«Барселона» поздравила «Реал» с 15-м титулом Лиги чемпионов
«Барселона» поздравила «Реал» с завоеванием 15-го титула Лиги чемпионов.
Мадридцы обыграли «Боруссию» в финале главного еврокубка – 2:0.
«Поздравляем «Реал Мадрид» с победой в Лиге чемпионов», – сказано в сообщении, опубликованном в твиттере каталонцев.
«Барса» 5 раз становилась победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, еще 3 раза каталонцы проиграли в финалах.
👑 «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз – это рекорд
«Реал» выиграл Лигу чемпионов без поражений – впервые в истории клуба
И благодаря такому сопернику Реал может на европейской арене держать практически любой удар..