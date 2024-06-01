Анчелотти выиграл 29-й титул как тренер и 13-й во главе «Реала». Больше только у Муньоса – 14

Карло Анчелотти выиграл 29-й трофей в тренерской карьере.

Сегодня «Реал» под руководством итальянского специалиста выиграл чемпионов, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0).

выиграл этот трофей во главе « » в третий раз и в пятый за тренерскую карьеру. Всего на его счету 13 титулов с мадридским клубом, по этому показателю он уступает лишь Мигелю Муньосу – тот взял 14 трофеев со «сливочными».