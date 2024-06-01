Анчелотти выиграл 29-й титул как тренер и 13-й во главе «Реала». Больше только у Муньоса – 14
Карло Анчелотти выиграл 29-й трофей в тренерской карьере.
Сегодня «Реал» под руководством итальянского специалиста выиграл Лигу чемпионов, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0).
Анчелотти выиграл этот трофей во главе «Реала» в третий раз и в пятый за тренерскую карьеру. Всего на его счету 13 титулов с мадридским клубом, по этому показателю он уступает лишь Мигелю Муньосу – тот взял 14 трофеев со «сливочными».