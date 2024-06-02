Анчелотти о победе в ЛЧ: «Я сказал Пересу, чтобы он уже начинал думать о 16-м титуле»
Карло Анчелотти нацелен на еще одну победу в Лиге чемпионов.
«Реал» выиграл турнир в 15-й раз, одержав победу над дортмундской «Боруссией» в финале (2:0).
«Это был сложный матч, особенно в первом тайме. Затем нам удалось повысить темп, интенсивность и концентрацию, и во втором тайме мы сыграли лучше, воспользовавшись созданными моментами. В финале очень важно рассчитывать на игроков, которые выходят на замену, но сейчас все отходит на второй план: мы слишком счастливы.
Да, теперь мы будем праздновать. Я сказал президенту Пересу, чтобы он уже начинал думать о 16-м титуле Лиги чемпионов – но не говорю делать это с завтрашнего дня», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Mediaset.
Лапорта - думает о 16-м рычаге🔧
Ямаль - думает, что в 16 лет он "самый молодой"👼
Тренер с Большой Буквы !