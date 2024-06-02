Терзич о 0:2 в финале ЛЧ: «Боруссия» с первой секунды показала, что хочет победить. «Реал» играл хладнокровно, именно этого нам сегодня не хватало»
Эдин Терзич высказался о поражении в финале Лиги чемпионов.
Дортмундская «Боруссия» уступила «Реалу» в решающем матче турнира со счетом 0:2.
«Мы показали отличную игру, и я думаю, что заслуживали большего, чем поражение со счетом 0:2. С первой секунды мы показали всему миру, что мы здесь не просто для того, чтобы сыграть в финале, а для того, чтобы выиграть его.
Мы многое делали правильно, но в нужные моменты они играли хладнокровно, а именно этого нам сегодня не хватало», – сказал главный тренер «Боруссии».
Юра знатные флешбеки выхватывал от своих финалов с Реалом и уже заранее сочувствовал Терзичу..
Но класса игроков не хватает. Старики не бегут. Молодежи не хватает техники и мозгов.
Безумно жаль Дортмундцев, ощущение, что что тот финал что этот прошли по плану Мадрида и ничего дельного им противопоставить не вышло ни у Ливерпуля тогда ни у Боруссии сейчас.
Наверное надо брать за основу, что Реал забивает в не самых очевидных моментах, он просто забивает и всё, а Куртуа обыденно спасет от всех ударов. Играть первым номером в финале с Реалом бесполезно…видимо надо придумывать что-то нестандартное. Ощущение, что такие прямолинейные тренеры как Клопп или Терзич так не смогут, тут нужен старый лис Моуриньо😂
А если серьезно, то Реал конечно с победой. Объективно они умеет играть так, что сопернику нечего противопоставить. Причем речь идет именно о игре на результат
Терзич ограничен в тактических вариантах из-за этого.
Напарник его сыроват пока.