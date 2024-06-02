Терзич о 0:2 в финале ЛЧ: «Боруссия» с первой секунды показала, что хочет победить. «Реал» играл хладнокровно, именно этого нам сегодня не хватало»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич высказался о поражении в финале Лиги чемпионов.

Дортмундская «Боруссия» уступила «Реалу» в решающем матче турнира со счетом 0:2. 

«Мы показали отличную игру, и я думаю, что заслуживали большего, чем поражение со счетом 0:2. С первой секунды мы показали всему миру, что мы здесь не просто для того, чтобы сыграть в финале, а для того, чтобы выиграть его.

Мы многое делали правильно, но в нужные моменты они играли хладнокровно, а именно этого нам сегодня не хватало», – сказал главный тренер «Боруссии». 

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23 комментария
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Прикольно операторы Клоппа засветили на трибунах после очередного сейва Куртуа..

Юра знатные флешбеки выхватывал от своих финалов с Реалом и уже заранее сочувствовал Терзичу..
+18
-2
+16
Боруссия круто играла, особенно в 1 тайме. Успехов этой команде в будущем. В Бундеслиге вообще здорово дела идут, столько команд которые играют в яркий и красивый футбол. Ла Лиге далеко до этого
+11
-1
+10
Ответ Зеленский
Если у Адейими не отказали ноги,то это была ошибочная замена
Да хз, вины Ройса в пропущенных голах нет, а то что в атаке ничего не показал - это да… Правда и адейеми уже поднаелся, дриблинг был не такой эффективный
+11
-1
+10
Ответ Зеленский
Если у Адейими не отказали ноги,то это была ошибочная замена
Терзич в этот момент думал: «О, сейчас выпущу Ройса, заиграет музыка из Рокки, он пройдёт всех защитников и в замедленной съёмке забьёт в девятку!»
+9
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+9
Если у Адейими не отказали ноги,то это была ошибочная замена
+5
-1
+4
Терзич хорошую работу провел перед финалом.
Но класса игроков не хватает. Старики не бегут. Молодежи не хватает техники и мозгов.
+4
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+4
Не хватило в первую очередь класса. Уверен, что Винисиус точно зарешал бы те моменты, которые имели Фюллькруг или Адейеми.
+4
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+3
Реал переехал Дортмунд на опыте. Они умеют отбиваться, гасить, терпеть и страдать, когда не складывается ничего, а потом всё переворачивать вопреки любым сценариям. Из года в год, каждый раз работает эта магия уже десять лет, когда даже герои меняются. И Терзич оказался не готов к этому, но винить его нельзя - играть против Мадрида в финале ЛЧ было бы колоссальным стрессом и для более именитого тренера.
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Ответ kvn9
Да, я всегда говорил, что в БЛ очень смотрибельный футбол, почти все играют в атаку и прессингуют. И 11 чемпионств Баварии далеко не было там лёгкой прогулкой, как думают многие. Но вот совокупное качество составов лиги ниже не только АПЛ и ЛаЛиги, но и СерииА наверное. Его часто и не хватает в ЕК.
Да, крутейший чемпионат в плане зрелищности. Я иногда включаю Апл и какой матч не выберу, там всегда катают вату (может мне так не везет), и иногда включаю БЛ там всегда огненный матч
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Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
В первом тайме Реал очень сомнительно играл - много владения мячом и дыры в центре поля. Во втором тайме Карло исправил свои ошибки, а Терзич уже ничего не смог изменить. Выскажу непопулярное мнение, но Ройса вообще не жалко. Его выпустили, потому что последний матч. Адейеми был чуть ли не лучшим игроком Дортмунда. А Марко что против Майнца, что против Мадрида ничем не помог.
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Честно скажу, что пристрастен и болел сегодня за Боруссию. Во время просмотра игры было ощущение, что смотрел продолжение финала ЛЧ 2022 во Франции Реал-Ливерпуль.
Безумно жаль Дортмундцев, ощущение, что что тот финал что этот прошли по плану Мадрида и ничего дельного им противопоставить не вышло ни у Ливерпуля тогда ни у Боруссии сейчас.
Наверное надо брать за основу, что Реал забивает в не самых очевидных моментах, он просто забивает и всё, а Куртуа обыденно спасет от всех ударов. Играть первым номером в финале с Реалом бесполезно…видимо надо придумывать что-то нестандартное. Ощущение, что такие прямолинейные тренеры как Клопп или Терзич так не смогут, тут нужен старый лис Моуриньо😂
А если серьезно, то Реал конечно с победой. Объективно они умеет играть так, что сопернику нечего противопоставить. Причем речь идет именно о игре на результат
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Ответ VuNePonimaete
Да, крутейший чемпионат в плане зрелищности. Я иногда включаю Апл и какой матч не выберу, там всегда катают вату (может мне так не везет), и иногда включаю БЛ там всегда огненный матч
Да я даже от подписки на Окко отказался из-за этого, ограничиваюсь считанным количеством матчей за сезон, как и ЛаЛигу уже давно не смотрю особо, ну кроме 4-5 матчей за сезон. А вот с нового придётся покупать, Флик в Барсу пришёл, не могу этого пропустить.)
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Ответ Зеленский
Если у Адейими не отказали ноги,то это была ошибочная замена
А какой толк в итог от него в этом матче? Имел чистый выход 1в1 с огромным запасом причем. Даже до удара не довел. Представляю как Винисиус в этой ситуации разобрался бы без проблем. Потом следом момент с пасом Брандта в разрез, по сути тоже выход 1в1, но Адейми первым касанием обрабатывет зачем-то в сторону и тем самым удлиняет путь до ворот и его сжирают. Такая печаль. Как такое можно настолько бездарно запарывать? 2-0 и сиди кури бамбук, но деле до ударов не дошло.
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Ответ VuNePonimaete
Боруссия круто играла, особенно в 1 тайме. Успехов этой команде в будущем. В Бундеслиге вообще здорово дела идут, столько команд которые играют в яркий и красивый футбол. Ла Лиге далеко до этого
Да, я всегда говорил, что в БЛ очень смотрибельный футбол, почти все играют в атаку и прессингуют. И 11 чемпионств Баварии далеко не было там лёгкой прогулкой, как думают многие. Но вот совокупное качество составов лиги ниже не только АПЛ и ЛаЛиги, но и СерииА наверное. Его часто и не хватает в ЕК.
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Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Кстати да, все мячи летели прямо в него.
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Ответ Shuller18
Не хватило в первую очередь класса. Уверен, что Винисиус точно зарешал бы те моменты, которые имели Фюллькруг или Адейеми.
В двух моментах Винисиус бы отдал 2 голевые. А один который со смешением в лево в 1-1 с вратарём обычно Вини забивает.
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Ответ kvn9
На мой взгляд, Терзич просто близко к идеалу провёл эту ЛЧ. Ну реально, вы посмотрите состав, при всём уважении, что края, что опорная зона, Забитцер молодец по активности и прессингу, но уровень его это же всем ясно, я думаю. Не говорю уже про Джана, Адейеми всадник без головы и ограниченный столб с вечно подающим надежды, уже успевшим состариться, Брандтом. На уровне только цз и вратарь. И вот со все ими, 65 минут они были лучше Реала по всем статьям (только не забили, опять же класс), пока не устали и не пошли замены, где уровень еще на порядок хуже.
ЦЗ тоже уязвим. Матс хорош в единоборствах и пасе но уж очень медленный. Его с тем же Винни оставлять просто нельзя. Сегодня было пару моментов когда от критичного бага его отделяли сантиметры.
Терзич ограничен в тактических вариантах из-за этого.
Напарник его сыроват пока.
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Ответ Зеленский
Если у Адейими не отказали ноги,то это была ошибочная замена
Убегать он мастер, но с мячом деревянный какой-то. Может перенервничал.
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Ответ СуперКонь
Да хз, вины Ройса в пропущенных голах нет, а то что в атаке ничего не показал - это да… Правда и адейеми уже поднаелся, дриблинг был не такой эффективный
До матча,во время матча опасался только его.Рассуждал что Фюлькурга закроет Рюдигер,Санчо Менди,а этот будет убегать от старого Карвахаля весь матч,ибо молодой,здоровье позволяет
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Ответ dr. cage
Прикольно операторы Клоппа засветили на трибунах после очередного сейва Куртуа.. Юра знатные флешбеки выхватывал от своих финалов с Реалом и уже заранее сочувствовал Терзичу..
Комментарий удален пользователем
На мой взгляд, Терзич просто близко к идеалу провёл эту ЛЧ. Ну реально, вы посмотрите состав, при всём уважении, что края, что опорная зона, Забитцер молодец по активности и прессингу, но уровень его это же всем ясно, я думаю. Не говорю уже про Джана, Адейеми всадник без головы и ограниченный столб с вечно подающим надежды, уже успевшим состариться, Брандтом. На уровне только цз и вратарь. И вот со все ими, 65 минут они были лучше Реала по всем статьям (только не забили, опять же класс), пока не устали и не пошли замены, где уровень еще на порядок хуже.
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Боруссию по хорошему жаль, доказали всем сомневающимся не словом, а делом, что в финале были абсолютно заслуженно. Но хочется всё же вылить ложку дёгтя. Раз критиковали замены Тухеля, то почему замены Терзича норм? Да, понимаю, что Ройсу хотелось дать время и т.д. и т.п., но подобное надо делать когда есть результат, а не когда команда явно сдала и присела при нулях на табло. Ни одна замена не попала в цель, особенно вопросы к смене Адейеми.
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В первом тайме устроили оверперформанс, лучший свой тайм за всю ЛЧ. Но во втором инициатива перешла к Реалу и те на опыте довели всё до победы
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Комментарий удален пользователем
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