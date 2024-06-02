«Реал» в 5-й раз выиграл ЛЧ и Ла Лигу за один сезон. Дважды – при Анчелотти

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» в пятый раз в истории за один сезон выиграл и Лигу чемпионов, и Ла Лигу.

1 июня команда Карло Анчелотти победила «Боруссию» (2:0) в финале ЛЧ. Ранее она оформила чемпионство в Испании.

Золотой дубль с победой в ЛЧ или Кубке европейских чемпионов мадридцы делали в 1957, 1958, 2017, 2022 и 2024 годах. В двух последних случаях – с Анчелотти на посту главного тренера.

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15 комментариев
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Такое чувство, что скоро чашек лч будет больше, чем титулов в ла лиге
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Не требл, но тоже хорошо

Да и как по мне требл ЛЧ 2016-2018 и квинтупл 1956-1960 круче всяких треблов с мусорными нац. кубками, которые лучше Бетисам давать выигрывать
+14
-2
+12
Как ни странно, но с вылетом из Кубка шансы на Ла Лигу и ЛЧ сразу увеличиваются)
+9
-1
+8
Карло воистину закрепил собственное величие пятой победой в ЛЧ, как и Реал с юбилейным титулом в еврокубках. Достойный тандем. Я уже не могу представить Реал без Анчи - они очень гармонично подходят друг другу. Увольнение Карло 9 лет назад было ошибкой Переса, хотя там Зидан идеально заменил, а потом произошла обратная рокировка.

Анчелотти полностью на своём месте в Мадриде.
+3
-1
+2
И у Карло 5 ЛЧ. Уникум.
+1
0
+1
Ответ Max Maximus
Не требл, но тоже хорошо Да и как по мне требл ЛЧ 2016-2018 и квинтупл 1956-1960 круче всяких треблов с мусорными нац. кубками, которые лучше Бетисам давать выигрывать
Требл с лч это уже историческое достижение которое даже барса не повторит 🤣
+3
-2
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Ответ Max Maximus
Не требл, но тоже хорошо Да и как по мне требл ЛЧ 2016-2018 и квинтупл 1956-1960 круче всяких треблов с мусорными нац. кубками, которые лучше Бетисам давать выигрывать
Это просто несопоставимо разные по уровню и величию достижения.
Раздутый требл отличается от золотого дубля победой в третьесортном кубке страны. Просто смешно даже сравнивать эпохальные 3 ЛЧ подряд и требл.
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то есть перефразируя - в десяти случаев из 15, когда брали ЛЧ, не смогли взять лигу
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Требл с лч это уже историческое достижение которое даже барса не повторит 🤣
Что значит "даже барса"? Им до 1/4 дойти за счастье
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Ответ kaka10
Характер Реала - это не есть что-то абстрактное, витающее в воздухе стадиона, не ДНК, не философия. Причинами характера являются конкретно, в первую очередь, тренер Карло Анчелотти со своим стойким характером, холодным рассудком и безмятежностью своих бровей. Во вторых, наличие таких опытных игроков как Модрич, Кроос, Куртуа, Карвахаль. Бойцов и игроков с характером - Начо, Вальверде, Рюдигер. Наглая талантливая молодёжь - Вини, Родриго, Камавинга. Вся эта химия даёт на выхлопе тот самый характер. Поэтому не стоит обобщать камбэки этого Реала с клубом в целом, как это делает Барса, называя период Гвардиолы клубной философией. В качестве примера, напомню, что Реал шесть раз подряд с 2005-2010 не мог преодолеть 1/8 финала с одним из сильнейших составов.
Справедливости ради нужно сказать что 2005-2010 был провалом менеджмента именно, то как они продали Макелел и просто убрали баланс в игре , и убрали центр поля, это был именно преступление против той великой Команды Галактикос, Даже сами играки в том числе Зизу и Р9, Раулом говорили про это в интервью.
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Ответ Black Phoenix
Карло воистину закрепил собственное величие пятой победой в ЛЧ, как и Реал с юбилейным титулом в еврокубках. Достойный тандем. Я уже не могу представить Реал без Анчи - они очень гармонично подходят друг другу. Увольнение Карло 9 лет назад было ошибкой Переса, хотя там Зидан идеально заменил, а потом произошла обратная рокировка. Анчелотти полностью на своём месте в Мадриде.
И ведь находятся люди, которые искренне ждут Алонсо через год 🤦‍♂️
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