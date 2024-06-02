Испанские клубы выиграли 19 еврокубковых финалов подряд у команд из других стран. Последнее поражение – в 2001-м

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Испанские клубы 23 года не проигрывают финалы командам из других стран.

1 июня «Реал» обыграл «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

В сезоне-2000/01 «Бавария» в финале ЛЧ одолела «Валенсию», а «Ливерпуль» победил «Алавес» в финале Кубка УЕФА. С тех пор (начиная с игры «Реала» против «Байера» в ЛЧ-2001/02) испанские клубы выиграли у команд из других чемпионатов все 19 решающих матчей в еврокубковых турнирах.

«Реал» – король финалов ЛЧ. Их невозможно обыграть уже больше 40 лет

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25 комментариев
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Если бы не клоун Тебас, то Ла Лига была лучшим чемпионатом в мире
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А 5 путёвок в ЛЧ у Италии и Германии)
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+17
Ответ Serkan_Ballboy
Если бы не клоун Тебас, то Ла Лига была лучшим чемпионатом в мире
Это не мешает Реалу клепать кубки)
+11
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+7
Лучшие.
+5
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+4
Тот матч «Бавария» - «Валенсия» был эталонной тягомотиной, прекрасно помню. Жесткая борьба все 120 минут, оба гола в основное с пенальти и все решалось в серии
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+3
На горбу Реала выезжают
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А что там по доминирующей лиге, озвучьте, пожалуйста
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Ответ d1q2w12wq
из за реала, севильи, барсы от части это и есть лучший чемпионат в мире. какая разница, что в апл борьба, много крутых команд и тд, если все кубки забирает ла лига. значит в ла лиге здоровая конкуренция присутствует для прогресса. а в еврокубках происходит деклассирование других лиг
А что толку в этой крутости, если один из лидеров стоимостью в миллиард, даже Ле затащить не может? Апл это мыльный пузырь, который ещё нещадно насилует игроков, выжимая все соки.
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Ответ Proper Chels
Разница в интенсивности чемпионатов на лицо. В АПЛ, с учетом травм нескольких игроков Реал посыпался бы уже к февралю. АПЛ нужно отказываться от кубка лиги, и пересматривать календарь. Иначе ватокат будет просто за счет свежести забирать матчи.
не нуди
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Как там обстоят дела у лучшей лиги мира? Ах да, они самые богатые.
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Вот только этот сезон все равно Ла Лига провалила. Они уже даже не вторая лига Европы. Да и Бундеслига по рейтингу все ближе и ближе с каждым годом
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Корона правит футбольным миром

По заветам Торквемады и Франко

Футбол жив благодаря Испании
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Ответ Serkan_Ballboy
Если бы не клоун Тебас, то Ла Лига была лучшим чемпионатом в мире
из за реала, севильи, барсы от части это и есть лучший чемпионат в мире. какая разница, что в апл борьба, много крутых команд и тд, если все кубки забирает ла лига. значит в ла лиге здоровая конкуренция присутствует для прогресса. а в еврокубках происходит деклассирование других лиг
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Ответ Эркинбек Апаканов
Это не мешает Реалу клепать кубки)
Каталонцы скажут, он помогает Реалу их клепать)
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Ответ d1q2w12wq
из за реала, севильи, барсы от части это и есть лучший чемпионат в мире. какая разница, что в апл борьба, много крутых команд и тд, если все кубки забирает ла лига. значит в ла лиге здоровая конкуренция присутствует для прогресса. а в еврокубках происходит деклассирование других лиг
А Англия разве не клепает их ? Или лишь бы написать ?) В прошлом сезоне ман Сити забрал лч , Вест Хэм лк , в 21 Челси , в 19 Ливерпуль Лч и Ле опять же Челси можно дофига перечислять .
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Ответ евГений
Да хватит лизать им, просто позорная победа. Микрочел 1.70 забивает с углового и это весь ответ на 70 минут полной порки и кубок ЛЧ за ними. Позорище.
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Ответ d1q2w12wq
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ S.CLOWN
"лучший" клуб Европы теперь официально Реал,но сильнейший как был МС так и остается.
Есть только победы в турнирах. А остальное всё лирика и дело вкуса.
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