Карим Бензема посетил историческую родину.

Бывший игрок « » в субботу впервые приехал на родину своего отца – в вилайет (аналог области в Алжире – Спортс) Беджая, располагающийся на севере Алжира.

прибыл утром в аэропорт, где его встретили фанаты и местные власти во главе с вали (глава вилайи в Алжире, аналог губернатора области в России – Спортс) Камелем-Эддином Харбушем. Визит француза с алжирскими корнями на родину его родителей ожидали несколько месяцев и официально анонсировали неделю назад.

«Мы устроим ему теплый, радушный прием. Он посетит дом своего деда и отдаст дань уважения на деревенском кладбище», – рассказал Гани Уали, мэр коммуны Аит Джеллил.

После 10-минутной остановки в городе Беджая, где Бензема в знак приветствия получил белый бурнус от вали, Карим направился в родную деревню своего отца – Тизерт.

«Я очень рад быть здесь, разделить этот момент с алжирцами, это счастье», – сказал Бензема.

Помимо Бензема, также является выходцем из региона Беджая. Их родные села находятся в нескольких километрах друг от друга. Зидан посещал свою родную деревню во время визита в 2006 году.

имеет корни в Беджае по линии матери. Приезд француза также ожидается этим летом. Его мать Файза Ламари приезжала в Беджаю в апреле этого года, чтобы подготовить поездку своего сына.