Анчелотти выиграл 29-й титул как тренер и 13-й во главе «Реала». Больше только у Муньоса – 14

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Мигель Муньос Футбол

Карло Анчелотти выиграл 29-й трофей в тренерской карьере.

Сегодня «Реал» под руководством итальянского специалиста выиграл Лигу чемпионов, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0). 

Анчелотти выиграл этот трофей во главе «Реала» в третий раз и в пятый за тренерскую карьеру. Всего на его счету 13 титулов с мадридским клубом, по этому показателю он уступает лишь Мигелю Муньосу – тот взял 14 трофеев со «сливочными». 

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18 комментариев
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Лучший тренер мира. Теперь это официальный факт. Этот сезон это величайшая тренерская работа, которую видел футбольный мир. Только Анчелотти и только Реал могли во время того, когда в клубе идёт смена поколения, умудриться взять ЛЧ. Ещё и в такой сезон, когда в самом начале вылетел основной вратарь, затем два цз. Ушел Бензема, а на замену взяли Хоселу, из вылетевшего Эспаньола и даже из него Анчелотти смог сделать того кто за пару минут прибивает Баварию в полуфинале ЛЧ. 20-летний Беллингем внезапно стал главным бомбардиром Реала. Вот по таким сезонам надо оценивать тренеров
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Папа Карло Великий! 🤨
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Качаем КАРЛО!
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Лучший тренер 21 столетия!!!!💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯
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Великий!
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убийственно эффективный Реал в этом сезоне, да везения много, но когда есть шанс - команда всегда делала что нужно
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Когда-то был в моде тотальный футбол. Потом пришел Моуриньо с защитным стилем. На смену ему пришел гибридный футбол, где можно выходить в атаку через вратаря, главное чтобы он ногами играли. Все писали, что время Моура и его футбол ушел в прошлое. Но именно этот футбол пропагандирует (и делает это успешно) Анчелотти уже как лет пять - отбивайся большую часть матча, включайся минут на 30-40, забивай благодаря исполнителям и забирай матч. Футбол Моуриньо ещё не ушел - он принял другую форму, но наполнение осталось тем же.
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Лучший тренер 21века.А не шарлатан из фк 115
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Теперь кто-то будет сомневаться, что именно Анчелотти самый великий тренер современности? Ни Гвардиола, ни Моуриньо, ни Зидан, ни кто-либо ещё. Королевскому Реалу - королевского тренера! Они стоят друг друга, и спасибо Пересу за то, что дал шанс Карло реанимировать карьеру!
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Если выиграет два матча, супер кубок Европы и Суперкубок лалиги то Муньоса уже в начале сезона обгонит
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Ответ Karl Neron
Комментарий удален пользователем
лучший Пеп
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лучший тренер мира. Теперь это официальный факт. Этот сезон это величайшая тренерская работа, которую видел футбольный мир. Только Анчелотти и только Реал могли во время того, когда в клубе идёт смена поколения, умудриться взять ЛЧ. Ещё и в такой сезон, когда в самом начале вылетел основной вратарь, затем два цз. Ушел Бензема, а на замену взяли Хоселу, из вылетевшего Эспаньола и даже из него Анчелотти смог сделать того кто за пару минут прибивает Баварию в полуфинале ЛЧ. 20-летний Беллингем внезапно стал главным бомбардиром Реала. Вот по таким сезонам надо оценивать тренеров
Комментарий удален пользователем
С очередной победой в Лиге чемпионов, дон Карло!
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Транкильо, транкильо...
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Пепка просто нервно курит.
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Лучший тренер в истории.
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Все кто писал ранее про xg уже можете плак-плак-плак
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