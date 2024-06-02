Терзич о 0:2 в финале ЛЧ: «Боруссия» с первой секунды показала, что хочет победить. «Реал» играл хладнокровно, именно этого нам сегодня не хватало»

Эдин Терзич высказался о поражении в финале Лиги чемпионов.

Дортмундская «Боруссия» уступила « » в решающем матче турнира со счетом 0:2.

«Мы показали отличную игру, и я думаю, что заслуживали большего, чем поражение со счетом 0:2. С первой секунды мы показали всему миру, что мы здесь не просто для того, чтобы сыграть в финале, а для того, чтобы выиграть его.

Мы многое делали правильно, но в нужные моменты они играли хладнокровно, а именно этого нам сегодня не хватало», – сказал главный тренер « ».