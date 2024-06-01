«Боруссия» проиграла оба финала ЛЧ в XXI веке. Единственная победа – в 1997-м

«Боруссия» проиграла оба финала Лиги чемпионов в XXI веке.

Сегодня немецкая команда уступила « » в решающем матче турнира со счетом 0:1.

В 2013 году дортмундцы уступили «Баварии» – 1:2.

Единственную победу в этом турнире « » одержала в 1997 году – тогда она обыграла «Ювентус» в финале (3:1).