«Барселона» поздравила «Реал» с 15-м титулом Лиги чемпионов

Теги Боруссия Дортмунд Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» поздравила «Реал» с завоеванием 15-го титула Лиги чемпионов.

Мадридцы обыграли «Боруссию» в финале главного еврокубка – 2:0.

«Поздравляем «Реал Мадрид» с победой в Лиге чемпионов», – сказано в сообщении, опубликованном в твиттере каталонцев.

«Барса» 5 раз становилась победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, еще 3 раза каталонцы проиграли в финалах. 

👑 «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз – это рекорд

«Реал» выиграл Лигу чемпионов без поражений – впервые в истории клуба

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот то, чего порой не хватает болельщикам двух клубов! Уважение к сопернику на первом месте
+23
-1
+22
Респект.
+9
0
+9
Уважение превыше всего!
+8
0
+8
Ответ dr. cage
Своё величие отчасти, Реал имеет благодаря такой назойливой Барселоне.. И благодаря такому сопернику Реал может на европейской арене держать практически любой удар..
Хех, редко тут встретишь другой уровень понимания, что без Барсы Реалу наоборот станет хуже (как и наоборот), до которого 95% глоров Реала пока еще не доросли
+4
-1
+3
Своё величие отчасти, Реал имеет благодаря такой назойливой Барселоне..
И благодаря такому сопернику Реал может на европейской арене держать практически любой удар..
+4
-1
+3
Спасибо. Вот за это респект. Рано или поздно поздравим в ответ.
+4
-1
+3
Ответ VuNePonimaete
Представляю, с какой болью им дался этот комментарий) Но респект за поздравление, у Атлетико например кишка тонка будет поздравить
Атлетико пусть празднует золотой дубль: единственные кто дважды обыграл Мадрид в сезоне.
+2
0
+2
Ответ Man in Blanco
Атлетико пусть празднует золотой дубль: единственные кто дважды обыграл Мадрид в сезоне.
Для них это всегда главная цель на сезон, остальное не важно
+2
-1
+1
Ответ VuNePonimaete
Представляю, с какой болью им дался этот комментарий) Но респект за поздравление, у Атлетико например кишка тонка будет поздравить
Мне просто интересно, почему в тебе засела такая обида на Барсу, если даже под подобной новостью ты умудряешься желчь вылить тут свою
+1
0
+1
На данный момент Кроос и Модрич выиграли ЛЧ ровно в половине своих сезонов за Реал: пять из десяти и шесть из двенадцати соответственно. Но если для Тони это уже константа, то Лука, если всё же контракт продлит, может изменить процент в ту или иную сторону)
+2
-2
0
Хейтеры спрятались по углам :)
+1
-1
0
Гравировать надписи другим на кубках. Это требует большого самоотречения)
+1
-1
0
Достойно!
0
0
0
Очередь за риго
0
0
0
Ответ Satvaldino
Да всем всего хватает, чего нудить то. Меня как болельщика Реала иногда просто на смех пробивают высеры Ригобера, Манси, Ольги72. Благодаря их набросам на Реал у меня иногда настроение улучшается. От этих безобидных бифов ничего не бывает. Постучали по клавиатуре, посмеялись и пошли дальше.
Хочешь расскрою секрет? Это взаимно. С местных клоунов, которые топят за Реал, тоже у многих улучшается настроение. Поэтому к чему твой коммент вообще?
+3
-3
0
Ответ Alex Moorag
Хочешь расскрою секрет? Это взаимно. С местных клоунов, которые топят за Реал, тоже у многих улучшается настроение. Поэтому к чему твой коммент вообще?
По - моему, у тебя с мозгами какие - то проблемы. Я четко написал, что от безобидных бифов от фанатов других клубов - никаких проблем лично у меня не возникает. Ты решил ответить что - то, но пернул в лужу и сам не понял зачем.
+1
-1
0
Ответ corazon blanco
Ну Барселона всегда поздравляет Мадрид с победами. И этот раз не исключение.
Да, в этом моменте им стоит отдать должное
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий