Анчелотти о победе в ЛЧ: «Я сказал Пересу, чтобы он уже начинал думать о 16-м титуле»

Карло Анчелотти нацелен на еще одну победу в Лиге чемпионов.

« » выиграл турнир в 15-й раз, одержав победу над дортмундской «Боруссией» в финале (2:0).

«Это был сложный матч, особенно в первом тайме. Затем нам удалось повысить темп, интенсивность и концентрацию, и во втором тайме мы сыграли лучше, воспользовавшись созданными моментами. В финале очень важно рассчитывать на игроков, которые выходят на замену, но сейчас все отходит на второй план: мы слишком счастливы.

Да, теперь мы будем праздновать. Я сказал президенту , чтобы он уже начинал думать о 16-м титуле чемпионов – но не говорю делать это с завтрашнего дня», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Mediaset.