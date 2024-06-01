«Боруссия» проиграла оба финала ЛЧ в XXI веке. Единственная победа – в 1997-м

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Боруссия» проиграла оба финала Лиги чемпионов в XXI веке.

Сегодня немецкая команда уступила «Реалу» в решающем матче турнира со счетом 0:1. 

В 2013 году дортмундцы уступили «Баварии» – 1:2.

Единственную победу в этом турнире «Боруссия» одержала в 1997 году – тогда она обыграла «Ювентус» в финале (3:1). 

21 комментарий
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Про свое ДНК любио говорит Барса, но вот явный пример, что такое ДНК.
+14
-3
+11
Ответ Max M
Терзич заменами сломал игру Ну и реализация подвела
Никто не гарантирует, что с другими заменами или вообще без них сыграли бы лучше. Спорт не терпит сослагательного наклонения.
+9
-1
+8
Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс...
+8
-2
+6
Терзич заменами сломал игру
Ну и реализация подвела
+5
-2
+3
Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс, снова не чемпион...
+2
0
+2
Ройс как черная метка для БД...Не удивлюсь, если они выиграют салатницу в следующем сезоне)
+3
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+2
Ответ Max M
Терзич заменами сломал игру Ну и реализация подвела
Адейеми привет, у него был гандикап в метров 5 от защитников в белом и столько же до вратаря. Более классный игрок реализовал бы 9/10 таких ударов
+3
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+2
Привет всем хейтерам, писавшим "это будет самый односторонний финал". Привет Лукомским-Денисовым, всю дорогу в упор нас не замечавших. Исход игры решили одна тупая замена, одна ошибка и более высокий класс соперника. Команду ругать точно не за что, она всю ЛЧ тащила как могла. Главное, чтобы теперь Матсен не сломался морально, он нам ещё нужен. Теперь пора обновлять состав, по крайней мере костяк у него есть. Всем парням спасибо за прекрасную ЛЧ, особенно за ответный матч с "Атлетико". Вы молодцы.
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60 минут играли очень-очень хорошо, но после пропущенного гола посыпались.
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ну та Боруссия и сегодня вполне могла победить, там титаны играли против титанов
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Ответ Max M
Терзич заменами сломал игру Ну и реализация подвела
Он замены после гола сделал
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Ответ Max M
Терзич заменами сломал игру Ну и реализация подвела
Сомневаюсь, что замены решили. Адейеми уже набегался и кроме беготни и отработки в обороне ничего не показал, хоть и старался. Гол пропустили же не из за Ройса на угловом, а далее просто поплыли и "Реал" поймал кураж - остальные замены были для навала просто уже. Ройс по большому счету даже поиграть толком не успел в сложившейся ситуации.
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Ответ Max M
Терзич заменами сломал игру Ну и реализация подвела
Игра сломалась после первого гола Реала, потому что Боруссия раскрылась и дала больше пространства. Терзич пытался уже хоть что-то выправить
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Ответ denbodrov
Привет всем хейтерам, писавшим "это будет самый односторонний финал". Привет Лукомским-Денисовым, всю дорогу в упор нас не замечавших. Исход игры решили одна тупая замена, одна ошибка и более высокий класс соперника. Команду ругать точно не за что, она всю ЛЧ тащила как могла. Главное, чтобы теперь Матсен не сломался морально, он нам ещё нужен. Теперь пора обновлять состав, по крайней мере костяк у него есть. Всем парням спасибо за прекрасную ЛЧ, особенно за ответный матч с "Атлетико". Вы молодцы.
+/ Все будет норм !
В следующем сезоне Дортмунд будет в тройке с таким тренером Баварии !
Ещё опять же Рейн Металл не шутка
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