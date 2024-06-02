Бензема впервые посетил родную деревню отца в Алжире. У Зидана и Мбаппе корни в том же регионе

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Зинедин Зидан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Килиан Мбаппе Футбол

Карим Бензема посетил историческую родину.

Бывший игрок «Реала» в субботу впервые приехал на родину своего отца – в вилайет (аналог области в Алжире – Спортс) Беджая, располагающийся на севере Алжира.

Карим Бензема прибыл утром в аэропорт, где его встретили фанаты и местные власти во главе с вали (глава вилайи в Алжире, аналог губернатора области в России – Спортс) Камелем-Эддином Харбушем. Визит француза с алжирскими корнями на родину его родителей ожидали несколько месяцев и официально анонсировали неделю назад.

«Мы устроим ему теплый, радушный прием. Он посетит дом своего деда и отдаст дань уважения на деревенском кладбище», – рассказал Гани Уали, мэр коммуны Аит Джеллил.

После 10-минутной остановки в городе Беджая, где Бензема в знак приветствия получил белый бурнус от вали, Карим направился в родную деревню своего отца – Тизерт.

«Я очень рад быть здесь, разделить этот момент с алжирцами, это счастье», – сказал Бензема.

Помимо Бензема, Зинедин Зидан также является выходцем из региона Беджая. Их родные села находятся в нескольких километрах друг от друга. Зидан посещал свою родную деревню во время визита в 2006 году.

Килиан Мбаппе имеет корни в Беджае по линии матери. Приезд француза также ожидается этим летом. Его мать Файза Ламари приезжала в Беджаю в апреле этого года, чтобы подготовить поездку своего сына.

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2 комментария
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Перес шарит, с какой деревни корнями из Алжира нужно приглашать игроков
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Ответ kaka10
Перес шарит, с какой деревни корнями из Алжира нужно приглашать игроков
Перес тоже должен посетить эту деревню
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