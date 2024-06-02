«Барселона» поздравила «Реал» с 15-м титулом Лиги чемпионов

«Барселона» поздравила «Реал» с завоеванием 15-го титула Лиги чемпионов.

Мадридцы обыграли «Боруссию» в финале главного еврокубка – 2:0.

«Поздравляем « » с победой в чемпионов», – сказано в сообщении, опубликованном в твиттере каталонцев.

«Барса» 5 раз становилась победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, еще 3 раза каталонцы проиграли в финалах.

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