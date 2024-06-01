«Боруссия» проиграла оба финала ЛЧ в XXI веке. Единственная победа – в 1997-м
«Боруссия» проиграла оба финала Лиги чемпионов в XXI веке.
Сегодня немецкая команда уступила «Реалу» в решающем матче турнира со счетом 0:1.
В 2013 году дортмундцы уступили «Баварии» – 1:2.
Единственную победу в этом турнире «Боруссия» одержала в 1997 году – тогда она обыграла «Ювентус» в финале (3:1).
Ну и реализация подвела
В следующем сезоне Дортмунд будет в тройке с таким тренером Баварии !
Ещё опять же Рейн Металл не шутка