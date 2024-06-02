Испанские клубы выиграли 19 еврокубковых финалов подряд у команд из других стран. Последнее поражение – в 2001-м
Испанские клубы 23 года не проигрывают финалы командам из других стран.
1 июня «Реал» обыграл «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.
В сезоне-2000/01 «Бавария» в финале ЛЧ одолела «Валенсию», а «Ливерпуль» победил «Алавес» в финале Кубка УЕФА. С тех пор (начиная с игры «Реала» против «Байера» в ЛЧ-2001/02) испанские клубы выиграли у команд из других чемпионатов все 19 решающих матчей в еврокубковых турнирах.
«Реал» – король финалов ЛЧ. Их невозможно обыграть уже больше 40 лет
По заветам Торквемады и Франко
Футбол жив благодаря Испании