Бензема впервые посетил родную деревню отца в Алжире. У Зидана и Мбаппе корни в том же регионе
Карим Бензема посетил историческую родину.
Бывший игрок «Реала» в субботу впервые приехал на родину своего отца – в вилайет (аналог области в Алжире – Спортс) Беджая, располагающийся на севере Алжира.
Карим Бензема прибыл утром в аэропорт, где его встретили фанаты и местные власти во главе с вали (глава вилайи в Алжире, аналог губернатора области в России – Спортс) Камелем-Эддином Харбушем. Визит француза с алжирскими корнями на родину его родителей ожидали несколько месяцев и официально анонсировали неделю назад.
«Мы устроим ему теплый, радушный прием. Он посетит дом своего деда и отдаст дань уважения на деревенском кладбище», – рассказал Гани Уали, мэр коммуны Аит Джеллил.
После 10-минутной остановки в городе Беджая, где Бензема в знак приветствия получил белый бурнус от вали, Карим направился в родную деревню своего отца – Тизерт.
«Я очень рад быть здесь, разделить этот момент с алжирцами, это счастье», – сказал Бензема.
Помимо Бензема, Зинедин Зидан также является выходцем из региона Беджая. Их родные села находятся в нескольких километрах друг от друга. Зидан посещал свою родную деревню во время визита в 2006 году.
Килиан Мбаппе имеет корни в Беджае по линии матери. Приезд француза также ожидается этим летом. Его мать Файза Ламари приезжала в Беджаю в апреле этого года, чтобы подготовить поездку своего сына.