – при Анчелотти
«Реал» в пятый раз в истории за один сезон выиграл и Лигу чемпионов, и Ла Лигу.
1 июня команда Карло Анчелотти победила «Боруссию» (2:0) в финале ЛЧ. Ранее она оформила чемпионство в Испании.
Золотой дубль с победой в ЛЧ или Кубке европейских чемпионов мадридцы делали в 1957, 1958, 2017, 2022 и 2024 годах. В двух последних случаях – с Анчелотти на посту главного тренера.
Да и как по мне требл ЛЧ 2016-2018 и квинтупл 1956-1960 круче всяких треблов с мусорными нац. кубками, которые лучше Бетисам давать выигрывать
Анчелотти полностью на своём месте в Мадриде.
Раздутый требл отличается от золотого дубля победой в третьесортном кубке страны. Просто смешно даже сравнивать эпохальные 3 ЛЧ подряд и требл.