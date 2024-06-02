Анчелотти о победе в ЛЧ: «Я сказал Пересу, чтобы он уже начинал думать о 16-м титуле»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Футбол

Карло Анчелотти нацелен на еще одну победу в Лиге чемпионов.

«Реал» выиграл турнир в 15-й раз, одержав победу над дортмундской «Боруссией» в финале (2:0). 

«Это был сложный матч, особенно в первом тайме. Затем нам удалось повысить темп, интенсивность и концентрацию, и во втором тайме мы сыграли лучше, воспользовавшись созданными моментами. В финале очень важно рассчитывать на игроков, которые выходят на замену, но сейчас все отходит на второй план: мы слишком счастливы.

Да, теперь мы будем праздновать. Я сказал президенту Пересу, чтобы он уже начинал думать о 16-м титуле Лиги чемпионов – но не говорю делать это с завтрашнего дня», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Mediaset.

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33 комментария
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Ответ Alex777
Ну щас пойдут понты в гору
какие на фиг понты ,дед в своем стиле берет очередной трофей,дед-лучший тренер в истории футбола прямо сейчас
+23
-2
+21
Пора защитить титул))
+16
-1
+15
Мы такими темпами 20-ую чашку Реала увидим раньше, чем десятую любого преследователя))) тем более, учитывая состояние Милана, Барселоны и так далее
+16
-2
+14
Перес - думает о 16-й ЛЧ🏆

Лапорта - думает о 16-м рычаге🔧

Ямаль - думает, что в 16 лет он "самый молодой"👼
+16
-6
+10
Этим Мадрид и велик, побеждая в одном турнире, они через пару минут строят планы на победу уже в следующем
+10
-3
+7
Ответ Messi GOAT
Комментарий скрыт
а Месси думает о 16 бургере?
+11
-4
+7
А ведь пока Карло у руля Мадрида с такой стабильностью - можно поверить, что он выиграет ещё 5 ЛЧ!
+3
-1
+2
Ответ Max Maximus
Перес - думает о 16-й ЛЧ🏆 Лапорта - думает о 16-м рычаге🔧 Ямаль - думает, что в 16 лет он "самый молодой"👼
Артем, что плохого тебе сделал 16 летний пацан?)
+2
0
+2
Ответ Consistency
Мы такими темпами 20-ую чашку Реала увидим раньше, чем десятую любого преследователя))) тем более, учитывая состояние Милана, Барселоны и так далее
аминь!
+2
-1
+1
Карло,ты главное оставайся.
+1
0
+1
Ответ Messi GOAT
Комментарий скрыт
Что главное в футбле? Правильно, голы. Роналду лучший бомбардир ЛЧ в истории, лучший бомбардир в играх за сборные в истории и лучший бомбардир в истории футбола вообще. Роналду - это и есть футбол! Это не предпредголевые пасы, не обводки в центре поля, не халявные золотые цацки, Роналду лучше всего делает в футболе то, чего жлут болельщики, а именно забивает голы. О чем тут вообще можно спорить?)
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Он реально уже думает об этом точно ,да и мы болельщики тоже )
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Ответ Андрей Andrey
В реале даже картавый смог бы тренировать.🤣🤣 Что же этот дед об##ся с Эвертоне и в Наполи.? Физручело попал в команду где даже без тренера они играют
Господи ну почему ты такой дурачок
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Ответ Каратель88
какие на фиг понты ,дед в своем стиле берет очередной трофей,дед-лучший тренер в истории футбола прямо сейчас
В реале даже картавый смог бы тренировать.🤣🤣 Что же этот дед об##ся с Эвертоне и в Наполи.? Физручело попал в команду где даже без тренера они играют
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Ответ Каратель88
Дед взял 5 ЛЧ ,выиграл чемпионство в топ 4 чемпионатах-папа Карло велик и об этом даже спорить нет смысла
Ты вообще что ли не слышишь я ничего против не говорю про сейчас, я про будущее делаешь громкие заявления а обосрешься вдруг чё тогда моросить сразу начнёшь к этому подвожу сам за реал топлю
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Ответ Alex777
Щас да по факту без сомнений просто заранее базарить а вдруг обосрешься потом предьявят
Дед взял 5 ЛЧ ,выиграл чемпионство в топ 4 чемпионатах-папа Карло велик и об этом даже спорить нет смысла
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Ответ Каратель88
какие на фиг понты ,дед в своем стиле берет очередной трофей,дед-лучший тренер в истории футбола прямо сейчас
Щас да по факту без сомнений просто заранее базарить а вдруг обосрешься потом предьявят
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Следующий сезон будет последним танцем папы Карло с Реалом. И судя по всему, уже готова замена в лице Алонсо.
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Ответ elkipalki
Что главное в футбле? Правильно, голы. Роналду лучший бомбардир ЛЧ в истории, лучший бомбардир в играх за сборные в истории и лучший бомбардир в истории футбола вообще. Роналду - это и есть футбол! Это не предпредголевые пасы, не обводки в центре поля, не халявные золотые цацки, Роналду лучше всего делает в футболе то, чего жлут болельщики, а именно забивает голы. О чем тут вообще можно спорить?)
хаахахаххаха главное в футболе это мозги, это десятки/восьмерки. Именно поэтому Кросс и Модрич на голову выше наконечника-замыкателя Авейры.
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да, есть чуйка что 16-й будет уже в след. году
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Целых два часа отдыхают, давай готовиться к 16 ЛЧ)))
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Ответ Messi GOAT
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Кто ?
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Курсы визуализации с папой Карло
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Анчелотти берет трофеи с травматичной короткой лавкой.Перес в знак благодарности должен подогнать несколько топов в это ТО
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Карло,ты главное оставайся.
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Лучший
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Папа Карло - большая Умница !
Тренер с Большой Буквы !
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Не будет 16 титула ливерпуль нагнет
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