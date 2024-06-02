«Реал» в 5-й раз выиграл ЛЧ и Ла Лигу за один сезон. Дважды – при Анчелотти

«Реал» в пятый раз в истории за один сезон выиграл и Лигу чемпионов, и Ла Лигу.

1 июня команда победила «Боруссию» (2:0) в финале ЛЧ. Ранее она оформила чемпионство в .

Золотой дубль с победой в ЛЧ или Кубке европейских чемпионов мадридцы делали в 1957, 1958, 2017, 2022 и 2024 годах. В двух последних случаях – с Анчелотти на посту главного тренера.