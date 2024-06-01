ФИФА разрешила футболисткам брать оплачиваемые выходные во время менструации. Появились декретные отпуска для женщин-тренеров

ФИФА приняла протоколы о здоровье женщин в футболе.

Организация вводит новые меры, направленные на поддержку условий игроков и тренеров во время беременности и после рождения детей.

Согласно новым протоколам ФИФА, игрокам и тренерам предоставляется минимум 14 недель оплачиваемого декретного отпуска, а также минимум восемь недель оплачиваемого отпуска для тех, кто усыновил ребенка младше 2 лет. Также минимум восемь недель оплачивается женщинам, которые являются небиологическими родителями новорожденных.

Хотя декретный отпуск для игроков был принят еще в 2020 году, новые правила распространяют его на тренеров, небиологических и приемных матерей.

В прошлом месяце протокол был одобрен Советом ФИФА.

«Я думаю, что это важное заявление. Это большие шаги, направленные на то, чтобы нормализовать жизнь, через которую мы проходим как женщины... Это то, что мы хотим предоставить сейчас на каждом уровне, на уровне клуба, на уровне национальной сборной – возможность для профессиональных игроков быть мамами», – сказала бывший тренер сборной США Джилл Эллис.

Кроме того, новые правила позволяют клубам свободнее подписывать игроков вне трансферного окна, когда игроки уходят в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком или возвращаются из него.

Также регламент позволяет игрокам брать оплачиваемые выходные с матчей или тренировок по причине менструального здоровья. ФИФА также призывает ассоциации-члены создавать благоприятные условия для семейного отдыха игроков с детьми.

«Во время чемпионата мира футболистка потенциально может находиться вдали от своей семьи в течение пяти или шести недель, и это может сильно повлиять не только на игрока, но и на ребенка.

«Поощрение ассоциаций-членов к тому, чтобы они предусмотрели или разрешили матерям и родителям брать детей с собой на сборы, на турнир, – это очень важный шаг, который поддержит не только игроков-женщин, но и всех игроков в нашем виде спорта», – сказала Сарай Бареман, главный специалист ФИФА по женскому футболу.